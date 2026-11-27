El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y N.º 1 por la candidatura al Congreso por Vizcaya, Patxi López, - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE por Bizkaia, Patxi López, ha condenado el "asesinato machista" ocurrido en Bilbao y ha afirmado que se debería pensar "a la hora de votar" este próximo domingo que Vox, que "viene de la mano" del PP, "niega esa violencia.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López se ha referido, de esta manera, a lo ocurrido este jueves cuando un hombre presuntamente acuchilló a su expareja, de 34 años, que finalmente ha fallecido.

Patxi López ha querido dedicar sus primeras palabras a condenar este "asesinato machista" y ha mostrado su solidaridad con la familia de la mujer.

El candidato socialista ha lamentado que Vox, que se presenta a estas elecciones, niegue esta violencia. A su juicio, es "tremendo" y ha calificado de "insoportable e insufrible" que haya "50 mujeres asesinadas en toda España en este año y hay quien niega esa violencia".

"Pero el problema no es que la niegue Vox, es que Vox viene de la mano del PP. Y ayer vimos en el debate cómo fueron incapaces de condenar esa violencia, incapaces de condenar esos asesinatos", ha indicado. Por lo tanto, López cree que la gente "también debe pensarse estas cosas a la hora de ir a votar".

Patxi López ha manifestado que "ya no es que fuera una amenaza lo de Vox, es que es un hecho allí donde gobiernan". En este sentido, ha calificado de "tremendo" que el presidente de Andalucia, Juanma Moreno Bonilla, que "va siempre de moderado en este país", haya "entregado la consejería de la que dependen las políticas de la igualdad y la violencia machista a Vox".

Además, ha indicado que hay otro caso "un poco estrambótico" y es que un Ayuntamiento del PP de la provincia de Salamanca, en el día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, ha decidido hacer un curso de costura para las mujeres.

En relación al "usted calladita" que le dijo el líder del PP a Ada Colau en el debate electoral de este jueves, cree que es "una expresión más del machismo que tiene dentro la derecha".

En concreto, ha aludido a esa "falta de consideración" de las mujeres y de lo que todavía "queda por pelear para conseguir una igualdad real en este país".

DEBATE A CUATRO

En relación a ese debate electoral de anoche, ha indicado que cada día de campaña está "dando impulso a la izquierda" y ha asegurado que lo nota "muchísimo en la campaña".

Según ha manifestado, se ha encontrado mucha gente que decía, en relación al debate a dos entre Sánchez y Feijóo, que es la diferencia entre "la buena política y la mala educación".

"Si tú tienes una metralleta que dispara 100 mentiras por segundo, que era Feijóo y que interrumpía permanentemente y que demostraba que lo suyo era insultar, descalificar, ¿esto es lo que quiere la gente?, pues no, y cada vez me encuentro a más gente que está harta de que cuando no tiene ideas, insulta y lo llena todo de fango, y eso es la derecha y eso es Feijóo, pero no en la campaña, desde que llegó a la política española", ha indicado.

A su juicio, tras aludir a todas la "barbaridades" que ha hecho Feijóo, ha indicado que el líder del PP "ha hecho una enciclopedia del insulto, se ha metido con todos, llegó a meterse con mi padre para decir que se avergonzaría de mí". "Pero este señor quién coño es para decir eso", ha añadido.

Patxi López ha manifestado sus buenas sensaciones de cara al 29N y ha señalado que les han "pedido más papeletas que nunca para ir a votar". A su juicio, va a haber una participación "muy, muy, muy alta" y "ahí va a estar la clave".

"Pedro Sánchez suele decir esa cifra clave del 75-176, ¿no? 75% de participación que conseguiría 176 diputados y diputadas progresistas avalando a un gobierno para seguir avanzando", ha añadido.

Sobre la izquierda a la izquierda del PSOE ha manifestado que les hubiera gustado que se hubieran entendido entre ellos para tener luego "una voz con la que pactar" porque "cada vez que la izquierda atomiza sus votos, pierde muchas representantes".

En todo caso, ha señalado que en el debate Ada Colau lo "hizo muy bien" y se ha mostrado convencido de que "ha podido despertar también a muchos de sus votantes".

Patxi López ha indicado que lo que tienen "enfrente es terrible" y hay que "impedir que eso venga y gobierne en este país por el retroceso brutal que supondría". "Y por eso apelamos a ese voto razonable en estas elecciones para no perder ninguno de ellos", en referencia a la apelación para que los simpatizantes del Frente Amplio, por el que ha mostrado su respeto, respalden al PSOE.

El cabeza de lista socialista ha indicado que la sociedad vasca sabe que, de cara al día 30 tras estas elecciones, solo hay dos posibilidades, "o un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez o un gobierno de Abascal y Feijóo".

"El voto al PSOE en esta ocasión es un voto doble, que vale doble. Una por lo que quieres, que es que haya un gobierno progresista para seguir avanzando, para seguir conquistando derechos, para que se sigan subiendo salarios y pensiones y otra por lo que no quieres porque no quieres que vengan las motosierras, no quieres que vengan algunos a quitarnos derechos que tanto nos ha costado conseguir", ha remarcado.

Por otra parte, cree que el PNV es "el único que está dando por supuesto que gobierne PP y Vox" y por ello ha emplazado a hacer algo "para que no suceda" si no le gusta.

"Es que en estas elecciones uno no puede ser neutral. En estas elecciones o hay una cosa o hay la otra. Esto de ser neutrales ya no cuela, hay que posicionarse. Y hay que posicionarse claramente. Y si tú no quieres que venga Vox, lo que tienes que apoyar es lo otro. Y lo otro es un gobierno de Pedro Sánchez, punto pelota", ha señalado.

López ha indicado que al líder del PNV, Aitor Esteban, le oyó decir también que "no" a este gobierno -el socialista- y que a lo que está diciendo no es "a Vox, no dice que no al PP".

Por otra parte, ha defendido que el Gobierno siga aprobando medidas y ha señalado que no es algo electoralista. "No vale todo contra el gobierno. Valen las políticas y las políticas están ahí para ayudar a la gente. Y este gobierno lo va a hacer hasta el último minuto", ha indicado López que ha denunciado que PP y Vox donde gobiernan no están aplicando medidas como ocurre con la Ley de Vivienda, está "volviendo la censura franquista", se están "cargando las políticas de igualdad" y "todo lo que tiene que ver con combatir el cambio y la emergencia climática".

Patxi López ha señalado que no le preocupa lo que pueda hacer en Feijóo en la Moncloa porque "no va a llegar", sino que "se va a ir a su casa, que es lo que dijo ayer". Además, cree que, como dijo eso, va a haber más gente que votará para que "se vaya a su casa porque hay mucha gente deseando eso".

Por otra parte, ha asegurado que sería una "aberración democrática al más puro estilo trumpista" que si PSOE gana, PP y Vox difundan la idea de un "fraude electoral" porque se cuenta con un sistema electoral que "posiblemente sea el más seguro, el que más garantías tiene del mundo".

En el caso de Euskadi, ha recordado que el año pasado ganaron en la Margen Izquierda y en todo el País Vasco y cree que "lo van a volver a hacer" y "todavía con más holgura". López ha enumerado lo que puede suponer un gobierno progresista para la sociedad vasca, entre ello, defender el autogobierno, "cosa que no hará el otro gobierno" porque Vox "lo quiere eliminar".

A su juicio, el PP, que ha recordado que en Gipuzkoa está pidiendo el voto para Vox en el Senado, es el "peor partido de derechas de toda Europa" porque en España "el PP no solo no frena a la extrema derecha sino que le pone la alfombra roja".