Mendia dice que había espacio para acordar con PNV porque en el diseño de la desescalada "estaba la cogobernanza"

Cree que Celaá, con el concurso de las comunidades, será capaz de encontrar el método que se adapte a cada realidad para la vuelta a clase

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que el estado de alarma es "clave para tener éxito" y ha indicado que había "espacio para el acuerdo" con el PNV para que apoyara su prórroga porque en "el diseño de la desescalada del Gobierno estaba la cogobernanza".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Mendia ha afirmado que este miércoles era un "día importante" con el debate sobre la prórroga del estado de alarma porque la decisión era "clave para tener éxito" y "continuar el camino exitoso que se emprendió con el estado de alarma y el confinamiento de la ciudadanía".

Mendia ha afirmado que el "peligro no es menor" porque haya "menos colapso" en la sanidad y se esté afrontando la desescalada, ya que el virus "sigue estando ahí".

Tras el debate de este miércoles, la dirigente del PSE-EE ha asegurado que hay partidos que están "en elecciones permanentemente", y "pensando más en la clave de sus intereses como partido, en contar votos y ver cómo van robando unos a otros su campo electoral" que en "el bienestar del conjunto de la sociedad".

Mendia ha afirmado que son tiempos "muy difíciles, duros", donde lo que toca es "arrimar el hombro", lo que "no quita" para que un partido de la oposición pueda hacer sus críticas al Gobierno. "Pero no poner en riesgo a la ciudadanía, esto tendría que ser un punto y aparte", ha advertido.

Ante la acusación del PP de que no se puede admitir una "dictadura constitucional", ha asegurado que este partido estaba "bastante desorientado" porque "ha perdido lo que debiera ser su esencia", que es "el ser alternativa de Gobierno".

Mendia ha afirmado que hay que tener "la visión suficiente como, para anteponer el bienestar general al propio del partido" y ha indicado que "no cabe hablar de dictaduras constitucionales cuando se está aplicando una norma que emana de la Constitución".

La dirigente del PSE-EE ha afirmado que lo que se vio este miércoles es "la búsqueda de acuerdo con todos los partidos que querían aportar y buscar el acuerdo y se encontró". "Hay muchos que hablan de acuerdo pero no realmente luego no tienen una actitud de acordar", ha agregado.

Mendia ha asegurado que el Gobierno "se lo trabajó con los grupos de la oposición y todos aquellos que quisieron aportar" encontraron "las puertas abiertas del Gobierno, aportaron y se votó a favor de algo que se ha demostrado que es bueno y positivo para que recuperar la salud y la vida más o menos normal".

"Lo demás no deja de ser más que justificaciones de una posición injustificable por parte de algunos partidos que se dicen de izquierda aunque luego habría que ver si eligen más las banderas que las políticas de izquierda", ha añadido.

PNV

Ante la postura del PNV, que finalmente apoyó la prorroga después de que Moncloa aceptara sus propuestas, Mendia ha afirmado que había "un espacio para el acuerdo".

"Yo lo dije desde el principio cuando el Lehendakari hizo aquellas manifestaciones contra el Estado de Alarma, yo me alarmé porque considere que el Estado de Alarma había sido bueno para los vascos", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que siempre le trasladó al PNV que "había un espacio para el acuerdo con el Gobierno de España" porque en el diseño de la desescalada del Ejecutivo Sánchez "estaba la cogobernanza".

"Estuve hablando con Teresa Ribera, con el presidente, ambos me decían que había lugar para la cogobernanza y lo que se ha visto es que ha encajado perfectamente las aspiraciones del PNV con las ideas del Gobierno y han cuajado en una votación favorable positiva para todos", ha indicado Mendia, que ha señalado que la formación jeltzale desde el principio, "era partidario de la búsqueda del acuerdo y del encuentro para sacar adelante el estado de alarma".

Ante la advertencia del PNV de que será su último apoyo al estado de alarma, ha indicado que el Gobierno Central defiende que hay dos factores que llevan a los contagios, la falta de medidas de higiene y la movilidad, que supone un "factor de contagio muy elevado".

Mendia ha indicado que, si se puede poner encima de la mesa una norma que impida la movilidad entre provincias para controlar mejor a los ciudadanos y, por lo tanto, los contagios, "que se ponga", pero ha manifestado que, de momento solo se ha demostrado que el Estado de Alarma es capaz de cercenar un derecho fundamental que está en la Constitución como es la movilidad de las personas".

"No atisbo qué otra herramienta jurídica puede haber en el ordenamiento jurídico que puede impedir a la Policía que no te vayas por ejemplo a Castro o que no te vayas a Haro a tu casa de segunda residencia por poner sitios donde los vascos tienen casas", ha añadido Mendia que, al ser cuestionada por la dimisión del director de Emergencias, Jon Sánchez, por viajar a Castro, ha señalado que "ha respondido políticamente a un acto que era injustificable".

Mendia ha señalado que, hasta ahora, se ha ido "acertando en el camino" y "no se puede tirar por la borda todo lo conseguido hasta ahora porque el virus sigue en las calles y se puede volver a la situación anterior".

EUSKADI, FASE 1

Por otra parte, ha afirmado que, a día de hoy, Euskadi cumple "todos los parámetros para pasar este lunes a la fase 1 y que son mantener el número de contagios por debajo de un umbral determinado y mantener un número de camas UCI libres para poder atender posibles casos en situación de emergencia.

Ante la advertencia este miércoles del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de que se tardarán tres años en recuperar el empleo, ha asegurado que "siempre es bueno ponerse en el más duro de los escenarios" y, "si luego las cosas resultan mejor porque en Europa se toman decisiones acertadas y rápidas, quizá podamos estar mejor antes".

Mendia ha añadido que es necesario que desde los gobiernos, desde el Estado, desde la UE "se apoye financiera y económicamente" a los países para que se pueda volver a cotas de empleo y crecimiento económico como las que había este mismo año "cuanto antes".

Según ha destacado, lo que ha ocurrido ha llevado a "un parón económico y una caída brutal de la riqueza y del PIB de los países", aunque ha apuntado que no existe una crisis financiera como la de 2018 y, por ello, es importante que desde el FMI, el BEI, el Banco Mundial y la UE se "inyecte dinero" para que "esta crisis no se torne en financiera".

"Muchos autónomos no van a poder levantar la persiana, otros van a tener muchas dificultades. Hay que dar respuesta a la situación de las mujeres, que cargamos en muchas ocasiones con el peso de los cuidados en el hogar, hay que resolver como retoma la actividad la educación. Hay muchas cuestiones encima de la mesa", ha explicado.

EDUCACIÓN

Por otra parte, ante los planes en el ámbito de la Educación planteados por la ministra, Isabel Celaá, ha indicado que, como dice el presidente se camina por "un territorio desconocido" y se está en la fase de "prueba ensayo" y cree que la ministra "está en la búsqueda del mejor método" y haciendo propuestas con expertos.

"Es una mujer que escucha a las comunidades y a los partidos de la oposición y estoy convencida de que, para cuanto tenga que empezar el próximo curso, habrán sido capaces de encontrar el mejor método (..) Será capaz con el concurso de la comunidades de encontrar el método que se adapte a cada realidad", ha añadido.

Por último, Mendia ha destacado el trabajo previo a las ruedas de prensa del presidente Sánchez entre el Ejecutivo y las comunidades con contactos bilaterales o multilaterales. "Siempre hay un debate entre las presidencias autonómicas y la del Gobierno, comprendo a ambas partes, es difícil gestionar esta situación complaciendo a todos y acertando", ha manifestado.