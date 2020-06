Iriarte censura que Urkullu apueste por "unirse a Mendia" cuando "esa entente supone la neutralización del autogobierno"

Critica la actitud del lehendakari de "dejar la economía a su suerte, sin liderazgo ni planificación económica o industrial"

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha censurado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, apueste por "unirse" a la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, "cuando sabe que esa entente va a suponer la neutralización del autogobierno", y ha advertido de que en Euskadi "la bilateralidad y la cogobernanza no existe, porque los dos sujetos políticos no tienen el mismo nivel de soberanía".

Iriarte ha presentado este miércoles las propuestas de política económica e industrial de su formación en un acto en Bilbao, en el que ha señalado que el autogobierno que quiere EH Bildu "no es el que promueve Urkullu, porque su principal objetivo es dar la impresión de que toma las propias decisiones".

En ese sentido, ha dicho que el Gobierno Vasco "está molesto con el planteamiento unilateral del Gobierno de España en el reparto del fondo de 16.000 millones", y ha asegurado que EH Bildu tampoco está de acuerdo, para afirmar que "lo que ocurre es que aquí no hay bilateralidad y que la cogobernanza no existe porque los dos sujetos políticos no tienen el mismo nivel de soberanía".

"Trabajamos para evitarlo en la Ponencia de Autogobierno con el objetivo para de llegar a un acuerdo, pero a Urkullu ese acuerdo no le gustó", ha recordado, para indicar que EH Bildu ha pedido al lehendakari que "actúe como país, pero tampoco".

Y ahora, ha criticado, el lehendakari "apuesta por unirse a Mendia, cuando sabe que esa entente va a suponer la neutralización del autogobierno". "¿El Gobierno PNV-PSE que repetirá los mismos errores y lagunas es el que necesita este país? ¿Es el modelo de gobierno que se neutraliza mutuamente y que no ofrece soluciones reales a la ciudadanía lo que necesita la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para hacer frente a la crisis más grave en décadas?, se ha preguntado.

La candidata abertzale ha afirmado que su formación defiende "el mayor nivel de autogobierno posible para poner esas herramientas soberanas al servicio de las necesidades de las personas y resolver problemas", y ha asegurado que "la comparación entre la cifra que está poniendo el Gobierno Vasco sobre la mesa y lo que hace otros gobiernos es impresionante", para insistir en que el autogobierno "tiene que ser un instrumento para defender a la gente de este país y, en esta situación, no lo está siendo".

"Necesitamos un gobierno que utilice el autogobierno para proteger a nuestras empresas y a la gente", ha defendido, para considerar que "cada vez está más claro que este país necesita nuevos liderazgos, un nuevo modelo de gobernanza, un nuevo gobierno que sitúe a nuestro país y a su economía al nivel que se merece, a nivel de los países más avanzados de Europa y del mundo".

Iriarte ha subrayado que la crisis generada por el covid-19 "no solo ha supuesto una tragedia humana terrible que nos ha sumido en la desolación, sino un impacto económico todavía inestimable".

Tras advertir de que tenemos que hacer frente a "un retroceso de la actividad económica sin precedentes", la candidata de EH Bildu ha considerado "escalofriantes" las previsiones del Gobierno Vasco, "con una previsión de retroceso del PIB del -8,7% y un crecimiento del paro en 68.000 personas más, hasta situarse la tasa de desempleo por encima del 13%".

Por ello, ha considerado "urgente adoptar de inmediato una serie de medidas para proteger a la industria y a la economía vasca" y ha señalado la necesidad de "articular todas las energías política, sociales y presupuestarias posibles para minimizar es impacto, y que tenga, además, la menor duración posible".

Iriarte también cree "imprescidible" alinear las medidas que se articulen con "los objetivos estratégicos para el desarrollo de una transición ecológica y digital, imprescindibles para garantizar la supervivencia biologica y económica de este país".

