Herido muy grave un operario tras sufrir un accidente en la empresa Haizea Wind en el Puerto de Bilbao

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha resultado herido muy grave en un accidente ocurrido este viernes en la empresa Haizea Wind, en sus instalaciones del Puerto de Bilbao, en Santurtzi, según ha informado ELA en un comunicado.

El siniestro ha ocurrido sobre las diez y media de la mañana y, según los datos recabados por la central sindical, el trabajador se encontraba trabajando en una curvadora cuando ha quedado atrapado entre la pieza y la máquina.

El sindicato ha denunciado en "múltiples ocasiones" las "malas" condiciones de seguridad con las que tiene que trabajar la plantilla y especialmente ha denunciado los procedimientos de trabajo que se utilizan en esta máquina de alta peligrosidad, ya que curvar piezas de entre 20 y 30 toneladas, y los procedimientos utilizados "no son adecuados desde el punto de vista de la salud laboral".

El operario tiene 50 años, es trabajador de una subcontrata y llevaba muy poco tiempo trabajando en esa máquina. El sindicato, que está trabajando para recabar más datos, ha precisado que son 28 los trabajadores que han fallecido en Euskadi y Navarra en 2024 a causa de los accidentes laborales. Concretamente, en el territorio de Bizkaia son seis, y los atrapados por máquinas o piezas ascienden a cuatro.

ELA ha denunciado que la precariedad ha afectado "muy negativamente" en los centros de trabajo, convirtiendo las "condiciones laborales cada año en peores". En este sentido, ha acusado a la patronal de poner "en grave riesgo la vida y la salud de los trabajadores para aumentar los beneficios de la producción".

"No se prioriza la seguridad laboral. No se invierte lo suficiente en prevención y/o seguridad laboral, no se da importancia a la información y/o a la formación. El Gobierno Vasco y las instituciones implicadas en la salud laboral deberían priorizar la mejora de las condiciones de trabajo y la eliminación de la precariedad de los centros de trabajo, garantizando unas condiciones laborales adecuadas para cambiar radicalmente la inaceptable siniestralidad que padecemos", ha asegurado.