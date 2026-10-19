López cree que el PSE ganará en Euskadi porque los vascos "prefieren por goleada" a Sánchez a Feijóo y Abascal

Acto de presentación de los candidados socialistas por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a las elecciones del 29 de noviembre en Bilbao - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia a las próximas elecciones generales, Patxi López, cree que los socialistas ganarán en Euskadi los comicios porque los vascos "prefieren por goleada" a Pedro Sánchez a Alberto Feijóo y Santiago Abascal. "¿Defendemos la democracia o añoramos dictaduras?", ha preguntado, para advertir que, si se deja que "venga Vox con el PP", se "cargarán" el autogobierno vasco.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha presentado en Bilbao a los aspirantes que encabezan la candidatura a la Cámara Baja en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Patxi López, Rafaela Romero y Javier Hurtado, respectivamente.

En el acto, López ha insistido en que el objetivo de los candidatos es "conseguir que haya un gobierno progresista después del 29N liderado por Pedro Sánchez". "Nosotros no nos vamos a despistar, no nos vamos dejar enredar en ningún a otra cuestión", ha asegurado.

A su juicio, "eso es lo que quiere, piensa y necesita la inmensa mayoría de la sociedad vasca". "Estamos absolutamente convencidos de que, por goleada, la sociedad vasca prefiere a Pedro Sánchez ante Feijóo y Abascal; prefiere por goleada un Gobierno progresista a la coalición PP y Vox, y prefiere avanzar a retroceder"

"De esto van las elecciones. No hay cuestión mas importante que esta: avanzamos o retrocedemos todos, cuatro años de avances o cuatro de retroceso. Es lo que está en juego en las elecciones del 29 de noviembre", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que están en juego el mantenimiento del sistema que "revaloriza las pensiones" o su recorte y privatización "para que el que pueda se pague un plan privado de pensiones"; la subida del SMI, como hasta ahora, "o dejarlo en manos exclusivas de los empresarios"; que se mantengan los servicios públicos o se recorten; se combata el cambio climático, danas incluidas, o se nieguen; que se defienda el derecho de la mujer a decidir o se niegue su derecho al aborto; que se luche por los derechos de todos o se conviertan "en los privilegios de unos pocos".

AUTOGOBIERNO VASCO

En definitiva, ha dicho que se cree en el autogobierno vasco o se deja que "venga Vox con el PP y se lo carguen". ¿Defendemos el sistema democrático, la democracia o añoramos dictaduras?", ha preguntado.

Patxi López se ha mostrado convencido de que los vascos están "en la defensa del estado del bienestar, de la convivencia y en la defensa de los avances y nunca de los retrocesos". "La sociedad vasca estará en el lado bueno de la historia, en el mismo lado en el que estuvo hace 15 años, cuando acabamos con ETA y conquistamos la libertad en el lado bueno de la historia. Y ahí seguirá porque el 29 de noviembre tenemos una nueva cita con la historia", ha asegurado.

A su juicio, el voto en Euskadi "frenará el odio, los retrocesos, a aquellos que tienen nostalgias de la dictadura, será un voto para la esperanza, será un voto para avanzar y, por lo tanto, será un voto socialista". Por ello, se ha mostrado convencido de que el PSE-EE "va a ganar las elecciones en el País Vasco".

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