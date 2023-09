Mendia dice que Urkullu sabe "sobradamente" que su propuesta no es la del PSOE, que tiene "otro modelo de Estado"

Valora que la iniciativa descarte la "unilateralidad para avanzar" y reconozca que cualquier planteamiento se ajuste al marco constitucional



BILBAO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari segunda del Gobierno vasco y secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Idoia Mendia, ha afirmado que es "sobradamente conocido" que la propuesta del Lehendakari, Iñigo Urkullu, en torno a una Convención Constitucional "no es la del Partido Socialista" porque tienen "otro modelo de Estado", pero ha valorado que la iniciativa reconozca que "desde la unilateralidad no se puede avanzar" y que cualquier planteamiento "tiene que hacerse dentro del marco constitucional". "No es la propuesta del PSOE, eso es sobradamente conocido y él también lo sabe", ha remarcado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Mendia ha asegurado que el planteamiento de Urkullu de celebrar una Convención constitucional que permita pactar una interpretación de la Constitución sobre la cuestión territorial y avanzar en el carácter plurinacional del Estado y el desarrollo del autogobierno, no es "nuevo" porque ya lanzó esa propuesta hace unos años y obtuvo "respuesta" por parte de los socialistas.

La vicelehendakari segunda ha indicado, "por ver la parte positiva" de ese planteamiento, que es una iniciativa que "reconoce que cualquier propuesta tiene que hacerse dentro del marco constitucional". No obstante, ha asegurado que "no es la propuesta" del Partido Socialista, "eso es sobradamente conocido y él también lo sabe".

"Nosotros tenemos otra propuesta y otro modelo de Estado, por lo tanto, es una propuesta que valoramos en positivo porque reconoce que desde la unilateralidad no se puede avanzar, evidentemente, y que tiene que estar todo dentro del marco constitucional", ha añadido.

Tras realizar esta reflexión, Mendia ha manifestado que se vio en la legislatura pasada en la ponencia estatutaria del Parlamento vasco que "ni siquiera los partidos nacionalistas vascos se ponían de acuerdo entre ellos en acordar el alcance de determinados términos habituales en sus propuestas".

Mendia ha asegurado que es una propuesta que lanza el Lehendakari, Iñigo Urkullu, pero todavía no se sabe cuál va ser la propuesta del PNV y, por otra parte, ha subrayado que "ha habido otras voces de otros partidos nacionalistas" que están en el ámbito de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez que "ya la han rechazado".

BILATERALIDAD

Ante el planteamiento del Lehendakari por la bilateralidad con el Estado y el derecho a decidir y, respecto a si ve posible reinterpretar la Constitución para acceder a estas demandas, Mendia ha asegurado que el "intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional".

"Tenemos una bilateralidad que está recogida en la Constitución, que es el Concierto económico, que es el que marca todo el régimen financiero, que es el que permite desarrollar nuestro autogobierno y las políticas públicas, y eso hay que seguir poniéndolo en valor", ha apuntado.

Además, la vicelehendakari segunda cree que hay una cuestión que ha supuesto "un antes y un después", como consecuencia de la pandemia, y es todo lo relacionado con la cogobernanza. En su opinión, hay que "poner en valor los avances que se han ido dando" porque "van dando sus frutos".

En relación a si cree, a menos de un año para el fin de la legislatura vasca y ante la cercanía de los comicios vascos, que el PNV pueda verse tentado a recuperar el debate del nuevo Estatuto en el Parlamento vasco, Mendia ha afirmado que, "para lo que queda de legislatura" y a la vista de las declaraciones de los propios jeltzales y de EH Bildu, no ve precisamente intención de "recuperar en este momento el debate de un nuevo estatuto para Euskadi y una ponencia que debata sobre ello".

"Otra cosa será con qué concurran a las elecciones autonómicas ambos partidos en su programa electoral", ha agregado Mendia. A su juicio todos y, "desde luego" el PSE-EE, están centrados en el Parlamento vasco en desarrollar los compromisos que tienen en el programa de Gobierno, que, "en gran medida" son los de su programa electoral.

