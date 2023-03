Kutxabank anima a las empresas a hacer inversiones aunque no lleguen los fondos Next para ser sostenibles y tener futuro

Hegan pide un pacto de Estado para que el Plan Tecnológico Aeronáutico perdure en el tiempo y Zucchetti asegura que seguirá comprando empresas



BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Negocio mayorista de Kutxabank, Fernando Irigoyen Zuazola, ha animado a las empresas a llevar a cabo inversiones, aunque no lleguen los fondos Next, ya que hay otras soluciones tanto desde la financiación bancaria como a través de otro tipo de financiación, como puede ser el mercado de capitales. Asimismo, ha afirmado que las compañías que no sean sostenibles "no tienen futuro".

Irigoyen ha participado esta mañana es la mesa redonda 'Crecimiento y competitividad del tejido productivo', en el marco de la Jornada 'Euskadi hacia el futuro', organizada por Europa Press, y que ha inaugurado esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En la mesa redonda han participado también la directora de Hegan, Basque Aerospace Cluster, Ana Villate, y el CEO de Zucchetti, Justino Martínez, moderados por la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes.

En su intervención, el directivo de Kutxabank ha manifestado que "una empresa, o es sostenible o no será". "Si no eres sostenible, no tienes futuro a largo", ha aseverado.

Dicho esto, ha destacado que hay "mucho escepticismo con los fondos europeos", ya que "todavía no los hemos visto". "Los fondos se mueven lentos, pero las convocatorias son rápidas. Es verdad que se están logrado prórrogas, y al final llegarán", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que esos fondos europeos pueden ayudar en enfocar esa sostenibilidad y esas inversiones. "Esas inversiones, aunque no llegasen los fondos Next, hay que hacerlas y es esencial para enfocar el futuro. Son inversiones que si vienen apalancadas por los fondos Next, pues muy bien, pero si no, también hay soluciones, hay formas de hacerlo tanto desde la financiación bancaria, como a través de otro tipo de financiación, como puede ser el mercado de capitales", ha agregado.

En esta línea, ha lamentado que esta siendo un problema que lleguen los fondos Next a las pequeñas empresas, aunque ha dicho que están llegando noticias de que va a haber más plazos. "Éramos conscientes de que los plazos iban a ser difíciles de cumplir y todo se ha ido ralentizando y complicando. A ver si tenemos un poco más de plazo y podemos ir aprovechando los fondos", ha indicado.

Por ello, ha animado a las empresas a asesorarse sobre esas ayudas europeas, a pesar del escepticismo "imperante" de las pymes que piensan que solo están dirigidos a las grandes compañías o las administraciones públicas.

"Lo poco que haya, vamos a aprovecharlo, hay que estar ahí, trabajarlo y, si no llegasen, hay otra solución. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo; para ser sostenibles hay que apostar por hacer inversiones con estos fondos o sin estos fondos. Hay otra gama de ayudas de otro tipo que hay que explorar, la SPRI, otro tipo de programas vascos o europeos, que no son los fondos Next", ha manifestado, para insistir en que hay otras vías de financiación, dado que hay "liquidez y dinero".



HEGAN

Por su parte, la directora de Hegan, Basque Aerospace Cluster, Ana Villate, ha pedido que el Plan Tecnológico Aeronáutico, puesto en marcha en 2021 y que ha sido "todo un éxito", sea un "pacto de Estado" que, independientemente del color del Gobierno central en ese momento, se pueda alargar en el tiempo y que a partir de 2024 pueda haber un "Plan tecnológico aeronáutico y espacial que perdure en el tiempo, como inversión a un sector estratégico y altamente tecnológico".

Villate ha coincidido con el directivo de Kutxabank en que no hay que esperar a los fondos europeos para seguir invirtiendo, y ha recordado la crisis que sufrió el sector aeronáutico durante la pandemia, ya que se dejaron de construir y de comprar aviones, y las empresas dejaron de facturar.

