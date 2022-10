Iturgaiz afirma que la "cerrazón" del Gobierno Vasco a bajar impuestos es "un portazo" a la negociación presupuestaria

El dirigente del PP acusa al Ejecutivo de "irresponsabilidad" por no impulsar una reducción de la presión fiscal

VITORIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que, con su "cerrazón" ante las demandas de su partido para rebajar los impuestos, el Gobierno Vasco está dando "un portazo" a una negociación presupuestaria con el Partido Popular.

Iturgaiz, que ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en la sede del PP en Vitoria-Gasteiz, ha insistido en sus emplazamientos al Ejecutivo autonómico para que impulse una rebaja de los impuestos en Euskadi.

El presidente del PP vasco ha reprochado al Ejecutivo que se muestre "insensible" ante las peticiones de los 'populares' para reducir la presión fiscal en la comunidad autónoma, en la que las competencias en materia tributaria residen en las diputaciones forales.

Carlos Iturgaiz, que ha manifestado que "el bolsillo de los vascos está en recesión", ha acusado al lehendakari de permanecer "de brazos cruzados" y de no emplear todos los instrumentos a su alcanza para ayudar a las familias que "lo están pasando mal".

EL CONCIERTO, "INFRAUTILIZADO"

El dirigente del PP ha asegurado que el Concierto Económico --la norma que regula las competencias fiscales de las instituciones vascas-- permanece "infrautilizado", dado que el Gobierno Vasco "lo ve solo como una herramienta de recaudación".

Además, ha criticado las "desacertadas" afirmaciones del consejero de Economía, Pedro Azpiazu, en relación a las propuestas para la disminución de la presión fiscal. "Dice que bajar impuestos no es responsable; que se lo diga a las familias vascas", ha reprochado al consejero.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que lo que es una "irresponsabilidad" es no acometer una rebaja de impuestos en el contexto actual. Además, ha advertido de que la "cerrazón" del Gobierno Vasco (PNV-PSE) ante las demandas para impulsar una rebaja impositiva implican "un portazo" a la negociación sobre los presupuestos autonómicos de 2023.

Iturgaiz, que ha afirmado que su partido "no va a desistir" en sus intentos de convencer al Gobierno, ha afirmado que en el PP permanecen "a la espera" de que el consejero de Economía les llame para iniciar la negociación sobre las cuentas. Además, en caso de no recibir esa llamada, no ha descartado que sea el propio PP el que contacte con Azpiazu.

En todo caso, ha considerado que el consejero ya ha "sacado la patita" al afirmar que "le gustaría retomar" los acuerdos presupuestarios de años anteriores. Iturgaiz, que ha recordado que los presupuestos vascos de 2022 fueron aprobados con el apoyo de la coalición soberanista, ha interpretado que con estas afirmaciones, Azpiazu da a entender que "le gusta más el modelo de EH Bildu" que el del PP.

CRÍTICAS AL PSE

El dirigente 'popular' ha anunciado que en el próximo pleno de control interpelará a Urkullu para que aclare si está "de acuerdo" con su consejero. Además, ha advertido de que el Gobierno Vasco "debe elegir" entre el modelo de EH Bildu --que según ha afirmado se basa en subir impuestos-- y el del PP, que apuesta por bajarlos.

Iturgaiz también se ha mostrado muy crítico con el PSE-EE, al que ha reprochado que vaya "a rebufo" del PNV. Además, ha emplazado a los socialistas a reunirse "cuanto antes" con el PNV para aclarar sus respectivas posturas en materia fiscal.