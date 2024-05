Mendia dice que estos comicios "no van de soberanías" y rechaza el "modelo motosierra" de PP y "sus socios"

Andueza advierte de que "solo hay dos opciones: el nefasto populismo ultraderechista" o los avances sociales de los socialistas



BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Parlamento Europeo Idoia Mendia ha afirmado este jueves en Bilbao que las próximas elecciones europeas "no van de soberanías" y ha defendido "un modelo opuesto al de la motosierra que empuñan" el PP "y sus socios", y que solo conlleva "drásticos recortes".

Mendia ha lanzado este mensaje en el mitin de arranque de campaña que los socialistas han celebrado en el Arenal bilbaíno, en el que ha compartido escenario con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que ha advertido de que el 9 de junio "solo hay dos opciones: el nefasto populismo ultraderechista" o los avances sociales "de la mano de la socialdemocracia".

Durante el acto, presentado por la teniente de alcalde de la capital vizcaína, Nora Abete, Idoia Mendia ha insistido en que estos comicios son "decisivos" y ha subrayado el "poder de decisión de cada persona para marcar el rumbo de Euskadi, España y Europa".

"En los próximos días hay que salir a las calles a explicar nuestro orgullo europeo y nuestro orgullo socialista. Porque hemos sido protagonistas del proyecto europeo y porque Pedro Sánchez como presidente de España ha desarrollado una forma progresista de hacer política", ha añadido.

En su opinión, el PSOE "es garantía de que este modelo de éxito siga operando en España y exportando a Europa" porque "lo está poniendo el riesgo" el PPE, al "adoptar todos los postulados de la ultraderecha y abrir la puerta a la internacional ultraderechista".

"Con la ultraderecha no caben matices ni complicidades tácticas. No caben excusas cuando compañeros socialistas en España son perseguidos y agredidos, o nuestras casas del pueblo pintadas y asediadas. O como cuando sucede en otros países como en Alemania hace dos semanas. El PP no condena, siempre pone peros. Eso lo sabemos muy bien aquí en Euskadi por desgracia y no nos lleva a nada bueno", ha avisado.

Mendia ha enfatizado que a su partido no le vale "ninguna excusa en ni una sola vulneración de los derechos más elementales, ni en Euskadi, ni en el resto de España ni de Europa ni en Gaza". "Defendemos la convivencia en paz, queremos el fin de la guerra en Ucrania y del genocidio en Gaza", ha añadido.

La candidata del PSOE ha apuntado que Europa "es un proyecto basado en el respeto, la dignidad humana, la libertad, la democracia y la igualdad", ahora "en riesgo". "No nos valen esas excusas que pretenden justificar en Bruselas lo que el PP ya justifica en muchas comunidades autónomas: que se impongan las políticas reaccionarias, que niegan las libertades más básicas de las mujeres, o del movimiento LGTBI, el cambio climático o los derechos más fundamentales a quienes huyen de la miseria en sus países", ha manifestado.

Tal como ha reprobado, "hablan de defender el campo y la agricultura y la pesca, pero luego se reúnen y aplauden a Le Pen, que ya ha dicho que va a prohibir los productos españoles en Francia o con Milei, que va a hacer imposible a nuestros pescadores faenar en sus aguas territoriales".

"Esa derecha, ese PP, ha estrenado campaña con Milei. Los socios del PP empuñan la motosierra, el aplauso a los recortes drásticos, el desprecio del diferente y de quien menos tiene. Ese es el nuevo modelo que avalan los populares", ha indicado. Por ello, ha llamado a "combatirlo en las urnas" y ha asegurado que la única posibilidad real de frenarlo es el voto socialista. "No he oído al PP una propuesta sobre Europa más allá de que compran las ideas a la ultraderecha", ha precisado.

SIN ASPIRACIONES NACIONALISTAS

En todo caso, ha advertido de que el 9 de junio tampoco "se va a resolver ninguna aspiración nacionalista". "Lo que se juegan los vascos es si las políticas de progreso que ha hecho valer Eneko Andueza en la última campaña autonómica pueden llevarse a cabo o no", ha afirmado.

