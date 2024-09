El grupo guipuzcoano Lie Detectors presenta su nuevo disco este sábado en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo guipuzcoano de garaje rock 'Lie Detectors' presentará nuevo disco este sábado en la sala Dabadaba de San Sebastián, con el grupo madrileño 'El Gobierno' como telonero.

El concierto comenzará a las ocho de la tarde con 'El Gobierno', un proyecto de rock and roll que llega desde Madrid para "telonear" al quinteto local.

La banda de Donostialdea no toca en casa desde que clausurara el festival donostiarra Glad is the Day de 2022. El sábado interpretarán temas inéditos grabados en el estudio analógico Circo Perrotti de Gijón y que, en palabras del guitarrista Eneko Etxeandia, "suponen un paso adelante en el desarrollo estilístico del grupo".

"Son canciones que tratan sobre cosas que nos ocurren en la vida o que se nos ocurren por la vida que vivimos", ha añadido el músico en un comunicado. Además, se proyectará un videoclip inédito.

Lie Detectors lo integran Txema Babón (voces y maracas), Aitor Castillo 'Txiki' (bajo y coros), Urko Roa (batería), Eneko Etxeandia (guitarra y coros) y Alvaro Turrión (teclado). La banda inició su andadura en 2014.