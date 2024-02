Mendia acusa a Cebek de deslegitimar la actividad política de los gobiernos al criticar la semana laboral de 4 días

Cree que se conseguirá impulsar una nueva cultura empresarial que, "entre otros ingredientes, tendrá la reducción de la jornada laboral"



La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha acusado a Cebek de "deslegitimar la actividad política de los gobiernos" después de que la patronal vizcaína calificara de "disparate" su iniciativa en torno al establecimiento de una semana laboral de cuatro días.

Mendia ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, despues de mantener un encuentro con la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, tras las palabras de este miércoles de la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, que calificó de "disparate" la propuesta del Departamento de Trabajo y Empleo en torno al establecimiento de una semana laboral de cuatro días.

La consejera ha afirmado que "no tiene mucho sentido" y no ha entendido "muy bien" por qué la patronal vizcaína entra "en calificar de disparate lo que no dejan de ser iniciativas políticas de gobiernos legítimos". Por lo tanto, cree que entra "a la deslegitimación de la actividad política de los gobiernos".

Según ha recordado, el Gobierno de España tiene la potestad de regular la jornada laboral y, en su programa, tiene una propuesta que está negociando en la mesa de diálogo social que es "sensata y razonable". "Por lo tanto, no hay nada que decir con respecto a eso", ha añadido.

En relación a la iniciativa del Gobierno vasco, ha señalado que la patronal conoce "perfectamente" que es una iniciativa de su Departamento que planteó abordar en la mesa de diálogo social "y que fue la propia patronal quien rechazó que esa iniciativa se llevara a través de la mesa de diálogo social".

En este sentido, ha remarcado que es una iniciativa del Gobierno vasco y cree que es "bueno" trabajar en una nueva cultura empresarial porque "va a permitir algo de lo que se quejan siempre los empresarios que es de la dificultad de atraer talento".

"Yo creo que fomentando, colaborando con la fundación Fabrika vamos a conseguir impulsar una nueva cultura empresarial que, entre otros ingredientes, tendrá la reducción de la jornada laboral junto a otras muchas cuestiones que son muy importantes para el día a día de las empresas y que va a contribuir -desde luego es el ánimo del Gobierno- a que nuestras empresas sean atractivas a la hora de retener el talento pero también para atraer el talento, porque competimos con otros muy grandes", ha concluido.