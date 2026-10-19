Hostelería Gipuzkoa y Diputación lanzan una campaña para sensibilizar a la clientela contra el desperdicio alimentario - HOSTELERÍA GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hostelería Gipuzkoa, en colaboración con el departamento de sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha puesto en marcha la campaña 'Cada bocado cuenta', una iniciativa de sensibilización de la clientela dirigida a reducir el desperdicio de alimentos en los establecimientos hosteleros del territorio.

La campaña busca que, ante las más de 127.000 toneladas de alimentos al año que se desperdician en Gipuzkoa, la clientela "adopte pequeños gestos como revisar las cantidades antes de pedir, compartir raciones o llevarse lo que sobra, sin que ello suponga reducir el consumo en los establecimientos".

La directora ejecutiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería Gipuzkoa, Ane Ruiz, ha subrayado que desde Hostelería Gipuzkoa entienden que reducir el desperdicio alimentario "forma parte de la gestión diaria de cualquier negocio hostelero", y esta campaña ofrece a los establecimientos "una herramienta sencilla para trasladar ese mensaje a su clientela".

Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha advertido de que no se puede normalizar que cada año se desperdicien más de 127.000 toneladas de alimentos en Gipuzkoa. "Estamos hablando de un problema ambiental, económico y social", ha añadido.

En este sentido, Asensio ha destacado la importancia de implicar tanto al sector hostelero como a la ciudadanía. "Reducir el desperdicio alimentario es una responsabilidad compartida y muchas veces está en nuestras manos, con gestos tan sencillos como pedir lo que realmente vamos a consumir, compartir raciones o llevarnos a casa lo que sobra. Con esta campaña queremos concienciar, facilitar esos pequeños cambios y seguir avanzando, de la mano de la hostelería guipuzcoana, hacia un modelo de consumo más responsable y sostenible", ha señalado.

La acción se desplegará mediante 500 soportes de madera de sobremesa, distribuidos en establecimientos de Gipuzkoa. Cada soporte incorpora la imagen de la campaña y un código QR que da acceso a una página web con recomendaciones prácticas para reducir el desperdicio en el día a día de la hostelería. La campaña se enmarca en el convenio de colaboración en materia de sostenibilidad que mantienen Hostelería Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa.