Loli García defiende subir salarios y dice a Confebask que no admitirá ligar pacto de rentas con moderación salarial

Afirma que las medidas sociales del Gobierno vasco ante la crisis se quedan "cortas" y pide aumentar la RGI y que llegue "a más gente"

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha afirmado que son necesarias las subidas salariales y ha advertido a Confebask de que no admitirá ligar un posible pacto de rentas con moderación salarial, de manera que no aceptarán ningún acuerdo que no incluya cláusulas de revisión salarial que garanticen el IPC a los trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, la dirigente sindical ha manifestado que, desde la patronal vasca, no ha habido ningún tipo de contacto para abordar un pacto de rentas en Euskadi ante la actual coyuntura.

Tras indicar que habrá que ver si se concreta en el ámbito estatal, aunque, de momento, "no pinta bien", ha asegurado que, desde algunos ámbitos, como el de la patronal, se está ligando el pacto de rentas a una moderación salarial y "ni muchísimo menos" es lo que pretende el sindicato.

A su juicio, un pacto de rentas tiene que pasar por un acuerdo salarial que permita al conjunto de los trabajadores recuperar el poder adquisitivo. En este sentido, ha advertido de que no van a ir a ningún acuerdo que "no garantice las cláusulas de revisión salarial en función al poder adquisitivo", tanto en el ámbito estatal, como en el de los convenios colectivos.

Loli García, que no descarta, para ello, la vía de la movilización, ha manifestado que van a "presionar" en la negociación colectiva para que se garantice ese poder adquisitivo de los salarios.

La dirigente sindical ha subrayado que, durante la pandemia, han sido los trabajadores los que "han sacado adelante al conjunto de la ciudadanía" y, por lo tanto, "ahora no pueden ser los paganos otra vez de nuevo, como ya ocurrió en la crisis de 2008".

SUBIDAS SALARIALES

Por lo tanto, ve necesarias "subidas salariales" y garantizar la revisión de esa subida en función del crecimiento del IPC. "Debemos garantizar que los salarios cubren el IPC", ha advertido.

Además del aspecto salarial, ha indicado que ese pacto de rentas tendría que tener "medidas claras y concretas", que redunden en "frenar" la escalada de precios para limitar el de la energía y del gas, y que incidan "directamente en los precios al consumo".

Loli García ha defendido medidas que "lleguen al conjunto de la ciudadanía", por ejemplo, en materia de vivienda, y cree necesario que se "congelen o se rebajen" los alquileres de las viviendas o que se amplíen los parques de vivienda social. También ha reclamado iniciativas que vayan dirigidas a aquellas personas que están en "mayor situación de dificultad" a través de ayudas directas para que las consecuencias de la guerra de Ucrania no afecten "a los más vulnerables".

"Eso sería, desde nuestro punto de vista, lo que compondría un pacto de rentas pero, para eso, el Gobierno central y el vasco deberían dar pasos en esa línea. Insisto, no vamos a aceptar ningún acuerdo que no contemple cláusulas de revisión salarial que garanticen el IPC de los salarios", ha manifestado.

Por lo tanto, ha indicado que, si lo que pretenden las patronales es ligar un pacto de rentas a la moderación salarial, "COOO desde luego no va a estar en ese escenario".

"En Euskadi se pueden hacer cosas y podemos hablar en el ámbito de la negociación colectiva y establecer acuerdos, pero esos acuerdos no van a pasar bajo ningún concepto por escenarios de no recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, que esto es lo que están interpretando algunas patronales, en concreto, Confebask, de lo que es un pacto de rentas. Eso no es un pacto de rentas; nosotros queremos garantías de que los trabajadores no vuelvan a ser los paganos de la crisis", ha añadido.

También ha sostenido que habrá que plantear qué pasa con los dividendos y beneficios que están teniendo muchas empresas porque "no todas están en situación de dificultad", sino que algunas, como las eléctricas, "están teniendo muchos dividendos" y hay que pedirles que esos "beneficios redunden en la mayoría de la sociedad".

"Cuando estamos en una situación como ésta, algunos sólo miran al lado de los trabajadores, y los trabajadores ya no vamos a sostener más situaciones de crisis. Ya se nos obligó en 2008 con todas las medidas de austericidio", ha indicado Loli García, que ha señalado que hay varios convenios colectivos abiertos y van a "pelear" y reivindicar de manera "clara" subidas salariales que contengan cláusulas de revisión salarial que garanticen el IPC a los trabajadores.

Según ha aseverado, "se equivoca de lleno" quien piensa que las rebajas o moderaciones salariales son "buenas para la economía" porque "una parte muy importante de la economía se sustenta en la demanda interna y, en la medida en que no haya subidas salariales o que haya pérdida, la demanda interna va a bajar y eso va a incidir en la economía y en las empresas".

Tras mostrarse convencida de que en las rentas no solo inciden los salarios y que hay medidas que dependen de políticas públicas que hay que tomar y "van más allá del ámbito salarial" a abordar en la negociación colectiva, ha valorado que desde la política se manden mensajes al ámbito de las relaciones laborales, pero "cuando las cosas vienen mal dadas, los políticos solo se acuerdan de incidir en las materias salariales y hay muchas más cuestiones en las que incidir".

Por otra parte, Loli García ha defendido que hay que ir a una reforma fiscal que sea "más redistributiva" para sostener al conjunto de la ciudadanía y servicios fundamentales. "Tiene que haber una reforma fiscal en condiciones y que se deje ya el cortoplacismo", ha reclamado.

PLANES "INSUFICIENTES"

En la actual coyuntura, considera "insuficientes" las medidas aprobadas por el Gobierno vasco en el último consejo de Gobierno y, además, ha criticado que no se haya "contado con los agentes sindicales sociales para nada", ya que, según ha precisado, se enteraron de las propuestas el mismo día que las anunció el Lehendakari en el pleno monográfico sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania. "Por lo tanto, a pesar de que lehendakari habla de la mesa de diálogo social, queda mucho que demostrar", ha afirmado.

Además, cree que está "muy descompensado" el nivel de presupuesto dedicado a las ayudas a las empresas con el dirigido a las políticas sociales, ya que "mayoritariamente" se dedica a las primeras y, además, "no hay una condicionalidad de mantenimiento del empleo".

García ha afirmado que es algo que les "preocupa enormemente" porque es "el momento de arrimar el hombro" y ha recordado que son medidas que se financian "con impuestos, con fondos públicos y tienen que tener "alguna condicionalidad" las ayudas a empresas.

En relación a las medidas referidas a políticas sociales, cree que son "claramente insuficientes y se quedan cortas" cuando, a su juicio, podría ser "un buen momento", ante la "brutal" escalada de precios de la energía y de productos básicos, para que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) llegue "a más gente de la que llega ahora" y, por otro lado, mejorar sus prestaciones.

Loli García ha afirmado que se está en un momento de "alza muy elevado de precios" y no pueden ser las personas más desfavorecidas "las que peor estén pasando esta crisis".

"Todo lo que tiene que ver con la ayuda a las personas más desfavorecidas en Euskadi tiene un nombre, que es la Renta de Garantía de Ingresos, y es el momento de poner encima de la mesa una apuesta clara por ayudar a aquellas personas más desfavorecidas", ha agregado la dirigente sindical, que cree que, "con estos precios desbordados", también habría que revisar las cuantías de las becas o las Ayudas de Emergencia Social.