Ortuzar llama a volcarse en las urnas por una "Europa equilibrada" frente "a ultras, de derechas o de izquierdas"

Agirregoitia se compromete a trabajar "para seguir mejorando la salud de la ciudadanía vasca desde Bruselas con medidas concretas"



VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha llamado a "volcarse" en las urnas el próximo 9 de junio para lograr una "Europa equilibrada" frente a "gentes ultras, de derechas o de izquierdas". "De los extremos no va venir ese equilibrio, pero sí puede venir del voto al PNV", voto seguro, voto equilibrado", ha reclamado.

Ortuzar ha participado esta tarde en un acto electoral en Vitoria, junto a la cabeza de lista de la coalición CEUS en la que se integra el PNV, Ohiane Agirregoitia y la candidata por Álava, Rakel Molina.

En su intervención, Ortuzar ha lamentado que en una parte de la sociedad se haya instalado "desgraciadamente" la idea de que Europa" pinta poco en sus vidas" cuando "es justo al revés" y Europa "está "muy cerca" porque "afortunadamente somos Europa". "Y lo que se decide en Bruselas o en Estrasburgo se aplica aquí todos los días, afecta a nuestra vida diaria cada vez más", ha añadido.

Tras afirmar que entiende la "fatiga" tras "tantas elecciones", ha advertido de que en estas elecciones se "juega mucho", especialmente en Álava, donde son muy importantes la política agraria y la política medioambiental, así como las normas sobre energía, cuestiones que se deciden en Bruselas.

"El 9 de junio, se celebrarán las elecciones europeas. Sí, las europeas y, por tanto, también las elecciones vascas, las elecciones alavesas. Hay que ir a votar. Y a la hora de votar, ya saben: Europa en la cabeza y Euskadi en el corazón", ha apuntado Ortuzar que ha llamado a acudir a esta cita como si fueran unas elecciones municipales o forales y ha añadido que si alguien se tiene que "volcar" en votar el 9 de junio son los baserritarras".

Ortuzar ha señalado que comprendieron su "tractoradas" y ahora les ha pedido que vayan a votar para elegir a quién quieren que les represente en Bruselas porque "la famosa PAC, la política agraria común, se decide donde se decide y es vital, vital, para el agro alavés", ya que según las directrices que tenga, a las explotaciones agrícolas de Álava "les irá bien o regular".

"Yo les garantizo aquí que si votan PNV, si eligen a Oihane para que defienda su posición ante Europa, les va a ir bien: al agro alavés, al sector primario vasco le va a ir muy bien", ha agregado.

Otra razón para que Álava se vuelque en estas elecciones es que se trata de un territorio 'green', por su apuesta ecológica y también las políticas medioambientales se deciden en Bruselas. Ortuzar ha indicado que, a veces no es fácil conseguir el equilibrio entre trabajar y sacarle el mayor rendimiento a la tierra y, al mismo tiempo, preservar la naturaleza y los ecosistemas para que el planeta siga vivo".

"No es lo mismo que las políticas europeas las decidan mayorías centradas, estables y gentes como el PNV o sus coaliciones CEUS y Renew Europe Now o que lo hagan gentes ultras, radicales, me da igual de derechas o de izquierdas, que van a romper ese equilibrio necesario, que se van a escorar peligrosamente hacia un lado u otro de la balanza", ha apuntado.

"EUROPA EQUILIBRADA"

Por eso, según ha manifestado, es importante ir a votar el 9 de junio para conseguir "una Araba equilibrada, una Euskadi equilibrada, una Europa equilibrada". "Para que sea compatible el cuidado y el respeto a nuestro entorno y unos territorios desarrollados, ricos y que den bienestar a su ciudadanía. Y eso es lo que garantiza el voto al PNV, el voto a Oihane", ha señalado.

Ortuzar ha indicado que todos aquellos que quieran "progreso y calidad de vida", tienen la oportunidad "de que su voz se oiga en Europa" porque su voz "importa". En este sentido, ha destacado que, si votan a Oihane Agirregoitia será "su voz en Bruselas, una voz alta, clara y fuerte que va a defender los intereses de Araba y los de Euskadi como nadie".

