Las Juntas rechazan las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Bizkaia, que continúan su tramitación

Publicado 11/12/2019 11:44:27 CET

GERNIKA (BIZKAIA), 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado este miércoles la devolución del proyecto de presupuestos forales para 2020, que solicitaban las tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, Elkarrekin Bizkaia y PP, con lo que las cuentas continuarán su tramitación parlamentaria con el debate en Comisión de las enmiendas parciales y su aprobación definitiva en un próximo pleno.

Los dos partidos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría en la Cámara, por lo que sus votos en contra ha supuesto el rechazo de la devolución del proyecto presupuestario.

La Diputación de Bizkaia ha presentado un proyecto de presupuestos para el próximo año, el primero de la nueva legislatura, de 8.477,3 millones, el más alto de su historia, y que contempla un disponible departamental de 1.283,6 millones (con un incremento del 2,26% respecto a las cuentas de este año), según ha recordado el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga.

En la defensa de las enmiendas a la totalidad, la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi ha criticado que el proyecto foral apuesta por un "conformismo" que "lleva a conseguir los mismos resultados cuando está claro que tenemos unas carencias evidentes".

"Necesitamos políticas valientes para hacer frente a los retos", ha advertido la apoderada soberanista, que ha reivindicado que el reparto equitativo de la riqueza, la creación de empleo de calidad y medidas para hacer frente a la emergencia climática sean "las prioridades indispensables" de las cuentas.

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha lamentado que el proyecto del Gobierno foral es "continuista en la dirección de las políticas, es sordo a las demandas de los ciudadanos y ciego a una realidad de precariedad laboral y desigualdades sociales". Según ha denunciado, no son "presupuestos feministas", no luchan contra el cambio climático, no afrontan la necesidad de creación del empleo "en condiciones dignas y de calidad" y no "blinda" los derechos de la ciudadanía.

Por su parte, la portavoz del PP, Amaya Fernández, ha censurado que el proyecto de presupuestos es "muy conformista", no está "preparado para que Bizkaia supere una situación de coyuntura económica adversa" y responde "más a las necesidades de un partido político" que a las necesidades "reales" de los vizcaínos.

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el portavoz del PNV, Jon Andoni Atutxa, ha advertido a los grupos de la oposición de que, mientras "unos nos piden que actuemos con valentía y otros que actuemos con audacia", el Gobierno foral va a "seguir actuando con compromiso y garantía", con el objetivo de mejorar calidad de vida de los vizcaínos y "hacer cada día una Bizkaia mejor".

El portavoz del PSE, Ekain Rico, ha subrayado que el proyecto presupuestario "ofrece respuestas concretas a los problemas concretos a los que se enfrenta día a día la ciudadanía de Bizkaia" y ha criticado que los grupos de la oposición no plantean "una alternativa" en sus enmiendas al presupuesto.

Asimismo, ha recordado que, en los comicios forales, los vizcaínos "premian la capacidad de buscar acuerdos entre diferentes que les planteen esas soluciones, frente a quienes plantean la pureza, la esencia y el maximalismo como única respuesta".

(Habrá ampliación)