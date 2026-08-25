Ocho detenidos y 55 kilos de comida no autorizada decomisados en el tercer día de Aste Nagusia de Bilbao

Furgoneta de la Ertzaintza en un control de Aste Nagusia
Furgoneta de la Ertzaintza en un control de Aste Nagusia - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 25 agosto 2026 9:27
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BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha practicado, entre las 07.00 horas del pasado lunes y la misma hora de este martes, un total de ocho detenciones --la mitad por hurto-- siete de ellas dentro del recinto festivo y una fuera de este. Además, ha decomisado, 55 kilos de comida no autorizada.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, dentro del recinto festivo, se ha detenido a cuatro personas por hurto, dos por estafa, tras realizar compras con la tarjeta bancaria de un tercero, y una séptima por resistencia.

Fuera del recinto se ha practicado un arresto por orden judicial. Además, en diferentes puntos, se ha procedido a decomisar un total de 55 kilos de comida no autorizada.

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