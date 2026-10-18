Este lunes se esperan en Euskadi temperaturas mínimas más bajas y chubascos en la zona este

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en el País Vasco cielos cubiertos y chubascos en el este del territorio, mientras que en la zona oeste se espera alternancia de nubes y claros.

Las temperaturas mínimas bajarán, de manera que en puntos del interior podrían estar por debajo de los 5 grados. Las máximas, por su parte, apenas experimentarán variación. En las capitales, se espera alcanzar los 17 grados en Bilbao, 16 en San Sebastián y 13 en Vitoria.