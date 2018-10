Ibarra (TSJPV) cree que el Código Penal "tendrá que ser modificado" para "adecuarse al lenguaje social"

Publicado 04/07/2018 11:22:01 CET

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, se ha mostrado convencido de que "la percepción de la realidad", por parte del tribunal que juzgó el caso de 'La Manada' "no ha fallado", sino que se ha producido una diferencia con la sociedad en la denominación del delito, por lo que cree que el Código Penal "tendrá que ser modificado" para "adecuarse al lenguaje de la calle".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ibarra ha afirmado que es positivo que la sociedad "tenga sensibilidad de lo que es justo y de lo que no es justo" y "forma parte de la conformación de la cultura jurídica".

Ibarra ha admitido que "en estos meses", de forma especial con la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona en el denominado caso de 'La Manada', se ha producido "un claro corte entre lo que la sociedad entendía que era la solución justa al enjuiciamiento y la solución dada por la Audiencia".

Para el máximo dirigente del TSJPV, la percepción social "ha chocado con la percepción de los jueces". No obstante, cree que la sentencia "establece una verdad jurídica que exactamente es la verdad que declaró la víctima".

"Por lo tanto, no hay una diferencia entre lo que la justicia declara que ha pasado y lo que la víctima declara que ha pasado, lo que quiere decir que la percepción de la realidad, por parte de la justicia, no ha fallado", ha defendido.

A juicio de Ibarra, lo que ha fallado "es su denominación" ya que "aquello que la Justicia ha llamado un abuso sexual" la sociedad lo denomina "agresión sexual y violación". "Esa discrepancia, probablemente debe de ser corregida porque el Código Penal tendrá que ser modificado para adecuarse a lo que es el lenguaje social, de la calle", ha dicho. Sin embargo no cree que esto signifique que "es la sociedad la que determina el contenido de la norma".

Ibarra cree que el fenómeno de "la deslegitimación de los jueces" para hacer justicia", al cuestionar su "legitimación para enjuiciar" es "muy preocupante, en términos de Estado de Derecho".

"Será sustituir a la Administración de Justicia por un cierto populismo. Esto en la historia sí que se ha conocido, y sobre todo en los momentos de grandes crisis sociales en los que no estamos", ha dicho.

Para el presidente del alto Tribunal vasco, la Administración de Justicia y el Poder Judicial "es un gran servicio público" que no puede ser sustituido por "una opinión". "Cuando la sociedad dice 'yo te creo' es muy entendible. Pero los jueces no juzgamos porque creemos, juzgamos porque tenemos pruebas y el análisis de las pruebas lleva a una conclusiones. Si no, iríamos al populismo y el Estado de Derecho quedaría gravemente afectado", ha añadido.

Para Ibarra, las "injerencias", en este asunto, de políticos y representantes institucionales "ponen en crisis el Estado de Derecho", en el que se da la separación de Poderes. "El poder no está concentrado en una sola mano, sino que hay separación de poderes y, singularmente, la independencia del poder judicial, lo que comporta es que los otros poderes y sobre todo el Ejecutivo no pueden injerirse en la labor de los jueces. Cuando lo hacen, afectan a la democracia, de esa manera rebajan la calidad de la democracia", ha advertido

Ibarra ha recordado que la separación de poderes "se concibe como un juego de equilibrios" y en la Constitución española ese juego de equilibrios no se marca con paredes que sean irreductibles, sino con participación de unos poderes en las funciones de otros o en alguna medida en la forma en la que se configura el otro".

En su opinión, esa "evolución va con los tiempos" y, por ello, cada uno de los Poderes "tiene que tener una lealtad constitucional, respecto del sistema constitucional, muy fuerte". "Porque si quiere pisar esas líneas rojas probablemente no va a haber mecanismos que se lo impidan, lo que si va a haber es consecuencias, va a tener malas consecuencias en el funcionamiento de la democracia", ha indicado.