Iruarrizaga no ve concreción suficiente en el acuerdo de OCDE en Impuesto de Sociedades para un planteamiento normativo

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha valorado como "muy positivo" el acuerdo alcanzado en la OCDE para imponer a partir de 2023 un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 750 millones de euros, pero cree que no es "el momento de hacer un planteamiento normativo", debido a que "no hay concreción suficiente".

En el pleno de control de este miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia se ha debatido una interpelación de EH Bildu al diputado de Economía y Hacienda, José Maria Iruarrizaga Artaraz, en torno a establecer y garantizar un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades.

La juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi ha interpelado al Ejecutivo foral por cómo se va a establecer y garantizar un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades, tras el acuerdo alcanzado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que logró en octubre el compromiso de 136 países de imponer a partir de 2023 un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 750 millones de euros.

Urkaregi ha puesto el ejemplo de Amazon, que facturó el año pasado

51.300 millones de euros en Europa y "no pagó ni un solo euro en impuestos".

El tipo mínimo en Bizkaia, ha señalado Urkaregi, es más alto, el 17%, pero este "no se cumple". Así, ha apuntado que de las "casi 35.000 declaraciones presentadas en el Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 2019, el tipo efectivo de 4.254 declaraciones se situó por debajo del 15%".

En este dato, "hay más razones que las deducciones", según Urkaregi, quien ha pedido "un tipo mínimo en función de los ingresos" de las empresas y no de la cuota líquida imputable.

En su respuesta, el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha valorado como "muy positivo" el acuerdo alcanzado en la OCDE, que es "político y no es jurídicamente vinculante". El responsable de la Hacienda de Bizkaia cree que debe adaptarse de forma "coordinada" en el marco de la UE "para evitar disimetrías", si bien ha afirmado que "no estamos en el momento de hacer un planteamiento normativo", debido a que "no hay concreción suficiente", algo que se preveía para este año.

La propuesta final debería ser aprobada antes por unanimidad por todos los países miembros de la Comisión. En cuanto a las deducciones, Iruarrizaga ha señalado que tras le revisión fiscal de 2013, se han quedado sólo las inversiones "estratégicas" a medio plazo.

FONDO UDALKUTXA

En el pleno también se ha debatido una pregunta de Elkarrekin Bizkaia a la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe sobre el sistema de financiación municipal. La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, le ha preguntado sobre el trabajo que se va a desarrollar en la comisión mixta que la Diputación ha puesto en marcha con el objetivo de revisar el sistema de financiación municipal, más concretamente, "el sistema de reparto del fondo Udalkutxa".

Para su formación, ha dicho De Madariaga, es "importante" conocer cuál es la propuesta o la posición que tiene la Diputación foral porque "resulta llamativo que apenas seis meses después de la probación de la nueva Ley de Aportaciones se decida poner en marcha una comisión mixta".

También ha considerado "llamativo" que la Diputación, "que de forma reiterada ha negado la infrafinanciación de los municipios de Bizkaia ahora valore adecuado repensar este sistema". Por ello, ha preguntado a Elixabete Etxanobe "cuál es la propuesta de esta Diputación Foral en lo que a modificaci6n del sistema de financiación municipal se refiere".

La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales ha respondido que la Diputación "no parte de una propuesta concreta". Según ha indicado, espera la elaboración de un estudio para alcanzar "el máximo acuerdo posible" con los municipios y, posteriormente, en las Juntas Generales de Bizkaia, para elaborar un marco jurídico nuevo que sustituya a la actual Norma Foral de Haciendas Locales, y "abordar, entre otros, la revisión de los criterios de reparto de la financiación ordinaria de los municipios de Bizkaia".

La portavoz del grupo morado ha pedido abrir un espacio para poder llevar a cabo sus aportaciones, entre ellas, que ese fondo "esté mejor dotado". Ante este planteamiento, Etxanobe ha respondido que la Diputación "no tiene un punto de partida de cómo debe ser ese fondo".

AGUAS RESIDUALES

En otra iniciativa, EH Bildu ha preguntado a la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi, acerca de las aguas residuales de Arrankudiaga-Zollo y Arakaldo.

El juntero de EH Bildu Zigor Isuskiza, ha señalado que las aguas residuales de los municipios de la comarca de Hego Uribe se canalizan a la estación depuradora de aguas residuales de Galindo, pero el colector que encauza las aguas hasta allí "únicamente fue construido hasta Ugao, y allí se paró, no se prolongó más".

Al mismo tiempo, ha indicado, las aguas residuales de los municipios alaveses del Alto Nervión se canalizarán a la depuradora de Basaurbe que se construirá en Llodio, en el límite entre Bizkaia y Álava y será el gobierno español el que se encargue de su construcción, además de aportar varios millones para la construcción de diversos colectores.

El juntero de EH Bildu ha señalado que los municipios de Arrankudiaga-Zollo y Arakaldo, "situados en medio, no tienen posibilidad alguna de canalizar sus aguas residuales", por lo que ha preguntado a Amaia Antxustegi "qué piensa hacer la Diputación Foral de Bizkaia ante la situación que sufren estos dos municipios vizcaínos".

La diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural ha adelantado que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha realizado un estudio "de detalle" que aúna una resolución con tres actuaciones para Arrakundiaga-Zollo, un interceptor general desde Gastaka-Bekoa hasta Bakiola para captar las aguas de núcleos que se encuentran junto al río Nervión; otro colector para dirigir las aguas de los barrios del sur a la futura depuradora; y una tercera medida con la instalación de depuradoras compactas para donde no lleguen las mencionadas canalizaciones.

Una solución, ha apuntado, que tiene un coste de más de 21 millones de euros que "se podrían aprovechar" para el caso de que Arakaldo decidiera también solicitar el ingreso en el Consorcio. En ese sentido, ha animado a ambos municipios a adherirse a este ente, una estrategia de "o lo tomas o lo dejas", que el juntero de EH Bildu ha calificado de "chantaje político".