ELA llama a los trabajadores a plantarse si no se cumplen las condiciones de seguridad y hay riesgo

BILBAO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha llamado a los trabajadores a plantarse si constatan que en sus empresas no se cumplen las condiciones de seguridad ante la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales a partir de este martes. "Hay que intentar paralizar la actividad donde haya un riesgo", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha denunciado también la "virulencia" de Confebask para no situar "la salud como prioridad" y ha calificado de "broma" que CCOO llame a convocar la mesa de diálogo para abordar la situación derivada por el Covid19.

Lakuntza cree que en Euskadi ha existido un "desfase muy interesado" por parte del Gobierno vasco y, sobre todo de la patronal entre el "confinamiento social y la flexibilidad que se da al mundo de la empresa". El líder de ELA cree que las empresas abiertas son un "foco de riesgo" y con su petición de cese de actividad no esencial trataban de evitar también una mayor saturación de los centros hospitalarios.

El dirigente sindical ha manifestado que, más allá de su posición, el Real Decreto ley de cese de toda actividad no esencial tenía vigencia hasta el 9 de abril de manera que "se vuelve a trabajar" y ha indicado que, si va a ser así, habrá que empezar "garantizando que el trabajo se desarrolla en condiciones".

Lakuntza ha recordado que el sindicato elaboró una propuesta de cara a poder llegar a un acuerdo en torno a un protocolo de actuación para la vuelta al trabajo con el Gobierno Vasco, Confebask y el resto de sindicatos.

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno Vasco "unilateralmente" ha elaborado una guía denominada "Plan para el arranque de actividad de forma segura de los centros de trabajo en Euskadi", que "no está "consensuada con los sindicatos", lo que, a su juicio, evidencia que "no ha habido voluntad de llegar a un acuerdo".

Asimismo, ha asegurado que en ese documento "no hay compromiso" para paralizar aquellas actividades que "estén incumpliendo gravemente las medidas de seguridad" y, por otra parte, ha afirmado que no se han dispuesto más medios para Osalan y la Inspección de Trabajo que están "desbordados". A su juicio, "hoy la salud laboral requiere de recursos" y se debe situar "como una prioridad".

"Si no se hace todo eso, la solución se deja en manos de los trabajadores que se incorporarán a sus centros de trabajo y, en los sitios donde las empresas no hayan puesto estos medios, tienen que empezar a remontar una situación que genera una inseguridad tremenda y esa inseguridad y ese miedo es el que la Administración tendría que evitar, en parte, poniendo las medidas que se tienen que poner", ha apuntado.

LLAMAMIENTO A PLANTARSE

En este sentido, ha llamado a los trabajadores a plantarse si detectan que en sus empresas no se cumplen las condiciones de seguridad. "Nuestra urgencia esta semana va a ser precisamente esa porque, además la ley lo permite, y en los sitios donde se estén incumpliendo las condiciones de seguridad y haya un riesgo inminente para los trabajadores no vamos a poner la salud de nuestra gente en juego, y lo que estamos diciendo es que hay intentar paralizar la actividad donde haya un riesgo", ha agregado.

Lakuntza ha reconocido que tiene "muchas dudas" respecto a que en muchas empresas sea posible" garantizar las condiciones de seguridad. Ha añadido que les consta que una parte de las empresas están "tomando medidas", pero "seguramente habrá una parte importante que no lo ha hecho o va a tener dificultades para hacerlo".

El líder de ELA ha asegurado que el sindicato va a ser "muy exigente" en que las medidas se adopten "con plenas garantías" para que los riesgos "prácticamente se reduzcan a cero" y ha manifestado que no descartan actuar por la vía penal si "conscientemente se está poniendo en riesgo a los trabajadores en las empresas como ha pasado con Sidenor o Tubacex". "Vamos a estar muy vigilantes para exigir que no se ponga ninguna empresa en marcha si antes no garantizan las condiciones", ha agregado.

Lakuntza ha afirmado que el protocolo de actuación elaborado por el Departamento de Trabajo es "muy coherente" con la posición del Ejecutivo en las últimas semanas, en las que ha defendido "la apertura de unas determinadas empresas y de unos determinados intereses".

El líder sindical ha asegurado que la decisión del Gobierno Vasco de "no escuchar" a ELA tiene que ver con que "no ha situado bien las prioridades" desde el comienzo de esta crisis y eso lleva, por ejemplo, a que la situación en Osakidetza o en residencias "siga siendo crítica".

En este sentido, ha defendido que los esfuerzos y los recursos tienen que seguir estando dirigidos a los sectores esenciales, algo que, "en una parte no se cumple" porque "el Gobierno no está a la altura y eso se puede tapar con más o menos propaganda".

Lakuntza ha indicado que tienen motivos más que suficientes para estar preocupados "por la dejadez del Gobierno en el ámbito de la salud de las empresas".

Asimismo, ha calificado de "muy desafortunadas" las palabras del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que, ante la demanda interpuesta por ELA y LAB al Gobierno vasco por la flexibilización del Real decreto ley, afirmó que era "inadmisible" que estos dos sindicatos estén cuestionando "sin justificación" la seguridad en todas las empresas.

En este sentido, cree que Urkullu debería ser consciente de que "muchas de las empresas tienen dificultades para garantizar la seguridad de los trabajadores".

"Cuando el Lehendakari dice hoy nos pedís salud y mañana empleo, no. Nosotros estamos pidiendo salud y empleo, pero empleos que no nos cuesten la vida", ha añadido.

CONFEBASK

El líder de ELA ha afirmado que, por su parte, Confebask "ha estirado su presión hasta el último elemento que ha podido para que un grupo de empresas, muy determinado, pueda seguir con su actividad". "Y el Gobierno Vasco ha actuado cegado por esa patronal, siempre hemos criticado que la posición del Gobierno Vasco es una posición propatronal, pero nunca la habíamos visto en la dimensión que la hemos visto ahora, prácticamente sin ningún tipo de matiz o equilibrio", ha manifestado.

Ante las críticas del presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, al Gobierno central por decretar el cese de toda la actividad no esencial, Lakuntza ha afirmado que es "muy llamativa" la "virulencia con la que sale la patronal, de la mano del Gobierno Vasco, a defender una situación que lo que no hace, en ningún momento, es situar la prioridad de la salud pública y de los trabajadores por encima de otros intereses".

"Detrás de Confebask hay una visión, incluso dentro del mundo empresarial, corporativa porque defiende un determinado modelo de empresa y hay otros sectores, los que tienen que ver con el comercio y la hostelería que están cerrados desde el primer día, y no hablan de ellos", ha indicado.

CC.OO.

Por otra parte, ha calificado de "propaganda" la propuesta de CC.OO. de que se convoque la mesa de diálogo social para abordar la actual situación y su petición a ELA y LAB para que se sumen a este foro.

A su juicio, es "una broma" pensar que se puede abordar este tema en una mesa de diálogo social a la que le "fallan las cuatro patas y más que mesa es una alfombra porque se va metiendo todo de lo que no se quiera hablar".

Por otra parte, sobre las consecuencias económicas de esta crisis, ha advertido de que hay prepararse para una fase "en la que los recortes pueden llegar".

"Algunos van a intentar que la salida sea la misma que la que se dio en 2013 y eso tiene que ver con el recorte del gasto público. Existe ese riesgo y nuestra obligación es empezar a alertar de esa posibilidad y de una salida que no traería más que desigualdad y más pobreza", ha concluido.