Tras emplazar a acordarse de que hace cinco años los europeos votaron "con la sombra del Brexit", ha dicho que "las soluciones soberanistas no traen más que pobreza y decrecimiento económico, como le está pasando al Reino Unido".

Idoia Mendia ha manifestado que la recuperación de las últimas crisis vino de la mano "del liderazgo y el tesón de Sánchez que defendió la necesidad de un Plan Marshall para Europa y lo consiguió". "Ese es el marco en el que debemos seguir construyendo Europa. Defendemos que se cree un Fondo Permanente de inversiones estratégicas. Los Fondos, si han venido, que sea para quedarse. Es justo el modelo opuesto al de la Motosierra", ha explicado.

Por ello, ha llamado a "consolidar una Europa profundamente social, sin fisuras en la erradicación de la pobreza en todas sus formas". También ha subrayado que el éxito de los socialistas europeos será "una baza más a favor de Euskadi y del proyecto que va a nacer en unas semanas en el nuevo Gobierno Vasco".

"El 9 de junio no va de soberanías", ha reiterado, para llamar a "la esperanza, frente a los negacionistas; a las certezas, frente a los miedos", y apostar por "las libertades e igualdad, frente a los ultras". "Frente a los discursos del odio, convivencia; frente a los que añoran la dictadura, democracia y derechos, y frente a la coalición de Milei, socialismo, socialismo y socialismo", ha ofrecido.

ANDUEZA

Por su parte, Eneko Andueza ha asegurado que las elecciones europeas "afectan a todos" porque "el futuro de Europa está en juego", como el de España y Euskadi. Además, ha destacado que "todas las respuestas eficaces a las dos grandes crisis" que se han vivido durante estos últimos cinco años "tienen nombres y apellidos: se llaman Europa, y se llama PSOE".

Andueza ha advertido de que el próximo 9 de junio "sólo hay dos opciones: el populismo ultraderechista o los avances sociales de la mano de la socialdemocracia", y ha afirmado que sería "nefasto" dejar que "la ultraderecha siga avanzando en Europa".

Por ello, ha instado a los vascos a acudir a las urnas para decidir qué Europa quieren, "la de Abascal, Le Pen y Meloni, o la de Teresa Ribera, Pedro Sánchez y los socialistas europeos".

"Algunos van de patriotas y son todo lo contrario. ¿Qué tipo de patriota es aquel que invita a un dirigente de otra nación para que insulte al máximo representante de su país?", ha señalado en alusión al presidente de Argentina, Javier Milei.

También se ha preguntado "¿qué tipo de patriota es aquel que ensalza a alguien que ha anunciado que, si gana las elecciones en Francia lo primero que va a hacer es cerrar las fronteras a los productos españoles?", en referencia a Le Pen, o "los que en vez de a defender a su país, se dedican a aplaudir a quienes nos atacan", sobre Vox.

El secretario general del PSE-EE tampoco se ha olvidado del "PP de Feijóo que iba a inundar España de moderación y la ha inundado de ultraderecha, abriéndoles las puertas de todos los gobiernos".

Se trata, según subrayado, de "la derecha del insulto, de los bulos, del barro y de la mentira". Tras mostrarse convencido de que la ciudadanía "quiere políticos honestos que les defiendan de verdad", ha dicho que no quieren "patriotas de pulserita, ni demócratas a tiempo parcial".

"Por eso ganamos las últimas elecciones generales, por eso vamos a decidir el futuro de Euskadi en las próximas semanas", ha señalado, cuando el PSE-EE en encuentra en plenas negociaciones con el PNV para reeditar la coalición en el nuevo Gobierno Vasco.

"No podemos dejar esa Europa verde, social, acogedora, igualitaria, de futuro, en manos de una derecha que cada vez se sumerge más en el túnel que lleva a terribles tiempos pasados", ha alertado.

Además, ha dicho que el PSOE representa "la Europa verde, igualitaria, feminista, moderna, de progreso, de avances, digitalización, paz, igualdad, fraternidad y el respeto al diferente". "Sin socialismo, no hay Europa y no hay futuro", ha asegurado.