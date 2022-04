Joseba Arguiñano presenta en Zarautz (Gipuzkoa) su nuevo libro con una selección de sus recetas favoritas

SAN SEBASTIÁN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Joseba Arguiñano presenta en Zarautz (Gipuzkoa) su nuevo libro, que lleva por título 'Cocina con Joseba Arguiñano', en el que el chef, repostero y panadero ofrece una selección de sus recetas favoritas, entre ellas, salados, dulces y panes.

Joseba, que ha contado con la presencia de su progenitor, Karlos Arguiñano, como anfitrión de la presentación, que ha tenido lugar en el hotel que el popular cocinero televisivo tiene en la localidad guipuzcoana, ha reconocido que "a mi padre creo que no le supero en nada porque es un crack en lo que hace, pero yo le he dado a otras ramas en las que él no se ha metido, como el pan y el dulce, siguiendo la rama de mi tía, y ahí creo que le gano".

El cocinero guipuzcoano ha confesado que le llaman "el rey del croissant", pero "su corazón está dividido entre el dulce y lo salado", y entre sus recetas estrella están también el talo con txistorra y los pimientos rellenos.

De sus platos favoritos le cuesta elegir aunque, según ha dicho, se quedaría con la sopa ramen, "que día sí día no" se la toma. "Como soy muy de bocatas, el pan bao, que blandito y relleno de lo que sea, entra uno detrás de otro", ha añadido.

Las más de 90 recetas de las que consta el libro están pensadas "para todos los paladares con elaboraciones para cualquier ocasión". "Podrás sacar ideas para compartir en una fiesta, para un picoteo bien variado o una merienda resultona o para improvisar una cena en casa con la cuadrilla y si lo que te gusta es compartir preparaciones, hay muchos dulces que podrás hacer con tus hijos", ha explicado Arguiñano.

Todas sus experiencias vitales y sus viajes tienen reflejo en sus elaboraciones culinarias. De ahí que sus recetas, con muchas influencias del mundo, pero "sin renunciar a la rica tradición familiar", estén "aliñadas de vivencias propias".

Heredero del "talento comunicativo y culinario" de su padre, Arguiñano hijo ha asegurado que su apellido le "pesa para bien". "Lo llevo dentro y es un orgullo. De mi padre he aprendido todo lo que sé, pero lo fundamental es que hay que atreverse con todo y que si le pones ganas, empeño y mucho trabajo salen las cosas", ha dicho.

Joseba Arguiñano estudió cocina profesional en la escuela

Aiala-Karlos Arguiñano; se formó en pastelerías como Escribà, en Barcelona, y la francesa Thierry Bamas; aprendió panadería avanzada en Suiza e hizo prácticas en el restaurante Akelarre de Pedro Subijana en San Sebastián.

Su tía Eva le despertó la pasión por la repostería y en 2013 fundó en el casco antiguo de Zarautz la pastelería y panadería JA. En televisión, colabora con su padre en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' en Antena 3. En ETB recorre Euskadi con el programa 'Historias a bocados' y, de lunes a viernes, en 'Sukalerrian'.