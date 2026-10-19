Iruña de Oca (Álava) se suma a la campaña 'Otoño Morado 2026' contra la violencia machista

VITORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iruña de Oca (Álava) se sumará a la campaña 'Otoño Morado 2026' contra la violencia machista a través de la representación de la obra 'La última vez', que tendrá lugar este próximo sábado en el salón de actos del Centro Cívico Ramiro Fernández de Nanclares.

La iniciativa busca contribuir a la sensibilización de los vecinos y vecinas del municipio contra la violencia machista a través de la cultura y las artes escénicas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta obra teatral, adaptación del texto de Gracia Morales, será interpretada por la compañía +K Dos, formada por Mertxe Galiano y Cristina Romea. El texto pone el foco en las experiencias y vivencias de las mujeres para invitar a reflexionar sobre una realidad que sigue siendo necesario visibilizar y combatir.

'La última vez' rinde homenaje a mujeres que "hablan, esperan, temen, callan o se sienten fuertes y desprotegidas mostrando fragmentos de esas experiencias cotidianas para acercar al público a las distintas formas de violencia contra las mujeres y a la importancia de no guardar silencio ante ellas", han explicado.

La representación supondrá el inicio de las actividades para conmemorar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que en Iruña de Oca, correrán a cargo de la Asociación Lantartea, en colaboración con el Ayuntamiento.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha organizado 14 actividades y acciones que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia para conformar la tercera edición de la campaña 'Otoño Morado' con el fin de concienciar a la sociedad vasca contra la violencia machista.