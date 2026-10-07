La iniciativa foral 'Ongizatearen Plaza' para el bienestar integral de las personas llega a Irun

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la primera teniente de alcaldesa de Irun, Nuria Alzaga - DFG

SAN SEBASTIÁN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Ongizatearen Plaza', promovida por la Diputación de Gipuzkoa, cuyo principal objetivo es "abordar el bienestar integral de las personas como un reto colectivo", ha llegado este miércoles a Irun. Durante dos días, se abordarán, entre otros, el bienestar de las personas jóvenes, las soledades, la actividad física, la alimentación saludable, la migración y la acogida, así como la muerte y los procesos de duelo.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, junto a la primera teniente de alcaldesa de Irun, Nuria Alzaga, ha explicado que esta "plaza itinerante" estará ubicada en la plaza del Ensanche de Irun para abordar el objetivo "de manera colectiva y fomentando los vínculos comunitarios este complejo reto".

En este sentido, ha señalado que están aumentando las realidades "nuevas y emergentes" que influyen en el bienestar de cada persona. "Es importante traer también este tema a la plaza de Irun, para que busquemos entre todos las respuestas a estos fenómenos".

Mendoza ha recordado que la iniciativa 'Ongizatearen Plaza' ya ha estado en diez localidades de Gipuzkoa: Zarautz, Bergara, Eibar, Hernani, Legazpi, Pasaia, Deba, Donostia, Hondarribia y Elgoibar.

En Irun, a través de conversaciones, talleres, charlas o música, se abordarán cuestiones que "nos afectan a todas las personas", como la actividad física, la alimentación saludable, el bienestar de las personas jóvenes, las soledades no deseadas, la muerte, los tabúes y los procesos de duelo, los ciclos de las mujeres, y la migración, la acogida y la integración.

Por su parte, Nuria Alzaga ha señalado que "Irun es una ciudad comprometida desde hace años con las políticas sociales y con poner a las personas en el centro" y ha valorado que 'Ongizatearen Plaza' "haga parada aquí y poder hablar, desde la propia calle, de cuestiones tan importantes como la soledad, el bienestar de nuestros jóvenes o los cuidados".

"En Irun trabajamos cada día para acompañar a las personas con programas como el de Prevención del Aislamiento, 'Cartas de acompañamiento', Gazteekin o Gurasoekin, además de una amplia red de recursos sociales. Esta es nuestra forma de entender la ciudad: una ciudad que cuida, acompaña y no deja a nadie atrás y jornadas como esta nos ayudan a seguir aprendiendo y construyendo bienestar entre todos y todas", ha afirmado Alzaga.

PROGRAMA

De la mano de Adinberri, 'Ongizatearen Plaza' ha arrancado con una sesión deportiva abierta dirigida por el preparador físico Iñigo Vicens, seguida de una sesión de terapia mindfulness con Raquel Rodríguez y un taller de estimulación cognitiva con Naia Ros.

A continuación, se han reunido representantes de proyectos que están en marcha para hacer frente a la soledad no deseada, como Nagusilan, Bidasoa Zurekin, Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa y Cruz Roja. Junto a ellos ha estado la escritora Itziar Sistiaga, que ha desarrollado el proyecto 'Cartas de acompañamiento' junto con el Ayuntamiento de Irun.

Por la tarde, se ha celebrado de la mano de Endanea un taller de jardinería sobre las plantas que ayudan a crear un hogar más saludable y agradable. Asimismo, se ha conocido la aportación de las plantas al bienestar, al cuidado de los espacios y a la vida cotidiana.

Para finalizar la jornada, se han abordado la muerte, los tabúes y los procesos de duelo en una mesa redonda de la mano de profesionales de la asociación Bidasoa Zurekin, y también se han recogido testimonios de personas que han vivido una pérdida en primera persona.

Este jueves, de 10.00 a 11.30 horas, se celebrará un taller de desayuno centrado en la alimentación saludable, de la mano de Anne Otegi, de Elikaenea, con la colaboración de Ion Areitio, de la Ganadería Mugarrieta.

A continuación, se abordará el bienestar de las personas jóvenes y se debatirá si la adicción a las redes sociales, la pérdida de habilidades sociales y la elección del suicidio, entre otros, son efectos de la hiperconexión. Serán los propios jóvenes quienes pondrán de manifiesto y debatirán los diferentes factores que influyen en su bienestar.

Para poner fin a la 'Ongizatearen Plaza' de Irun, a partir de las 18.00 horas, la dietista-nutricionista Cristina Lajas explicará el papel que desempeña la alimentación durante la perimenopausia y la menopausia, y ayudará a comprender los efectos que los cambios hormonales tienen en el cuerpo y en la vida cotidiana.

Posteriormente, entre las 19.00 y las 20.00 horas, personas que han vivido un proceso migratorio compartirán sus experiencias: cómo fue el camino hasta llegar a Irun, los primeros pasos, las dificultades, las sorpresas y cómo ha sido el proceso para encontrar su lugar en el nuevo municipio.

Para finalizar, se ha organizado un cierre abierto para compartir las experiencias vividas durante estos dos días y fortalecer la comunidad, que estará amenizada por Txorimaloak Soinu Taldea y Elatzetako Kantu Lagunak.