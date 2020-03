La UME desinfectará el aeropuerto de Loiu tras las demandas de trabajadores y dirección

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que, si el ejército "tiene que hacer alguna función" en Euskadi, "la hará" porque no se puede descartar "ningún recurso que pueda ser útil para salvar vidas en Euskadi". En este sentido, ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a proceder a desinfección del aeropuerto de Loiu "porque así lo demandan sus trabajadores y la dirección del propio aeropuerto".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la dirigente socialista se ha pronunciado de este modo sobre la posibilidad de que el ejército de despliegue en Euskadi y ha subrayado que, "si tiene que hacer alguna función, la hará".

Mendia ha advertido de que "no estamos en disposición de decir no los necesitamos" y, en este sentido, ha recordado que en Italia se están empezando a desplegar hospitales de campaña porque los centros hospitalarios "no dan más de sí". Por ello, ha opinado que "no podemos descartar ningún escenario" y tampoco "ningún recurso que pueda ser útil para salvar vidas en Euskadi".

"Si el ejército en algún momento tuviera que desplegar un hospital de campaña, si eso sirve para salvar vidas de los vascos, para eso están", ha apuntado Mendia, que ha recordado que en las inundaciones de 1983 los recursos del ejército "sirvieron para hacer puentes y abrir carreteras" en Euskadi.

Asimismo, ha afirmado que "no es cierto" que se esté vetando al ejército, como había denunciado el PP, y, de hecho, ha afirmado, la Unidad Militar de Emergencias va a proceder a desinfección del aeropuerto de Loiu.

"Allí donde se le necesite y se le requiera vendrá la UME a cumplir con sus funciones, que todos sabemos que son expertos en ello. Lo han realizado en Cataluña, hace poco, desinfectando aeropuertos, y lo van a hacer desinfectando en Loiu porque así lo demandan sus trabajadores y la dirección del propio aeropuerto", ha asegurado.