Mendia (PSE) alerta de que las "inmoralidades y desvaríos" del PP evidencian el "riesgo" de un Gobierno derechas

Publicado 17/04/2019 13:39:37 CET

Recuerda que Maroto es el director de la "vergonzosa" campaña que protagonizan Casado, Cortés y Álvarez de Toledo

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha alertado de que las "inmoralidades", "insultos" y "desvaríos" en los que está incurriendo el PP en campaña electoral evidencian el "riesgo" que un eventual Gobierno formado por el "trifachito" del Partido Popular, Ciudadanos y Vox tendría para los derechos y libertades de los ciudadanos.

Mendia ha participado este miércoles en Vitoria en un acto en el que también han intervenido la secretaria general de los socialistas alaveses, Cristina González, y la cabeza de lista al Senado por este territorio, Julia Liberal.

La líder del PSE-EE ha censurado los "insultos" que los partidos de la derecha están dirigiendo al PSOE, aunque ha centrado sus mayores reproches en el presidente del PP, Pablo Casado; en el vicesecretario de Organización de este parido, Javier Maroto, y en los candidatos al Congreso de los Diputados Juan José Cortes y Cayetana Álvarez de Toledo.

Mendia se ha mostrado muy crítica con el tono empleado en esta campaña por Casado, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "preferir manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco", así como con las polémicas afirmaciones de Cortés, que ha acusado al PSOE de sentarse con "asesinos, violadores y pederastas".

"DIFUMINAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

También ha censurado la actitud de Álvarez de Toledo en un debate electoral celebrado este pasado martes por la noche, en el que la candidata 'popular' realizó unas controvertidas afirmaciones sobre el concepto de consentimiento afirmativo en casos de violaciones, en las que cuestionó que el silencio de una mujer tenga que interpretarse siempre como un "no" a mantener relaciones sexuales.

La dirigente socialista ha denunciado los "insultos" de Cortes y Casado a su partido, así como "la inmoralidad exhibida" por Álvarez de Toledo en el citado debate.

A su juicio, tras las "banderas" e "insultos" del PP y del resto de partidos de la derecha al Partido Socialista, se "ocultan" las verdaderas intenciones de estos partidos, que tienen "un plan muy claro".

"Quieren difuminar la violencia de género y convertirla en violencia familiar, y difuminar la apuesta por un sistema de pensiones público con garantías de futuro para privatizar las pensiones. Tratan de ocultar que buscan vaciar las arcas públicas para construir una sanidad y una educación de dos niveles: los de los que puedan y de los que no puedan pagarlos", ha alertado.

BAJAR SALARIOS Y "VACIAR COMPETENCIAS"

Mendia también ha avisado de que, si gobierna la derecha, "bajaran los salarios y vaciarán de competencias" a las comunidades autónomas, dado que estos partidos "no creen en la Constitución, aunque se pasen el día abrazados a ella". "No confían en los vascos y no entienden de qué va la pluralidad de España y de Euskadi, ni la diversidad de este país", ha denunciado.

La secretaria general ha recordado que al inicio de la campaña, su partido alertaba sobre el "retroceso de 40 años" que se produciría en España si la derecha gobierna tras las elecciones generales del 28 de abril.

No obstante, ha afirmado que, tras escuchar las intervenciones "indecentes" de los partidos de derechas en los últimos días, lo cierto es que el retroceso que impondría "la coalición de Colón" sería de "400 años". "Hay que evitarlo, tenemos que parar a la derecha", ha manifestado.

"INSULTOS Y ODIO"

Mendia ha recordado que el cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, Javier Maroto, es el responsable de la campaña electoral del Partido Popular. Por ese motivo, ha denunciado que los "desvaríos" en los que están incurriendo los candidatos de ese partido en esta campaña "son fruto de la política de Maroto". "Cayetana, Casado y Cortes son producto de Maroto", al que ha responsabilizado de la "vergonzosa" campaña que esta desarrollando el Partido Popular.

Por ese motivo, ha pedido el apoyo de los ciudadanos, especialmente de los alaveses, para "poner freno a los desvaríos" del PP, para dejar a Maroto "fuera" del Congreso de los Diputados, y para que la derecha se quede en la oposición.

Mendia ha alertado de que el "trifachito del insulto y el odio" que representan el PP, Ciudadanos y Vox supone un "riesgo" real, por lo que ha lanzado un mensaje contra la abstención y ha pedido que "ni un solo voto" se quede fuera de las urnas, con el fin de contribuir a un Gobierno del PSOE "fuerte".

Por su parte, González ha lamentado los "radicalismos e insultos" de las fuerzas conservadoras, a las que ha reprochado que pretendan extender "la bronca y el miedo" para ocultar su intención de impulsar un retroceso en los "derechos" de los ciudadanos.

En una línea similar, Julia Liberal ha pedido el voto para el PSOE, con el fin de consolidar y ampliar las medidas aprobadas en los últimos meses por Pedro Sánchez para mejorar el "bienestar" de todos los ciudadanos.