Mar Daban, actual subdelegada del Gobierno en Álava, sustituirá a Cristina González como diputada foral de Empleo

Mar Daban - PSE

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha propuesto a Mar Dabán, actual subdelegada del Gobierno en Álava, para sustituir a Cristina González como nueva diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral.

Este relevo se producirá tras la decisión del PSE-EE de Álava de que su secretario general y consejero de Turismo, Comercio y Consumo en el Gobierno Vasco, Javier Hurtado, encabece la candidatura del partido al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La incorporación de Hurtado a la candidatura socialista para los comicios generales implicará su salida del Gobierno Vasco, en el que le sustituirá Cristina González como consejera de Turismo, Comercio y Consumo.

A su vez --y según ha informado el PSE en un comunicado-- González será relevada en la Diputación de Álava por Daban, que asumirá el cargo de diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral.

Mar Dabán, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, cuenta con una experiencia especialmente vinculada al mundo del trabajo y a las relaciones laborales.

Su trayectoria como inspectora de Trabajo y Seguridad Social le ha permitido "mantener un contacto directo con la realidad de las empresas, las condiciones laborales y los retos relacionados con la calidad del empleo y la protección de los derechos de las personas trabajadoras", según ha destacado el PSE.

A esta experiencia se suma su etapa al frente de la Subdelegación del Gobierno de España en Álava, responsabilidad que desempeña desde marzo de 2024. Durante estos años ha mantenido una interlocución con instituciones, empresas, comercios, asociaciones y agentes sociales.

Además, ha promovido iniciativas como la apertura de la sede de la Subdelegación mediante visitas guiadas y su participación en diferentes actividades culturales, sociales y económicas del territorio.