Mendia recuerda a los sindicatos que es "en la mesa de negociación" donde se debe llevar toda "reivindicación"

"Solo a través de los acuerdos se avanza en las buenas condiciones laborales", asegura ante la convocatoria de huelga en el sector público



BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha advertido a los sindicatos que han convocado dos jornadas de huelga en le sector público para los días 25 de octubre y 19 de diciembre, que es en la "mesa de negociación" donde se debe llevar toda "reivindicación".

En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Mendia se ha referido a la presente legislatura en Euskadi y los objetivos planteados desde su Departamento.

Tras valorar que ha dado inicio al presente curso político de la mano de agentes sociales y económicos, ha subrayado que la relación con ellos ha sido "muy fructífera a lo largo de toda la legislatura" y su objetivo es que esto siga siendo así.

"Hemos cumplido prácticamente todos los objetivos principales que nos marcamos al inicio: aprobar la Renta de Garantía de Ingresos, transformar Lanbide y la ley de Empleo, que la veremos aprobada este otoño", ha argumentado.

A su juicio, con esas tres piezas "fundamentales" y nuevos proyectos, Lanbide y el Departamento tratan de "responder al reto de vivir en una sociedad que sufre retos disruptivos".

Respecto a las doble convocatoria de huelga en el sector público, ha afirmado que respeta "muchísimo" el derecho a la huelga, aunque "toda reivindicación donde debe de ser llevada es también a la mesa de negociación". En este contexto, ha sostenido que "solo a través de los acuerdos se avanza en las buenas condiciones laborales de los trabajadores".

"A mí, como consejera de Trabajo, me corresponde establecer los servicios mínimos y no me gusta inmiscuirme en la negociación colectiva. Corresponde al departamento competente y a los representantes de los trabajadores sentarse, hablar, negociar y alcanzar un acuerdo que beneficie a todos", ha añadido.

Por último, y en lo que se refiere a las próximas elecciones autonómicas, Mendia ha recordado que su convocatoria es prerrogativa del Lehendakari. "Él no me ha comentado nada y no voy a entrar en elucubraciones. Creo que ya ha adelantado algunas reflexiones sobre un punto de inflexión en enero para tomar la decisión de ir a marzo o en junio junto a las elecciones europeas", ha concluido.