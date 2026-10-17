El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor el fin de semana

Archivo - Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el próximo fin de semana - EUSKOTREN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor durante este fin de semana entre sus instalaciones de Azpeitia y Lasao, en Gipuzkoa.

Desde el Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Gobierno Vasco, han informado de que estos servicios se incluyen dentro de la temporada regular que se prolongará hasta noviembre. Los trenes de vapor saldrán del Museo hacia Lasao este sábado a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.