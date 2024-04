Ortuzar cree que a EH Bildu "empieza a patinar" y dice que el domingo es el PNV el que empezará "un nuevo ciclo"

Pradales se compromete tomar decisiones "valientes" para que Euskadi avance y destaca que "los retos exigen una mayoría política fuerte"



VITORIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que a EH Bildu la campaña electoral vasca se le está haciendo "larga" y ya empieza a "patinar", en clara alusión a las polémicas declaraciones sobre ETA de Pello Otxandiano. Además, ha asegurado que, tal como anuncia la formación de la izquierda abertzale, el domingo se abrirá "un nuevo ciclo", pero lo protagonizarán los jeltzales, con Imanol Pradales como lehendakari.

Tras reconocer que Vitoria-Gasteiz y Álava serán un "importante teatro de operaciones" el 21 de abril, el líder del PNV ha llamado a la militancia a movilizarse para captar el voto de los indecisos y a quitar el escaño a Vox.

También ha afirmado que el encuentro celebrado este jueves en la capital alavesa de los lehendakaris Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu con el candidato a lehendakari del PNV "simboliza mejor que nada el nuevo ciclo" que se abrirá este 21 de abril, y ha asegurado que a que "Imanol Pradales es el lehendakari que necesita Euskadi ahora".

El PNV ha celebrado en la Plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz un acto electoral también el aspirante a Ajuria Enea; el lehendakari, Iñigo Urkullu; y los candidatos por Álava Joseba Díez Antxustegi y Nerea Melgosa.

Antes del mitin, los lehendakaris Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu han mantenido un encuentro con Imanol Pradales junto al retoño del Árbol del Gernika en el Parlamento Vasco para trasladarle su apoyo.

Andoni Ortuzar ha reconocido que Vitoria-Gasteiz y Álava van a ser un "importante teatro de operaciones el domingo" y ha advertido a sus militantes de que "sigue habiendo trabajo" porque "sigue habiendo gente indecisa". "Si lo que queda de campaña cada uno de vosotros conseguís un indeciso para aquí, le quitamos el escaño a Vox y sumamos un escaño abertzale más. Este es un aliciente, vamos a por ello", ha invitado.

Respecto a la campaña, ha afirmado que, como es habitual, en la recta final "las cosas han empezado a calentarse" pero cree que "no es tan lógico que, cuando otras fuerzas, especialmente Bildu, atacan y critican al PNV, lo llamen 'un sano ejercicio de crítica democrática', y cuando les sacan a relucir sus puntos débiles -que son muchos-, sea 'meterse en el barro', 'hacer la campaña del miedo' o 'tirar tinta de txipiron'.

"No Pello, no Arnaldo, no Arkaitz, las críticas son iguales y todas y todos somos iguales ante las críticas de los demás. Eso es la democracia", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que, si el PNV tuviera "la piel tan fina", qué diría "del dúo dinámico Ayuso-De Andrés, o de Pablo Iglesias, o de Podemos y Sumar, que han competido, no por el voto de izquierda, sino por ver quién zumbaba más duro al PNV". "Y qué decir de la representante de Vox. Hasta Andueza, para sacar cabeza, ha usado el comodín del PNV. En este falso juego entre izquierdas y derechas, el PNV nunca pierde la centralidad, nuestro centro es Euskadi", ha defendido.

Ortuzar considera que a EH Bildu "se le está haciendo larga" la campaña "y empiezan a patinar". Además, ha afirmado que, cuando Bildu defiende que se va a abrir este domingo un cambio de ciclo, "tiene razón", según las definiciones del diccionario. "El domingo, un periodo de tiempo se volverá a contar de nuevo; volverá ese fenómeno periódico y se repetirá ordenadamente porque va a ganar el PNV y empezará un nuevo ciclo", ha asegurado.

ELECCIÓN DEL LEHENDAKARI

El presidente del EBB ha destacado que en este tramo final de la campaña se está "viendo y conociendo el quién es quién de estas elecciones", y ha resaltado que en estos comicios se elige un Parlamento, pero también "el elemento más simbólico, el de más impacto, la designación del lehendakari".

