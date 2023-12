Ortuzar constata las prisas de la oposición por ir a las urnas y cree que Pradales está "a años luz" de otros candidatos

BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este viernes que es compatible el clima preelectoral con seguir gobernando en Euskadi y ha destacado las prisas de la oposición por ir a las urnas. Además, ha defendido que el jeltzale Imanol Pradales está "a años luz" del resto de candidatos a lehendakari, con experiencia institucional a sus espaldas, y ha destacado que "la mayor aportación" del aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, es "haber sido concejal en su pueblo", Otxandio.

En una entrevista en ETB, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que el clima preelectoral que se vive en Euskadi y que hoy se ha reflejado en el Parlamento vasco, "es perfectamente compatible con seguir gobernando y hacer las cosas que quedan pendientes".

A su juicio, el lehendakari, Iñigo Urkullu, "ha demostrado que está en una forma política importante y no ha rehuido ninguno de los debates", cuando "podía haberse escudado en que las preguntas las contestarán consejeros del Gobierno", pero "ha cogido el toro por los cuernos". "Lo que queda cada día más claro es que hay gente a la que esta legislatura se le está haciendo muy larga, pero más a la oposición que al Gobierno", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que Urkullu ha anunciado hoy mismo "cien medidas" hasta el final de la legislatura. Asimismo, ha apuntado que la próxima semana se aprobarán seis leyes, "y quedan unas cuantas más". "Creo que el problema lo tiene la oposición, que es una oposición muy plana que necesita ir a las urnas como sea", ha resaltado el líder jeltzale.

RENOVACIÓN EN LISTAS ELECTORALES

Andoni Ortuzar ha vuelto a referirse a la renovación generacional de candidatos en las listas propuestas por el EBB del PNV a las bases de cara a las elecciones autonómicas de 2024, entre ellos, el aspirante a lehendakari, Imanol Pradales.

Según ha asegurado, el PNV no ha recurrido a la opción de Padrales para solucionar los supuestos problemas que puedan haber llevado a los jeltzales a perder votantes en las últimas elecciones, sino que "es mucho más profundo el análisis" que ha hecho para afrontar el futuro.

"Nosotros somos un partido de gobierno que quiere seguir siendo gobierno, y asumimos que tenemos una pesada responsabilidad, que es liderar este país y las instituciones de este país. Como en todo en la vida, hay ciclos, y normalmente en política, más allá de tres legislaturas --las que llevaba Iñigo Urkullu en Lehendakaritza-- es algo muy excepcional que haya continuidades", ha remarcado.

Por ello, ha explicado que su partido debía abordar "un nuevo ciclo interno" para conformar sus candidaturas, "con personas que pudieran responder a otro nuevo ciclo de otros doce años", con el horizonte de tres legislaturas.

"Por lo tanto, nos teníamos que colocar en una persona entre 40 y 50 años. Vamos a tener que afrontar, a lo largo de estos doce años, retos importantísimos como país y como sociedad: las tres transiciones, el cambio climático, la transición digital, las transiciones sociales, poner a las personas y los cuidados en el centro de la actividad política", ha apuntado.

Por ello, necesitaban "a alguien experimentado" como Imanol Pradales. "Nosotros no podemos hacer experimentos; tienen que venir con el experimento hecho ya, porque nosotros creemos que nuestra candidatura es la que va a tener la Lehendakaritza", ha remarcado.

"A AÑOS LUZ DEL RESTO DE CANDIDATOS"

Ortuzar considera que Padrales "está a años luz del resto de candidatos". "Es el único de todos los que se presentan que ha gestionado un presupuesto público, que lleva muchísimos años en una institución muy potente, la segunda más potente, de mayor gasto y de mayor nivel de inversión del país", ha apuntado.

También ha destacado que es políglota, "que sabe lo que es pasar apreturas", porque es del barrio humilde de Mamariga, en Santurtzi, y que es remero, por lo que "sabe lo que es sacar callo en las manos". "Es una candidatura muy sólida", ha aseverado.

En este sentido, ha contrapuesto el currículum del aspirante jeltzale con el del resto de candidatos. "La mayor aportación de gestión es haber sido concejal en su pueblo", ha apuntado, en alusión al de EH Bildu, Pello Otxandiano. En esta línea, considera que "la diferencia es bastante notable entre unos y otros".

UN PARTIDO EN "EVOLUCIÓN"

El máximo representante del PNV ha recordado que la renovación en su formación ya comenzó en las pasadas elecciones forales. "Creo en la renovación y en la evolución, en la sustitución encadenada", ha señalado, para apostar por "sumar eslabones en la cadena" del partido jeltzale, aunque ha precisado que, para eso, "tienes que tener gente que esté ahí".

En cuanto al EBB y su posible continuidad en la presidencia, ha reiterado que, si para los puestos institucionales la ejecutiva del PNV tiene la potestad de proponer a las bases nombres, en el caso de cargos internos son los militantes los que lo hacen. "No nos podemos autoproponer ni tampoco nos podemos bajar del tren", ha indicado.

"A mí me tendrán que decir lo que quiere la gente, primero. Yo soy un hombre de partido. Yo no soy una persona que está en el partido para mandar, para ser el presidente. Yo me afilié con 13 años y he hecho toda mi vida lo que mis compañeros me han propuesto. He estado en la retaguardia, he estado pegando carteles, he sido apoderado de mi pueblo durante muchísimo tiempo en la Asamblea Territorial", ha subrayado.

Por ello, ha manifestado que sabe que "vendrá un tiempo sin miedos y sin ninguna ansiedad", en el que la gente del PNV "pensará qué es lo mejor para el partido en los próximos años". "Y seguro que aciertan", ha apostillado.

Andoni Ortuzar ha admitido que se tomó "mal", como también las bases jeltzales, la filtración de que el EBB del PNV no iba a proponer, de nuevo, a Iñigo Urkullu como candidato a lehendakari. "Nosotros somos muy celosos en nuestros procesos internos, pero es verdad que somos muy vulnerablemente democráticos. Nuestros procesos son muy transparentes y lo sabe mucha gente. Eso, a veces, nos hace vulnerables", ha reconocido.

Tras denunciar el intento de "enredar" en su situación interna, ha dicho que eso le llevó a anunciar la propuesta de Imanol Pradales a través de un vídeo, algo extraordinario en su formación. "Visto con perspectiva fue una buena solución para que al candidato del PNV lo anunciara y nombrara el PNV", ha concluido.