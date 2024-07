LAB, dispuesta a participar en el Pacto sanitario, advierte de que es necesario un acuerdo con la mayoría sindical

Defiende la necesidad de "dar un cambio radical" en Osakidetza con más inversión y medidas para "revertir la política de privatización"



VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha trasladado al lehendakari que el sindicato está dispuesto a participar en el Pacto sanitario, pero ha advertido de que "requiere llegar a acuerdos con la mayoría de trabajadores" y ha defendido la necesidad de "dar un cambio radical" en las políticas con más inversión y con medidas para "revertir la política de privatización y concertación". "No se puede hablar de la necesidad de una sanidad pública fuerte y al mismo tiempo estar privatizando servicios", ha insistido.

Aranburu ha comparecido este lunes en el Palacio de Ajuria Enea ante los medios de comunicación, tras participar en la ronda contactos con sindicatos abierta por el lehendakari, Imanol Pradales, reunión en la que ha asistido junto al responsable del Sector Público de LAB, Xabier Ugartemendia.

La portavoz de LAB ha explicado que han planteado al lehendakari "la necesidad de cambiar las políticas" en cuatro grandes temas. El primero de los temas que han puesto sobre la mesa ha sido "la necesidad de la mejora de los salarios y las condiciones laborales".

En este sentido, el sindicato ha pedido "impulsar un salario mínimo de 1.600 euros y la necesidad de trabajar para que se haga efectivo el derecho a la negociación colectiva de las empleadas de hogar".

También han planteado la necesidad de reforzar los servicios públicos. "Nuestras prioridades son la sanidad, la vivienda y los cuidados", ha explicado.

Al respecto, ha afirmado que Osakidetza y Vivienda "se han situado en la agenda política", ya que "se está hablando de pactos sociales, de pactos de país, pero poco se está hablando de la necesaria transformación de los cuidados". "Venimos de una huelga feminista general en la que ha quedado en evidencia que necesitamos un sistema público comunitario de cuidados", ha subrayado.

PACTO SANITARIO

Además, ha trasladado al lehendakari que LAB está "dispuesta a participar en el proceso de elaboración del pacto sanitario" pero ha advertido de que "ese pacto requiere llegar a acuerdos con la mayoría de trabajadores y trabajadoras". "No se puede hablar de pacto de país, de pacto de salud, sin un acuerdo mayoritario con las y los trabajadores", ha insistido.

Al respecto, ha recordado que desde el año 2009 no se ha renovado el convenio de Osakidetza y ha denunciado que en el Servicio vasco de Salud "ha imperado la ley de la imposición, de la unilateralidad" y es "algo que se tiene que corregir".

"Las huelgas y las movilizaciones de los sindicatos, de las plataformas de personas usuarias han evidenciado que tenemos un grave problema en la sanidad pública, que se está desmantelando la sanidad pública en favor de la sanidad privada, y esa situación se tiene que revertir", ha defendido.

Para ello, LAB cree que "tiene que haber un cambio radical en las políticas que nos han traído a esta situación" y ha pedido más inversión y "revertir la política de privatización y concertación que ha existido hasta este momento". "No se puede hablar de la necesidad de una sanidad pública fuerte y al mismo tiempo estar privatizando servicios", ha insistido.

La secretaria general de LAB ha explicado que también han hablado de la necesidad de adoptar medidas para "la mejora de la atención primaria, para garantizar la estabilidad de las plantillas, mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en Osakidetza, y corregir la situación de las y los MIR porque esto influye negativamente en la falta de profesionales que tiene Osakidetza en estos momentos".

Por otro lado, ha defendido la necesidad de abordar la "transición ecosocialista" y de impulsar una "reconversión industrial planificada y ordenada, no liderada por las empresas, con una fuerte intervención pública y acordada con las y los trabajadores".

Asimismo, LAB ha puesto sobre la mesa la "necesidad de un nuevo estatus político, de un nuevo marco jurídico-político" para "dar un salto en el derecho a decidir en el marco vasco de las relaciones laborales y protección social". "Tenemos que decidir aquí nuestras condiciones laborales y salariales", ha reclamado.

Aranburu ha afirmado que en la reunión han hablado sobre "la injerencia estatal a la hora de decidir aquí los salarios y las tasas de reposición de la Función Pública". "Se da la circunstancia de que la gran mayoría de los sindicatos y la gran mayoría de los partidos políticos estamos totalmente de acuerdo con esa reivindicación, pero hoy es el día que todavía ese derecho no se puede materializar", ha lamentado.

"LLEGAR A ACUERDOS"

Según ha explicado, han trasladado al lehendakari la "disponibilidad" de LAB de "hablar de todas esas cuestiones". "Tenemos propuestas; las queremos poner encima de la mesa y también hemos trasladado la necesidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos en todas esas cuestiones que atañen a las y los trabajadores", ha resaltado.

Por ello, LAB cree que la reunión de este lunes "no puede quedar en una reunión de cortesía, en una reunión formal" y cree que "tiene que tener continuidad".

No obstante, ha rechazado entrar en las denuncias del sindicato respecto a la situación de Osakidetza, ya que ha avanzado que próximamente anunciarán en una rueda de prensa las propuestas de LAB para el Pacto de salud.

Preguntada sobre si han abordado en la reunión con Pradales las convocatorias de movilizaciones sindicales, Aranburu ha explicado que su sindicato siempre ha defendido que "la movilización no es un objetivo en sí mismo". "Nosotras y nosotros cuando nos movilizamos es cuando vemos que no hay vías de negociación y de diálogo. Y eso no va a cambiar. Eso no quita para que nosotros seamos parte de ese proceso de negociación", ha señalado.

Para LAB, "si no se hubieran hecho huelgas y movilizaciones en Osakidetza, en defensa de los servicios públicos, hoy no estaría en la agenda la situación de Osakidetza ni la necesidad de un Pacto de Salud". "Se ha situado el tema en la agenda política. Sin huelgas y sin movilizaciones no se hubiera conseguido", ha insistido.

Por ello, ha defendido que LAB no va a "renunciar a su estrategia de huelgas y de movilizaciones, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado".