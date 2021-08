'Made in Spain' del Festival de San Sebastián recupera filmes como 'El ventre del mar' de Villaronga o 'Ama' de De Paz

SAN SEBASTIÁN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección 'Made in Spain' del 69 Festival Internacional de Cine de San Sebastián recuperará, entre otras películas, 'El ventre del mar' de Agustí Villaronga , 'Ama', 'Destello bravío' de Ainhoa Rodríguez y 'El año del descubrimiento'. De las ocho producciones españolas seleccionadas en la sección, la mitad son óperas primas, como los debuts de Ezekiel Montes y Javier Tolentino.

En un comunicado, los organizadores del certamen han recordado que 'Made in Spain', la sección no competitiva del Festival de San Sebastián, recoge una muestra de las películas españolas del año. La sección acoge una selección de ocho títulos tras su paso por otros festivales como Cannes, Rotterdam, Málaga o Gijón.

Agustí Villaronga ha competido en tres ocasiones en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con 'Aro Tolbukhin en la mente del asesino/ Aro Tolbukin: In the Mind of a Killer' (2002), 'Pa negre / Black Bread' ('Pan negro', Concha de Plata para la interpretación de Nora Navas, 2010) y 'El rey de la Habana / The King of Havana' (Concha de Plata para la actriz Yordanka Ariosa, 2015).

Su última película, 'El ventre del mar/ The Belly of the Sea' ('El vientre del mar'), que acaba de ser preseleccionada para los Premios de la Academia de Cine Europeo, ganó la Biznaga de Oro a la mejor película y las Biznagas de Plata a la mejor dirección, guión, interpretación masculina, música y fotografía en Málaga.

El debut en el largometraje de Ainhoa Rodríguez, 'Destello bravío', se estrenó en la Sección Oficial del Festival de Rotterdam y obtuvo las Biznagas de Plata Premio Especial del Jurado y mejor montaje en Málaga. 'Destello bravío' se centra en un grupo de mujeres que se rebelan contra su rutina en una pequeña localidad rural.

'Ama' es la segunda película, la primera en solitario, de Júlia de Paz, que ya había visitado el Festival de San Sebastián con el filme colectivo 'La filla d'algu' ('La hija de alguien', Made in Spain 2019). 'Ama' compitió en la Sección Oficial de Málaga y fue reconocida con la Biznaga de Plata a la mejor actriz para su protagonista, Tamara Casellas.

Procedente de la Sección Oficial de Málaga figura también la ópera prima de Ezekiel Montes, 'Hombre muerto no sabe vivir'. Antonio Dechent protagoniza este thriller en torno a un hombre que asiste al cambio generacional en la empresa de construcción en la que ha trabajado toda la vida, en un contexto de violencia y criminalidad.

En la Sección Oficial Documental del Festival de Málaga fue seleccionada 'Sedimentos/ Sediments', la segunda película de Adrián Silvestre, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Tesalónica. 'Sedimentos' acompaña a seis mujeres trans en su viaje a una pequeña localidad leonesa.

La sección proyectará la película de no ficción en torno a Luis Buñuel que fue programada en Cannes Classics, durante el pasado Festival de Cannes. En 'Buñuel, un cineasta surrealista/ Buñuel, a Surrealist Filmmaker', Javier Espada vincula al director aragonés con el mundo del arte y destaca la influencia de su infancia y juventud en la realización de sus películas, en un cine que contiene su visión del mundo, sus dudas y sus obsesiones. La proyección coincide con el 44 aniversario de la concesión de la Concha de Oro honorífica a Buñuel.

'Un blues per a Teheran/ Tehran Blue' ('Un blues para Teherán') es la ópera prima como realizador del periodista, escritor y crítico cinematográfico Javier Tolentino. La película, que clausuró el Festival Internacional de Cine de Gijón, dibuja, a través de un joven poeta kurdo que quiere ser director de cine, un retrato de Irán y su dialéctica entre la tradición y la modernidad.

La sección incluirá también el Goya a la mejor película documental y al mejor montaje, 'El año del descubrimiento/ The Year of the Discovery', de Luis López Carrasco, tras su estreno en Rotterdam y su exitoso paso por otros festivales. La cámara de López Carrasco se sitúa en un bar de Cartagena para narrar un relato alternativo a la euforia de la España de 1992.

Made in Spain cuenta con la Fundación SGAE como Colaborador. Además, la Fundación SGAE entrega desde hace dos años su premio Dunia Ayaso en el Festival. Este galardón está concebido como homenaje a la guionista y directora canaria fallecida hace siete años y reconoce trabajos cinematográficos que muestren personajes femeninos con un papel protagonista en la historia o que retrate la situación de la mujer en la sociedad. Asimismo, la Fundación financia desde 2019 el Premio al mejor guion de producción vasca, impulsado por la Asociación Profesional de Guionistas Vascos.