Una tercera razón para implicarse en estas elecciones tiene que ver con el peso que tiene la industria en Álava, un porcentaje industrial que va aumentar con las nuevas inversiones anunciadas. Por tanto, ha indicado que, si en algún Territorio va a tener impacto la política industrial europea y, sobre todo, la vinculación con la transición energética va a ser Álava, que es el territorio vasco donde mejores condiciones se dan "para la producción de energías verdes y sostenibles".

"También aquí debemos buscar el equilibrio. Equilibrio entre desarrollo industrial y descarbonización, industria pujante pero no contaminante. Equilibrio entre producir más y mejor energía verde y mantener áreas de cultivo suficientes para garantizar la producción agrícola", ha añadido.

El líder jeltzale ha señalado, por tanto, que la palabras clave es "equilibrio", y para dar equilibrio "hacen falta opciones políticas equilibradas". "De los extremos no va a venir ese equilibrio. Pero sí puede venir, aseguramos que sí va a venir, del voto al PNV, voto seguro, equilibrado".

Ortuzar ha indicado que el PNV siempre ha mostrado claro su compromiso, el de "la Europa de las personas, la libertad, la democracia, el desarrollo, de la solidaridad y los pueblos".

"La voz de Euskadi importa en Europa, la voz de Álava importa en Europa. El PNV quiere ser la voz de vascos en Bruselas. Para defender bien nuestros intereses, para que el campo alavés tenga futuro, para que Araba y Euskadi sean territorios 'green', para que tengamos una industria fuerte y sostenible, para que seamos capaces de producir cada vez más energía verde. Para todo eso, el voto tiene que ser 'Voto PNV'", ha concluido.

AGIRREGOITIA

Por su parte, la cabeza de lista de CEUS, Oihane Agirregoitia, ha recordado en sus primeras palabras al alavés Francisco Javier de Landaburu, uno de los principales exponentes de la política europeísta del PNV, que anticipó el modelo federalista que hoy defienden los jeltzales, "el modelo que necesita Europa. Euskadi Nazioa Europan".

Según ha apuntado, su modelo "combina razón y corazón, realismo y emoción" y es, ante todo, un modelo "por las personas y para las personas".

En este sentido, ha expuesto la Europa de la Salud que el PNV defiende porque para la formación "la salud es una prioridad en Bruselas". Tras indicar que promoverán un observatorio europeo para la colaboración en los sistemas de atención, ha señalado que "van a impulsar la Europa de la salud". "Trabajaremos para seguir mejorando la salud de la ciudadanía vasca desde Bruselas con medidas concretas", ha agregado.

Agirregoitia ha manifestado que quieren seguir siendo "la voz de Euskadi en Bruselas" y ha recordado cómo han apoyado "sistemáticamente" a los agricultores en Europa y se ha trabajado "por facilitar las trabas con las que se encontraban".

"Así seguiremos haciéndolo: removiendo obstáculos administrativos, simplificando la burocracia; facilitando el acceso a programas europeos, y apoyando tecnologías agrícolas avanzadas. El sector primario nos tiene para ser su voz en Bruselas", ha indicado.

Asimismo, ha señalado Gasteiz es el "claro ejemplo" de una ciudad europea avanzada, una ciudad "moderna, eficiente, sostenible, bien organizada". "Y va a seguir por esa senda con el transporte eléctrico, la industria 5.0, la logística, la digitalización. Ahí es donde vamos a estar, conectando Gasteiz, Araba, Euskadi, Europa y, para no perder ni una sola oportunidad, necesitamos que la voz de alaveses se escuche bien alto en Bruselas", ha concluido.

Por su parte, la candidata alavesa Rakel Molina ha destacado también la importancia de participar en las elecciones del 9 de junio porque el 80% de la normativa que se aprueba en Bruselas, "incide aquí, en Euskadi".

Molina se ha dirigido al sector primario y ha señalado que "votar a a PNV es asegurar las mejoras para el agro vasco", que se reduzca "la asfixiante burocracia" o que se simplifiquen los trámites de la Política Agraria Común.