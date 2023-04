Iñigo Martínez (IU) aboga por buscar la fórmula para que "todo el mundo", también Podemos, esté "cómodo en Sumar"

Confía en que la coalición electoral de Elkarrekin Podemos-IU y Equo en Euskadi "sume" para "activar mayorías de izquierdas desde los gobiernos"



BILBAO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU y responsable de organización de Ezker Anitza-Izquierda Unida, Iñigo Martínez, ha abogado por buscar la fórmula para que "todo el mundo", también la formación morada, esté "cómodo en Sumar", un proyecto "ciudadano y movilizador" que "va más allá de los partidos políticos".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha destacado que Sumar "es la herramienta que necesita ahora mismo el país, que aspira a ganar", con Yolanda Díaz como presidenta del Gobierno, que supone "la esperanza de un futuro con los derechos garantizados" en el que los ciudadanos pueden tener "vidas mejores en una situación de amenazas, como el cambio climático, la extrema derecha", o una reversión en los avances que se conseguido en estos años". "Ahora hay una democracia formal, pero tenemos que ampliar una democracia económica, con derechos sociales", ha añadido.

El dirigente de Ezker Anitza-IU ha asegurado que el trabajo de su formación y el de Sumar será para aglutinar. "Podemos ha sido y es un partido muy importante, que supuso un revulsivo muy importante cuando nació para la izquierda y nuestra opinión es que tienen que estar aquí, y vamos a trabajar para ello", ha manifestado.

Según ha destacado, de hecho, en el acto de Magariños "hubo mucha gente de Podemos y mucha gente apoyando". "Se trata de buscar la fórmula para que todo el mundo pueda estar cómodo en un proyecto que va muchísimo más allá de los partidos políticos, porque tiene que quedar claro que no es la mera conjunción en una coalición electoral de tres, cuatro o 13 formaciones políticas, sino un proyecto donde los partidos tienen su papel, pero el protagonismo es totalmente ciudadano y movilizador", ha defendido.

Iñigo Martínez, que ha puesto en valor la coalición conformada para las elecciones municipales en Euskadi entre Podemos, Ezker Anitza-IU, Alianza Verde y Berdeak Equo, ha asegurado que Sumar "va más allá". "No se trata solo de la unidad de los partidos de izquierdas que existen, sino de movilizar a muchísimas personas que no han votado nunca o que ahora están en la abstención, a los que alguna vez nos votaron y ya no; a votantes de todo el espectro a los que queremos convencer de que Sumar es la mejor herramienta posible para ganar las elecciones generales, y continuar profundizando en la senda de las políticas del Gobierno de coalición", ha remarcado.

También considera que es la mejor opción para "parar a la extrema derecha y la derecha, que quieren acabar con todos los avances sociales, como ya han anunciado con las pensiones, la Ley del aborto u otras leyes contra las que han presentado recurso o lo van a presentar".

PODEMOS EUSKADI

Tras asegurar que no les decepcionó que Podemos Euskadi no estuviera en el acto de presentación de Sumar el pasado domingo en Madrid, aunque ha admitido que le hubiera gustado sus asistencia, confía en sumar a la formación morada en el proyecto.

En todo caso, ha destacado que Podemos Ahal Dugu, al margen de su ausencia en Magariños, siempre "ha puesto en valor a Yolanda Díaz y el proceso de Sumar". "Tenemos que buscar la fórmula entre todos para que todo el mundo esté cómodo y todo el mundo podamos estar en este en este proyecto", ha añadido.

Martínez no cree que vaya a ser un hándicap de cara a las elecciones generales el hecho de que Sumar no se presente a las municipales porque "son dos procesos diferentes y se van a hacer en paralelo". En su opinión, después del proceso de escucha de Yolanda Díaz, "hay que ir generando el proceso de Sumar para que acabe en las candidaturas. Cuando toque, vamos, pero ese trabajo hay que hacerlo", ha manifestado.

MAYORÍAS DE IZQUIERDAS

Al mismo tiempo, ha apuntado que ahora, de cara a los comicios del 28 de mayo, en Euskadi, Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Alianza Verde y Berdeak Equo trabajarán para que "la única papeleta de unidad de la izquierda" en las urnas "consiga unos buenos resultados" para estar en las instituciones. "Queremos activar las mayorías de izquierdas desde los gobiernos", ha añadido.

Sobre las encuestas que le dan bajar en representantes en las próximas elecciones, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU cree van a superarlas porque tienen "un suelo consolidado" en la Comunidad Autónoma Vasca, y ha destacado que los sondeos se han realizado antes de anunciar que concurrirán con Equo, lo que "tendrá un efecto" en aumento de voto.

"Tenemos ahora mismo siete semanas muy importantes para convencer y movilizar a las personas que están dudando entre votarnos o hacerlo a otra formación política, y para movilizar a la abstención, que es el mayor reto de los partidos políticos, y en especial de la izquierda", ha subrayado.

En este línea, considera que la coalición que han formado supone "una propuesta nítidamente de izquierdas, ecologista y feminista, que tiene un hueco para crecer". "Es importante que tengamos buenos resultados para que el resto de partidos viren hacia posiciones más sociales y de izquierdas", ha concluido.