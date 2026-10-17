El lehendakari encabeza este lunes una misión a Toulouse para abrir nuevas oportunidades para la industria aeroespacial

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BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, encabezará este lunes una misión institucional y empresarial a Toulouse orientada a reforzar la cooperación con Occitania y que tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades para la industria aeroespacial vasca en "uno de los principales polos aeronáuticos y espaciales de Europa", según ha informado el Gobierno Vasco.

La misión da continuidad al encuentro que el lehendakari y la presidenta de Occitania, Carole Delga, mantuvieron en París el 18 de noviembre de 2025, en el que surgió la iniciativa de organizar una visita empresarial e institucional vasca al sector aeroespacial de Occitania.

Pradales viajará el lunes a Toulouse para liderar una misión comercial que incluirá una visita a las instalaciones de Airbus en Blagnac, una reunión bilateral con Carole Delga, así como un encuentro institucional con representantes de ambas delegaciones y del tejido empresarial.

Esta jornada será el inicio de una misión que se extenderá hasta el 21 de octubre -ya sin la presencia del presidente vasco- y que contará con la participación de 23 representantes de empresas y entidades vascas, acompañados por el departamento de Industria del Gobierno Vasco.

Su objetivo es "favorecer el contacto entre los ecosistemas industriales de ambos territorios, facilitar nuevas oportunidades de colaboración en las cadenas de suministro de los grandes fabricantes y promover proyectos conjuntos de innovación e investigación".

Además de su dimensión económica, el viaje pretende profundizar en la relación bilateral y ampliar la cooperación a otros ámbitos de interés común entre ambos territorios, que participan en marcos de colaboración transfronteriza como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y el programa europeo POCTEFA.

El Gobierno Vasco busca así "consolidar una relación estable entre administraciones, empresas, clústeres y centros tecnológicos que permita transformar los contactos de esta misión en nuevas oportunidades de colaboración industrial, innovación y desarrollo económico".

Por otra parte, mediante la visita a la empresa Airbus, la delegación conocerá las instalaciones de la compañía y su línea de montaje final del A321, además de mantener un intercambio sobre las necesidades de la cadena de suministro y las oportunidades de innovación.

Según ha explicado el Ejecutivo vasco, esta visita permitirá abordar el papel que pueden desempeñar las empresas vascas ante los retos de capacidad productiva, competitividad y resiliencia que afronta la industria aeroespacial europea.

La agenda de la delegación empresarial, bajo la coordinación del Departamento de Industria y de Basque Trade & Investment en colaboración con la Región de Occitania y los agentes sectoriales, incluye visitas a compañías como Safran y Liebherr-Aerospace, así como encuentros con Aerospace Valley, el instituto tecnológico IRT Saint Exupéry, PAD'OCC y Thales Alenia Space.

El programa persigue "conocer de primera mano las capacidades industriales y tecnológicas del ecosistema occitano e identificar ámbitos de interés para futuras colaboraciones empresariales y proyectos de I+D".

La delegación reúne perfiles vinculados a la fabricación avanzada, la máquina-herramienta, los componentes aeronáuticos y la investigación tecnológica, con participación de empresas, clústeres y centros integrados en la Basque Research and Technology Alliance (BRTA).

ECOSISTEMAS COMPLEMENTARIOS

El Gobierno Vasco ha destacado que Euskadi y Occitania cuentan con capacidades industriales "complementarias" y mantienen "una relación estratégica" en el ámbito aeroespacial.

Así, ha explicado que Occitania concentra grandes fabricantes y un ecosistema aeronáutico y espacial "de alcance internacional", mientras que Euskadi dispone de "una sólida red de empresas especializadas" en motores, aeroestructuras, componentes, máquina-herramienta, fabricación avanzada y tecnologías espaciales.

El sector aeroespacial vasco, integrado por 82 entidades asociadas al clúster Hegan, alcanzó en 2025 una facturación de 3.413 millones de euros y generó 15.133 empleos. Las exportaciones ascendieron a 2.896 millones de euros y la inversión en investigación y desarrollo se situó en 213 millones de euros.

Por su parte, Occitania cuenta con 817 empresas vinculadas al sector aeroespacial y más de 110.000 personas empleadas en esta actividad. La región constituye, por tanto, "un entorno de especial interés" para ampliar las relaciones comerciales de las empresas vascas y explorar nuevas vías de colaboración con grandes fabricantes, proveedores y centros de investigación, ha señalado el Ejecutivo.

En esta línea, la misión busca aprovechar esta complementariedad para fortalecer las cadenas de valor europeas, favorecer la incorporación de empresas vascas a nuevos proyectos industriales y reforzar la cooperación tecnológica entre ambos territorios.