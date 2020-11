Los niños de Santurtzi recibirán un mensaje personalizado de Olentzero y Reyes Magos por WhatsApp y no habrá cabalgatas

SKA ha programado "Play" y "Blancanieves, el musical" y ofrece un abono matinal familiar con seis planes para los domingos de enero y febrero

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Santurtzi no celebrará esta Navidad las tradicionales cabalgatas, pero los niños del municipio recibirán un mensaje personalizado de Olentzero y Reyes Magos vía WhatsApp, según

ha informado este viernes, en rueda de prensa, el concejal de Cultura y Euskera, Itsazain Ortolatxipi.

Fruto de la actual situación, en la que las autoridades sanitarias aconsejan evitar las grandes celebraciones, las aglomeraciones y las reuniones de más de seis personas, el Ayuntamiento de Santurtzi, a través del Serantes Kultur Aretoa (SKA), ha preparado, de cara a las próximas fechas navideñas, una programación que, "si bien será muy diferente a la de otros años, no dejará a un lado el espíritu y la ilusión que en estas fechas tienen, sobre todo, los más pequeños de la casa", según ha asegurado.

En este sentido, ante la ausencia de cabalgatas de Olentzero y Reyes Magos, este año, tras rellenar el formulario que se encontrará desde la próxima semana en la página web del SKA (www.serantes.com), las personas que así lo soliciten recibirán un washapp personalizado con la visita a Santurtzi del Olentzero y de los Reyes Magos.

"Hemos podido hablar con Olentzero y con los Reyes, que como sabéis están mayores y son personas de riesgo, como muchos de nuestros aitites y amamas. Me han asegurado que, aunque ahora tenemos que respetar las medidas de distancia y seguridad y que por eso no podremos juntarnos como otros años, ellos van a venir sí o sí. De eso no hay duda, así que tenemos que ir preparando las cartas porque las van a recibir y vendrán a nuestras casas, pero no podremos estar con ellos antes, como otros años", ha dicho.

En lo relativo a la programación a celebrar en el Serantes Kultur Aretoa, las artes escénicas se centrarán en el público familiar, con dos espectáculos "Play" y "Blancanieves, el musical".

"Play", programado para el 20 de diciembre a las 18.30 horas, viene de la mano de la compañía de danza Aracaladanza, galardonada con el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en 2010 y que, con sus 24 años de andadura, es un referente en la creación de espectáculos para público familiar y juvenil.

"Blancanieves, el musical" se representará el 3 de enero, en doble sesión, a las 17.00 y 19.00 horas. Se trata de "un cuento adaptado para romper con los estereotipos y mentiras que nos hacen soñar con princesas perfectas, cuando lo que realmente nos hace interesantes a las personas son nuestras imperfecciones y diferencias". Esta obra está adaptada a la lengua de signos.

Para estas navidades, el SKA pondrá a la venta un abono matinal familiar con seis planes para las mañanas de los domingos de enero y febrero. Serán seis matinales para disfrutar en familia y en euskera, con tres películas y tres obras de teatro, que se celebrarán a las 12.30 horas.

Además, durante el mes de diciembre se continuará con la programación cinematográfica, con tres películas diarias, de jueves a domingo y con una sesión a las 18.30 horas. Así mismo, se proyectarán, dentro de la programación del cineclub, a las 18.30 horas, las películas "La buena esposa" (3 de diciembre) y "Gracias a Dios" (17 de diciembre).

En el ámbito cinematográfico, y tras la "excepcional" acogida del pasado domingo, con aforo completo en la primera jornada del ciclo de Harry Potter, la saga continuará cada domingo, a las 18.00 horas, con la proyección el 6 de diciembre de "Harry Potter y el prisionero de Azkaban" y el 13 diciembre "Harry Potter y el cáliz de fuego".

CASA TORRE

Otro de los planes navideños podrá ser visitar la sala de Exposiciones de Casa Torre Jauregia, que contará desde el 4 de diciembre y hasta el 7 de enero, de lunes a sábado y en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, con la exposición de las 'Firmas de las Galaxias', del coleccionista Txus Martín, una muestra de autógrafos de Star Wars.

"Estamos ante unas navidades muy diferentes a las que tenemos por costumbre celebrar. Tenemos que seguir cuidándonos y siendo responsables para seguir en la buena senda en la que parece que nos hemos encauzado, pero aunque distintas, podremos aportar este granito de ilusión de forma diferente. Ya habrá momento de volver a cabalgatas y fiestas, pero ahora toca apostar por la salud y celebrarlo de forma más íntima, intentando mantener esa ilusión de los más pequeños", ha afirmado Ortolatxipi.

XXII CONCURSO DE ESCAPARATES DE SANTURTZI

Otra de las actividades navideñas es la organizada desde la Oficina Técnica de Comercio, que ha puesto en marcha la 22ª edición del Concurso de Escaparates de Santurtzi. Los establecimientos comerciales y de servicios de Santurtzi tienen plazo hasta el próximo 4 de diciembre para inscribirse en este concurso que cada año pone a prueba su creatividad con sorprendentes resultados. La inscripción se realizará enviando un correo a comercio@santurtzi.eus.

Como en años anteriores se repartirán 2.700 euros en premios, y el público podrá votar sus escaparates favoritos entre los días 14 y 27 de diciembre en la web municipal www.santurtzi.net.

Por otro lado, con la campaña "Opariak Santurtzin", el Ayuntamiento anima a realizar las compras navideñas en Santurtzi. "Este año, más que nunca, es importante que el comercio local sea la primera opción a la hora de planificar las compras navideñas en los más de 400 comercios donde se ofrece confianza y una atención personalizada", ha destacado el Consistorio.

La campaña "Opariak Santurtzin" consiste en una serie de microvídeos con ideas de regalo propuestas por los comercios de Santurtzi. Estos vídeos se podrán ver en la web municipal, en redes sociales y en la pantallas de información ciudadana durante el mes de diciembre.

Por último, el Ayuntamiento de Santurtzi ha recordado que la iluminación navideña se pondrá en marcha el próximo viernes, 4 de diciembre.