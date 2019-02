Ortuzar hace "una llamada de atención a cuidar el sistema democrático y a no caer en el extremismo"

Actualizado 04/02/2019 12:59:34 CET

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado este lunes "una llamada de atención a cuidar el sistema democrático" y a "no caer en el extremismo" porque "hay otros sistemas que calan rápido".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que los partidos que son de "profunda raigambre democrática" y que creen que, "con todas sus imperfecciones, el sistema democrático y de partidos es el mejor", tienen que defenderlo.

"Estamos viendo lo que pasa por el mundo si este sistema fracasa. Tenemos que ser los primeros que hagamos por que esto salga bien, por que tengamos unos comportamientos, hagamos las cosas de una manera, para que la gente no tenga la tentación de huir hacia otros sistemas", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que, "por desgracia", se observa que "hay otros sistemas que calan rápido". "Y no me refiero al Estado español, está en Francia, en Hungría, en Polonia, en Holanda, en los países nórdicos, etc", ha apuntado.

Por ello, ha llamado de atención para que los partidos "cuiden el sistema democrático, haciendo las cosas bien". "Muchas veces te toca andar sobre el alambre, pero lo importante es que no caigas en ninguno de los extremismos, ni en el de un lado ni en el del otro". "Yo para Euskadi no quiero ni populistas ni demagogos ni dictatoriales ni autoritarios ni antisistemas. Yo quiero, con todas sus imperfecciones, lo que tenemos ahora", ha concluido.

