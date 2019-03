Juntas de Bizkaia piden poner en marcha mesas con artesanos y asociaciones para definir las prioridades del sector

Publicado 27/03/2019 12:49:37 CET

Rechazan pedir a Diputación medidas para hacer frente a la acumulación de terrenos forestales en Bizkaia

GERNIKA (BIZKAIA), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado instar a la Diputación de Bizkaia a poner en marcha mesas de trabajo del sector de Artesanía, con la representación de diferentes asociaciones y personas artesanas, con el fin de elaborar las líneas y ejes prioritarios en el territorio vizcaíno.

La Cámara foral ha debatido una moción de Podemos, que finalmente ha acordado una enmienda transaccional con los dos partidos que conforman el Gobierno foral, el PNV y el PSE-EE. Finalmente, el texto ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos junteros.

La propuesta inicial de Podemos instaba a reclamar a la Diputación a "reactivar" las mesas de trabajo de artesanía que se pusieron en marcha en 2011 y se "paralizaron" en 2012, con representación de las diferentes asociaciones de artesanía y personas artesanas de Bizkaia, para elaboren las líneas y ejes prioritarios. El texto ha sido modificado para pedir, finalmente, que se pongan en marcha mesas de trabajo, con la representación de las diferentes asociaciones de artesanía y personas artesanas de Bizkaia, para elaborar las líneas y ejes prioritarios del sector.

Durante el debate de la propuesta, la portavoz de Podemos, Neskutz Rodríguez, ha subrayado que "es hora" de que "el 100% de las personas que quieran participar para definir cómo quieren su negocio de trabajo lo puedan hacer" a través de la Diputación, y no que "una empresa o una asociación se lleve la pasta, haga lo que quiera y no haya ningún tipo de control en las subvenciones". "Ya está bien de chiringuitos. Con el dinero público no se juega", ha incidido.

El apoderado del PNV Aitor Ibarra ha considerado que el acuerdo alcanzado por los tres grupos junteros es "bueno para el sector" y ha destacado el trabajo que se ha realizado desde la Diputación, en los últimos años, para apoyar al sector de Artesanía.

El juntero de PSE Josu Montalban ha valorado que el acuerdo refleja "el interés que nos mueve a todos" en favor del sector artesanal, que ha afrontado "dificultades" en los últimos años, y de abrir "un camino nuevo" para un nuevo impulso al sector de cara al futuro.

El representante de EH Bildu Joseba Gezuraga ha criticado la modificación del texto inicial de la moción "como si no hubiera habido un pasado" y, tras denunciar que la Diputación "nunca reconoce ningún error", ha lamentado que la artesanía ha sido tratada como "una maría", vinculada a otros sectores. El sector, ha remarcado, "tiene viabilidad" y necesita apoyo.

Por su parte, el apoderado del PP Jesús Isasi ha considerado que la moción ha quedado "un poco descafeinada", pero ha insistido en la importancia de respaldar a este sector.

Finalmente, el juntero del Grupo Mixto Arturo Aldecoa ha apelado a hacer "un esfuerzo" para que la Artesanía "se adapte al futuro", para lo que las mesas de trabajo son "necesarias", con la participación de asociaciones y también de artesanos individuales.

TERRENOS FORESTALES

Por otro lado, el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado una moción de EH Bildu para reclamar a la Diputación vizcaína que, "dentro de sus competencias", ponga en marcha medidas adicionales para hacer frente a la acumulación de terrenos forestales en Bizkaia.

En el debate de la iniciativa, el juntero de EH Bildu Mikel Kormenzana ha alertado de que la concentración de tierras forestales "en manos de unos pocos" se está incrementando y, en este sentido, ha señalado que "la falta de alternativas" en el sector y las "crecientes plagas y enfermedades" están "reduciendo el interés" en los pequeños propietarios y, por ello, se "incentivan" la venta o abandono de los montes.

Tras recordar que sólo el 24% de los montes son públicos en Bizkaia, ha considerado que es "más necesaria que nunca" la puesta en marcha de políticas públicas para evitar el "acaparamiento" de tierras y su abandono. Según ha lamentado, es "increíble que no exista una política concreta" para atajar estas situaciones. Por su parte, ha propuesto crear una especie de "etxebide forestal".

La moción sólo ha sido respaldada por Podemos, cuyo juntero José Ángel Elgezabal ha advertido de que la actual situación de los montes vizcaínos "no viene de casualidad", sino que se deriva de las políticas que se han desarrollado en esta materia. En este sentido, ha criticado que "lo que se ha hecho hasta ahora es cortoplacista y únicamente economicista".

Entre los grupos que integran el Gobierno foral, el juntero del PNV Jesús Lekerikabeaskoa ha señalado que, tal y como está planteada la moción de EH Bildu, "crea muchas dudas" y, en cualquier caso, no considera que lo propuesto sea "una solución". Asimismo, ha respondido a la coalición soberanista que la Diputación sí tiene "una política en marcha".

Por su parte, la juntera del PSE Marimar Rodríguez ha opinado que la propuesta de EH Bildu no es "prioritaria" ni "conveniente" ya que, a su entender, "hoy la lucha debe estar" en la enfermedad del pino. La apoderada socialista ha dicho no compartir que haya una crisis de modelo, aunque la actividad forestal está pasando por "momentos acuciantes", a los que ha apostado por "dar solución en consenso con el sector".

Desde el resto de grupos de la oposición, el apoderado del PP Eduardo de Andrés ha considerado que la propuesta de EH Bildu, en realidad, lo que pretende es "acabar con la propiedad privada de los terrenos única y exclusivamente". Por su parte, ha apostado por el sector privado maderero y potenciar las ayudas para que no se abandonen terrenos en todo el sector primario.

Finalmente, el juntero del Grupo Mixto Arturo Aldecoa ha considerado que "no es el momento mejor para meterse por el camino" que plantea EH Bildu ya que, según ha indicado, lo que se necesita es que los propietarios actuales, "con apoyo y ayudas públicas", combatan la "peste" del pino y en unos años el sector "haya recuperado la estabilidad que tenía". Además, ha alertado de que la compra de terrenos puede tener "efecto llamada" para que los propietarios decidan vender terrenos.