En EH Bildu, ha asegurado, están "muy preocupados" porque "más allá de la hiperactividad propagandística habitual", el lehendakari "vuelve a estar fallando, a la hora de poner en marcha una respuesta para afrontar este reto".

Según ha afirmado, el Gobierno Vasco, proporcionalmente, "está movilizando muchos menos recursos que el Gobierno español, como quedó de manifiesto en las medidas anunciadas ayer por Urkullu para reactivar la economía y en los escasos recursos económicos para ponerlas en práctica".

Iriarte ha criticado la actitud de Urkullu en los últimos años de "dejar la economía a su suerte, sin liderazgo ni planificación económica o industrial". Asimismo, ha advertido que la inversión en I+D ha descendido en Euskadi, y "hemos retrocedido en innovación", aunque "eso no es lo que dice la propaganda oficial. "Esta pasividad es una actitud muy peligrosa y, ahora más que nunca, es necesario un nuevo liderazgo público", ha afirmado.

A su entender, "la expresión de este liderazgo pasa por articular consensos, diseñar objetivos estratégicos y dotar de fondos suficientes para reactivarlo y, después, renovar la estructura del tejido productivo", porque "no podemos seguir vivir de rentas", sino que "hay que poner fin a las viejas inercias" y es necesario "un nuevo impulso colectivo, liderado por las instituciones vascas".

Además de un programa de renovación estructural de la industria vasca de cara a la próxima legislatura, Iriarte ha dicho que es necesario también hacer propuestas a corto plazo. "No vale decir que en octubre tendremos un nuevo presupuesto, porque muchas empresas, particulares, trabajadores, autónomos lo están pasando mal ahora y necesitan ayuda para sobrevivir ahora, y puede que muchos no lleguen a octubre si ahora no se toma la iniciativa", ha remarcado.

En ese sentido, ha precisado que de los 140 millones anunciados para el plan de empleo que ayer presentó Urkulu, "solo 10 de ellos son adicionales, ya que el resto estaban previstos en los presupuestos de 2020". Por ello, ha preguntado al lehendakari si "es consciente de la situación que vivimos y vamos a vivir".

MEDIDAS

Para "proteger" la economía e industria vasca, desde EH Bildu proponen aumentar "sustancialmente" los importes públicos para dotar de liquidez a las empresas. En la actualidad, el Gobierno Vasco destinará 1.025 millones de euros a la financiación y la propuesta de la coalición soberanista es ampliarla hasta 1.525 millones.

Tras advertir de que muchas empresas "sufrirán graves problemas", ha propuesto la creación de un protocolo integral de atención a las empresas en crisis, con un fondo de rescate, con una partida inicial ampliable de 200 millones de euros, para que el Gobierno Vasco pueda "rescatar" empresas en crisis.

Iriarte ha dicho que "también es momento de apostar por las empresas tractoras de la industria vasca, que pueden estar en el punto de mira de inversores internacionales que ponen en peligro el arraigo del centro de decisión".

En este sentido, ha dicho el Gobierno Vasco "ya ha fallado, ya que no ha sido capaz de activar el fondo de arraigo Finkatuz en esta legislatura, que, a pesar de anunciarse en innumerables ocasiones, todavía no se ha puesto en marcha". En total, ha indicado, "serían 325 millones de euros a corto plazo, y durante la legislatura recibirán al menos 650 millones de euros más, hasta un total de 975 millones de euros de inversión".

Otras de sus propuestas son sendos planes de rehabilitación de vivienda y renovación urbanística, con 50 y 100 millones respectivamente.

"Con estas cuatro medidas estamos hablando de destinar 1.825 millones de euros a revitalizar nuestra economía, 1.325 mediante inversión directa y 500 mediante avales", ha destacado, para indicar que, de esta cantidad, proponen la activación inmediata de 1.175 millones (500 en avales y 675 en inversión) y otros 650 a lo largo de los próximos cuatro años.