No obstante, ha celebrado que ahora se está recuperando el sector y 2024 se ve como el año de la recuperación, sobre todo, en los aviones de pasillo único, para volver a las cifras de facturación y empleo. "Tenemos que seguir invirtiendo en I+D, tenemos que retener el empleo. Los fondos Next y el PERTE aeroespacial se veía como algo que nos iba a ayudar muchísimo a todo esto, pero se habla de un montón de miles de millones que luego vas desgranando y se queda en poco lo que llega a las empresas, porque mucha parte del PERTE aeroespacial ha ido a parar a la parte de administración, a la parte de la cuota que tiene que pagar el Estado de la Agencia Espacial Europea en España, que no está mal", ha agregado.

En esta línea, ha manifestado que buena parte del PERTE espacial se ha quedado en las administraciones, pero "sí que se ha quedado las administraciones para contrataciones públicas de innovación". "Entonces hay que estar ahí y, sobre todo, la parte de espacio está creciendo mucho, está significando ahora en el sector una cuota más alta de lo que era antes. El porcentaje del sector espacio está creciendo respecto a la aeronáutico", ha explicado.

Por ello, ha hecho una llamada a los empresarios ya que hay una "oportunidad" en el sector espacio, tanto a los aeronáuticos "puros que pueden diversificar, como a empresas tecnológicas, que puede ser un sector interesante en el que invertir porque está creciendo y va a crecer cada vez más".

Aunque ha celebrado que la parte pública que recibirá los fondos va a conllevar contrataciones innovadoras para la parte de espacio, ha precisado lo que más ha afectado al sector industrial aeronáutico es el Plan Tecnológico Aeronáutico que "ha sido todo un éxito". "Empezó en 2021 con 40 millones, en 2022 son 80 millones y en 2023 cuenta con 40 millones. Es puramente I+D+i, pero es un respiro para, además de los planes que ya tenemos en Euskadi como Hazitek, Elkartek, etc, poder ayudar un poquito más a esa I+D+i que necesitamos para el producto sostenible y para poder desarrollar ese producto", ha señalado.

Por otra parte, ha llamado a las grandes empresas tractoras a seguir tirando de las pymes y a las administraciones de "tirar del carro de las pymes, para no dejarlas atrás, porque son las que proveen de ciertas tecnologías y productos que las empresas grandes no pueden hacer".

ZUCCHETTI SPAIN

Finalmente, el CEO de Zucchetti, Justino Martínez, ha coincidido con el resto de ponentes en lamentar el retraso en la llegada de los fondos Next, "que no acaban de llegar o llegan en un formato difícil de catalizar", pero ha animado a no tener miedo a seguir invirtiendo, como hace su grupo en I+D+i, ya que se trata de una "carrera de fondo". Asimismo, ha anunciado su voluntad de seguir creciendo y comprando empresas.

Martínez ha destacado que la compañía facturó 1.350 millones de euros en 2022 "de valor añadido". "Esto es importante, no se compran materias primas y se transforma. Es todo I+D, producto propio y valor añadido, con una generación de 'cash flow' bestial y se reinvierte todo en el crecimiento inorgánico, en I+D, marketing..", ha relatado.

En esta línea, ha apuntado que desde hace seis años cuando entró el grupo Zucchetti Spain, han comprado empresas haciendo crecer el grupo. "Ahora estamos siete empresas que formamos el grupo, cuatro de ellas vascas, que éramos competidores pero nos conocíamos muy bien y esto nos ha venido muy bien para seguir creciendo. Es el mejor ejemplo para seguir atrayendo el talento", ha indicado.

Por otro lado, ha instado a ser fabricantes, a mantener el I+D y el 'know how' y "no llevarlo fuera", además de ganar tamaño. "Si queremos salir fuera y competir hay que ganar tamaño; los clúster pueden ayudar a esto; empresas competidoras nos podemos juntar, no fusionarse, creando alianzas estratégicas para salir fuera y competir, porque hace falta músculo financiero", ha concluido.