La OMIC de Bilbao recomienda un consumo responsable en Navidad y "mantener la precaución" ante el covid-19

BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora del Ayuntamiento de Bilbao, OMIC, ha propuesto unas serie de recomendaciones para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de consumir de una "forma responsable y segura" durante el periodo navideño, así como mantener "la prudencia y la precaución" ante los contagios por covid y, ante cualquier síntoma, utilizar mascarillas y gel hidroalcohólico durante las compras.

El área de Salud y Consumo, a través de OMIC, ha destacado las ventajas de practicar un "consumo responsable, sostenible, solidario y sanitariamente seguro" durante el periodo navideño, que acostumbra a suponer un desembolso económico importante para las familias.

En una rueda de prensa en Bilbao, la concejal del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Díez, ha recomendado a la ciudadanía "ser prudentes y estar concienciada de la situación sanitaria que vivimos".

La concejal considera "importante" seguir las recomendaciones indicadas para poder pasar unas celebraciones "tranquilos y seguros" y, especialmente, "ser precavidos a la hora de gastar en esta época de consumo por antonomasia, evitando caer en gastos excesivos e innecesarios".

Respecto a las aglomeraciones que pueden producirse, y a pesar de que la situación sanitaria ha mejorado "sustancialmente" y se ha vuelto a la normalidad en las relaciones sociales, la edil ha recordado "la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y la importancia de, en caso de detectar cualquier mínimo síntoma, mantener la precaución y utilizar mascarillas y gel hidroalcohólico con objeto de prevenir contagios de covid-19".

Entre los consejos de la OMIC se incluyen realizar una planificación y llevar un exhaustivo control para conocer cuáles son los gastos reales y determinar cuáles son las capacidades de compra, así como evitar los gastos innecesarios o analizar comparativamente los precios de los productos antes de decidirse por uno en concreto.

En materia de compras online, se recomienda adoptar medidas como comprar solo en sitios de confianza y usar páginas oficiales con prestigio contrastado, comprobar que la dirección de la página web incluya la "s" de seguridad o tener cuidado con el phishing, o suplantación de identidad para hacerse con los datos de las tarjetas de crédito o las contraseñas bancarias.

Respecto a los juguetes, se recomienda no comprarlos si no tienen el distintivo CE, dado que pueden ser inseguros y no cumplir las obligaciones mínimas de calidad legalmente exigidas. Se recomienda, además, no decantarse por árboles naturales para la decoración navideña, a no ser que procedan de viveros o plantaciones controladas.

MATERIAL PIROTÉCNICO

Respecto a la manipulación de material pirotécnico, se recomienda estar atentos a las recomendaciones de seguridad y de limitación de edad de cada producto, y comprarlos exclusivamente en locales de venta autorizados.

Según han destacado, disfrutar de la Navidad sin dejar a un lado los hábitos de vida saludables, alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física, suponen la "mejor receta" para celebrar las fiestas navideñas de una forma sana.

Díez ha asegurado que en Navidad también se puede ser sostenible y respetuoso con el Medio Ambiente, con recomendaciones como separar los residuos para derivar cada uno a su contenedor correspondiente, reducir el uso de plásticos y envoltorios de papel de regalo, reutilizar envoltorios y adornos de otros años, emplear bolsas de tela o algodón para las compras, usar el transporte público para los desplazamientos, y ahorrar energía con bombillas de bajo consumo y pilas recargables para los juguetes y aparatos electrónicos.