"Estamos comprometidos con eso, con aprobar las leyes que tenemos en cartera, buscando acuerdos con otros, aunque somos un Gobierno con mayoría absoluta", ha precisado.

LEY DE EDUCACIÓN

En este sentido, una de las leyes pendientes es la de Educación y, cuestionada por la posibilidad apuntada por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de que PNV y EH Bildu pudieran sacarla adelante con su mayoría y se pudiera descolgar el PSE, ha asegurado que "no ve ese escenario".

"El acuerdo que tenemos PNV y PSE es sacar las leyes evidentemente entre los socios. Luego tendemos la mano a otros grupos para que sumen, aporten, mejoren esas leyes y podamos alcanzar consensos mucho mayores. Sería muy positivo que en una ley tan troncal como la de Educación hubiera más grupos pero el primer acuerdo tiene que darse entre los socios, por lo tanto yo no veo ningún escenario como el que señala Arnaldo Otegi", ha dicho.

Por otra parte, ante la posibilidad o no de un adelanto electoral en Euskadi, ha asegurado que le corresponde al Lehendakari y, si hablase sobre esta cuestión, no haría más que "especulaciones que serían de poca utilidad y alejadas de la realidad" porque "una de las únicas prerrogativas de un presidente de gobierno es apretar el botón de las elecciones".

No obstante, cree que Urkullu se ha expresado "con bastante claridad" y lo "sopesará en el mes de enero". "Por lo tanto, en enero se conocerá si hay o no adelanto electoral, ha manifestado.

En relación a la política de alianzas tras las elecciones vascas y una posible reedición del actual pacto de Gobierno con el PNV, ha recordado que son un partido que viene de ganar en Euskadi "con claridad" las últimas elecciones, las del 23 de julio.

Según ha destacado, han venido "trabajando duro" en los últimos años, "superando muchísimas dificultades" dentro del partido, en el que se ha dado "relevo a una nueva generación que puede aspirar a todo". "Soy optimista respecto al futuro del partido y los resultados en las próximas autonómicas", ha asegurado.

En relación a posibles pactos, ha apuntado que evidentemente en Euskadi "nunca nadie tiene mayoría absoluta" y hay que buscar acuerdos con otros partidos. "Siempre lo hemos hecho así, siempre hemos entendido que los votos que depositaba la ciudadanía en nosotros era para hacer políticas concretas y útiles", ha añadido.

Por ello, según ha apuntado, al día siguiente de cada elección, se sientan con el resto de partidos para, "en base al programa de Gobierno", buscar acuerdos "en beneficio de la ciudadanía" y esa será la "actitud" del PSE-EE.

Mendia ha añadido que a esta reflexión hay que sumar el balance de esta legislatura, en el que, con un Gobierno con mayoría absoluta, se ha podido "avanzar" en años "dificilísimos" y el balance de la coalición es "positivo". "Evidentemente, al día siguiente de cada elección, hay resultados nuevos, análisis nuevos a realizar y negociaciones nuevas también a realizar pero la disposición del PSE-EE siempre será la estabilidad y seguridad", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado que son un partido "bastante predecible" y cuando la gente vota a PSE-EE, "sabe lo que vota y lo que se va a hacer".

Ante la tendencia en la baja del PNV en las últimas elecciones y si existe cierta desconexión con la ciudadanía, ha señalado que no les corresponde analizar su situación interna ni sus reflexiones.

Idoia Mendia ha indicado que se está en un momento en el que la ciudadanía "ha cambiado mucho" y los partidos deben estar atentos a esos cambios. En este sentido, entiende que el PNV estará haciendo sus propias reflexiones y ha añadido que, por su parte, desde el PSE-EE son "conscientes de esos cambios" y constatan que hay un "auge clarísimo de una tendencia al populismo" que tratan "de combatir".