La 'Itzulia' ciclista presenta el cartel de esta edición, diseñado por la artista alavesa Yolanda Mosquera

A propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, se recupera la tradición de encargarlo a artistas vascos

La Vuelta Ciclista al País Vasco, Itzulia, ha encargado la realización del cartel de la edición de este año a la ilustradora alavesa Yolanda Mosquera, ganadora del Premio Euskadi de Literatura 2018 en la modalidad de Ilustración de Obra Literaria, y cuya creación ha sido presentada este martes en el museo de Bellas Artes de Bilbao.

La tradición de encargar a artistas la elaboración del cartel de la carrera ciclista vasca, que este año se celebrará del 8 al 13 de abril, ha sido recuperada en esta edición a propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

La realización a cargo de artistas de dicho cartel es una tradición anterior a la Guerra Civil, cuando artistas vascos "de primer nivel" se encargaban de elaborar los carteles de la 'Itzulia'. La obra diseñada por Mosquera propone "una metáfora visual en la que se ve una serpiente de colores deslizándose por el territorio, como si se tratase del pelotón ciclista".

Junto a la propia artista, han participado en la presentación del cartel el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza; y el presidente de OCETA (Organizaciones Ciclistas Euskadi), Julián Eraso.

El consejero de Cultura ha recordado durante la presentación que "a través de un encuentro con familiares del pintor Antonio de Guezala recordamos cómo antes de la Guerra Civil destacados artistas vascos se encargaban de elaborar los carteles de la Itzulia. En ese momento surgió la idea de recuperar aquella tradición y se lo propusimos a la organización de la Itzulia, que acogió la iniciativa de manera muy positiva", ha indicado Zupiria.

"Esta iniciativa nos permite recordar a una talentosa generación de artistas vascos, recuperando una tradición que une arte y deporte. Además, ofrece a las y los creadores vascos nuevas opciones para mostrar su trabajo y llegar a un público amplio. En tercer lugar, esta idea nos da la oportunidad de reivindicar la tradición y el prestigio de la Itzulia, un evento deportivo de primer nivel", ha añadido Zupiria.

La propuesta del Departamento de Cultura y Política Lingüística pretende que cada año una creadora o creador vasco tenga la oportunidad de elaborar el cartel de esta carrera, con el objetivo de plantear este reto anual al ganador o la ganadora del Premio Euskadi de Literatura en la modalidad de Ilustración de una Obra Literaria.

Yolanda Mosquera ha explicado que recogió con "entusiasmo" la propuesta y ha señalado que "la propuesta me produjo una gran emoción y me volqué en su elaboración. Cuando trabajo me gusta utilizar metáforas visuales, desafiar la inteligencia y crear capas o sustratos de conceptos que llegarán de un modo u otro dependiendo del receptor y su interés".

La artista alavesaa ha utilizado en este caso la figura mitológica de Sugaar a fin de "reivindicar nuestra cultura más ancestral junto a nuestro deporte" porque, según ha añadido, "para mí, era inevitable visualizar el pelotón como una serpiente de colores que se desliza por nuestro territorio".

Mosquera (Amurrio, 1973) es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de diseño gráfico. Sus trabajos han sido seleccionados para ser expuesto en diferentes muestras de ilustración en los Emiratos Árabes, México, China, Corea del Sur, Italia y Portugal.

El pasado año ganó el Premio Euskadi de Literatura en la modalidad de Ilustración de una Obra Literaria por su labor gráfica en 'La pequeña Roque', donde el jurado destacó "el tratamiento de la ilustración y su elegancia en contraste con la dureza de la historia", así como su "talento para la creación de un universo propio dentro de la obra" y la calidad de las ilustraciones.