Tras defender que "cualquiera no puede ser lehendakari", ha subrayado que "desde el respeto a todos los candidatos, sólo ve a una persona capaz de cumplir esa función". "No veo a nadie con más responsabilidad y más dignidad para el cargo que Imanol Pradales, preparado, capaz, solvente, hecho a sí mismo, políglota, con fuerza, con ilusión, con pasión por Euskadi. Imanol Pradales, el lehendakari que necesita Euskadi ahora", ha insistido.

Finalmente, ha manifestado que el "voto útil" en Álava es "el voto que defiende la capitalidad de Gasteiz; que defiende la industria alavesa, el campo alavés y el vino de Rioja Alavesa". "¿Cuál es el voto que puede hacer que Gasteiz y Araba sean locomotora de Euskadi? Solo hay un voto útil para los desafíos del futuro: el voto al PNV", ha resaltado.

PRADALES CON URKULLU E IBARRETXE

Por su parte, Pradales también ha destacado los encuentros que ha mantenido con el lehendakari Ardanza antes de su fallecimiento, y este jueves con Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, de quienes ha valorado que "Euskadi es hoy mejor gracias a su trabajo, dedicación y compromiso por este país".

Según ha explicado, Ibarretxe le ha aconsejado que, "como líder, deberá marcar el camino", y Urkullu le ha trasladado la importancia de "no ser aquello que no se es". "No sé si seré el próximo lehendakari, lo que sí sé es que si un día mi nombre aparece al lado de ellos tres, será el mayor honor que como vasco jamás haya tenido", ha subrayado.

También ha subrayado que este domingo "hay que elegir quién gobierna Euskadi" y cree que "sólo hay dos alternativas". "Yo propongo a Euskadi crecer en bienestar y como país, para estar, vivir y para sentir bien. Yo le propongo a Euskadi construir un futuro mejor para todas y todos, sin falsas promesas, desde los acuerdos. Propongo hacerlo sin poner límites a nuestros sueños, con ambición y con autoexigencia permanente", ha indicado.

"UNA MAYORÍA POLÍTICA FUERTE"

También se ha comprometido a formar "el mejor equipo, mujeres y hombres de acreditada competencia, comprometidos con Euskadi, con vocación de servicio público, dispuestas a tomar decisiones valientes para que Euskadi avance en bienestar y libertad" porque "los retos de Euskadi exigen una mayoría política fuerte".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, por su parte, ha hecho referencia a la inversión de 1.000 millones de euros para ampliar la planta de Mercedes Vitoria y ha destacado que es el resultado de "muchos años de trabajo". En este sentido, ha advertido a LAB que "la dinámica de huelgas ha puesto en riesgo la inversión de Mercedes y otras inversiones estratégicas para Euskadi" entre las que ha citado Michelin y Tubacex.

"Somos el 5% de la población del Estado y sufrimos el 50% de las huelgas del Estado, ¿a dónde nos lleva este modelo?, a la pérdida de oportunidades, a poner en riesgo lo que tenemos, a proyectar amenazas para futuras inversiones en Euskadi", ha añadido..

Por último, ha defendido que "la inversión de Mercedes, el empleo de calidad y la prosperidad de Euskadi son producto de la estabilidad, la colaboración público-privada y la certidumbre".

El cabeza de lista por Álava del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido que las propuestas de su partido se convierten en compromisos y "no son promesas vacías". Así, ha advertido de que el domingo los ciudadanos deben ser conscientes de lo que hay en juego.

"No sólo está en juego perder lo que tenemos, renunciar al bienestar que tanto nos ha costado conseguir. El domingo nos jugamos renunciar a nuestros sueños porque hemos demostrado que, si soñamos con un país mejor, podemos conseguir un país mejor", ha subrayado.

La candidata por Álava Nerea Melgosa ha defendido el "modelo PNV" y ha advertido de que "nos encontramos en un momento decisivo, crucial, para el futuro de Euskadi".