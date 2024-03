Otegi acusa al Gobierno Vasco de actuar como el PP con el 11M al afirmar que EH Bildu está detrás de los altercados

Reitera que hay "un problema con el modelo policial" en Euskadi y destaca que "alguien que no sabemos controla a la Ertzaintza"



BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este jueves que "casi nadie" piensa que la formación soberanista pueda estar detrás de los incidentes ocurridos en las últimas fechas en la localidad guipuzcoana de Tolosa y las tres capitales de Euskadi, y ha acusado al Gobierno Vasco de actuar como el Ejecutivo del PP con el 11M al sugerir que la formación sobernista está "en la trastienda" de los altercados, como dijo el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

Para el líder de EH Bildu, "alguien quiere incrementar la tensión y no es la izquierda soberanista", y ha ironizado con que su formación ha decidido ahora "que haya incidentes para perder las elecciones".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que no entiende muy bien lo que está ocurriendo y cree que "alguien que no sabemos controla la Ertzaintza", ya que, según ha dicho, "viendo la secuencia, Tolosa, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y de nuevo San Sebastián, nos parece muy sospechoso".

El coordinador general de EH Bildu ha indicado que en el fútbol es "bastante habitual" que se den "muchas expresiones lamentables", aunque ha insistido en que "lo que hay aquí creo que es una estrategia", en las que ha enmarcado la declaraciones de Erkoreka en las que sugería que "la trastienda" de los incidentes está en EH Bildu, "sugerencia" que tildado de "muy grave".

"Esta semana se cumple el aniversario del 11-M. ¿Qué estrategia utilizó el PP para sugerir el origen del 11-M?. No mencionó ninguna sigla, pero ahí dejó lo de 'esos que todos sabemos'. Erkoreka hizo lo mismo. Todo el mundo sabe de quién estaba hablando. Todas las encuestas dan a EH Bildu como ganador o nos sitúan cerca, y ahora EH Bildu ha decidido que haya incidentes para perder las elecciones. Nos parece que casi nadie puede creerse eso", ha asegurado.

En este sentido, ha admitido que desconoce si los responsables de los incidentes son parte de grupos organizados, pero ha instado a Josu Erkoreka a que "digan quiénes son, porque, si hay policías infiltrados, que los hay, porque los hemos visto en fotos y están en medio de quienes crean los incidentes, sabrán quiénes son".

Asimismo, ha considerado el conflicto que mantiene el Departamento de Seguridad con los sindicatos de la Ertzaintza y la plataforma asindical Ertzainas en Lucha "seguramente" puede tener influencia en los incidentes, "porque por lo menos algunos sindicatos han anunciado que van a hacer una huelga de celo".

"No sé si tendrá una conexión directa, pero seguramente esa relación conflictiva entre el Departamento y los sindicatos no ayuda a que el clima se tranquilice, y todo esto está ocurriendo en este contexto", ha indicado.

MODELO POLICIAL

Así, Arnaldo Otegi ha afirmado que "tenemos un problema con el modelo policial" en Euskadi y que no entiende "por qué no se quiere hablar de ello", ya que, según ha dicho, "en cualquier sociedad democrática es normal debatir sobre seguridad y nosotros es lo que queremos hacer".

"Debemos hacer un debate en torno al modelo policial, y no sé qué problema tienen en hablar de ello. Aquí no tenemos problemas, pero en una semana ha habido no sé cuantos incidentes, una persona está en la UCI, en su momento mataron a Iñigo Cabacas. No tenemos problemas, pero de vez en cuando llevamos a gente al hospital porque la policía le ha pegado", ha denunciado.

En este sentido, el dirigente soberanista ha considerado que el perfil actual de la Ertzaintza "no es el más apropiado" o que la policía autonómica "está incontrolada", y ha recordado que el pasado verano "una plataforma llamada Ertzainas en Lucha amenazó con que el Tour no iba a pasar por Euskal Herria".

"Por lo tanto, ¿tenemos o no tenemos un problema? Tenemos un problema. ¿El problema es cada policía con su nombre y apellidos? No. El problema es el modelo policial, y hay que abordarlo con total tranquilidad, sin insultar a nadie, pero decidiendo en profundidad qué tipo de policía queremos", ha explicado.