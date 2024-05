Israel Elejalde dirige la adaptación teatral de 'Tan solo el fin del mundo', del viernes al domingo en el Teatro Arriaga

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acoge desde este viernes, 17 de mayo, hasta el domingo, día 19, tres funciones de 'Tan solo el fin del mundo', la adaptación teatral de una de las "grandes cumbres" de la literatura francesa de las últimas décadas, escrita por Jean-Luc Lagarce en 1990.

El montaje teatral dirigido por Israel Elejalde recala en el Teatro Arriaga con un elenco de "primer nivel" formado por Irene Arcos, Yune Nogueiras, Raúl Prieto, María Pujalte, Eneko Sagardoy y Gilbert Jackson, según han destacado desde el teatro bilbaíno.

Raúl Prieto se alzó en la gala de los premios Talía, de la Academia de las Artes Escénicas de España, con el galardón al mejor actor de reparto por su papel en esta obra.

'Tan solo el fin del mundo' es una obra "muy especial, muy marcada por las propias vivencias de su autor", han explicado desde el Arriaga, para indicar que Jean-Luc Lagarce la escribió en Berlín en 1990, poco después de saber que había contraído el VIH.

Por aquel entonces, este virus era "no solo el causante de una enfermedad con unos índices de mortalidad muy elevados sino también un estigma que te dejaba marcado", han apuntado, para señalar que el elemento autoficcional está presente desde el comienzo de la obra, pero "no es una obra de autoficción, ni siquiera es una obra sobre la muerte o, desde luego, no solo sobre la muerte", sino que el elemento "central" es la familia, "ese ámbito que nos vertebra o por confirmación o por rechazo".

Las entradas para la obra están ya a la venta, a un precio de 13 a 25 euros (con descuentos) en la web del teatro o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.