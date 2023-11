Otegi censura que la Ley vasca de Educación se apruebe "deprisa y corriendo" con "un Gobierno que está en funciones"

Acusa al PNV de "plegarse" al PSE-EE y advierte de que "las leyes se pueden cambiar, y se van a cambiar"



BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado que la Ley vasca de Educación "se apruebe deprisa y corriendo", con los únicos votos del PNV y PSE, cuando hay "un Gobierno en funciones" y un Lehendakari que "no va a estar en las próximas elecciones" por decisión de su partido. Además, ha acusado al PNV de "plegarse" al PSE-EE en este asunto, y ha advertido de que "las leyes se pueden cambiar, y se van a cambiar".

Otegi ha realizado estas manifestaciones después de que la dirección política de EH Bildu, reunida este pasado lunes en San Sebastián, haya decidido proponer a sus bases que se vote de manera negativa a la propuesta de ley de Educación que avalan los dos partidos que dirigen el Gobierno Vasco.

Según la coalición soberanista, cuando la tramitación de la Ley de Educación entra en su recta final, EH Bildu "va a cumplir el compromiso que adquirió con sus bases al inicio de este debate, dejando en manos de sus militantes la decisión final", en una consulta telemática.

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que le produce "mucha pena" la forma en que el proyecto de Ley vasca de Educación ha evolucionado. "Hemos estado tres años trabajando, tres años. Y había acuerdo. Y el acuerdo se convirtió en desacuerdo en un fin de semana", ha lamentado.

A su juicio plantear una Ley Educativa, "aunque sea para tres territorios", y "tratar de hacerlo de esta manera", supone "un disparate". "Pero es que ayer lo explicó muy bien el señor Andueza (secretario general del PSE-EE). Dijo, no, mis tesis se han impuesto, porque lo que quería hacer Euskal Herria Bildu es un modelo educativo de construcción nacional", ha explicado.

"PRISA POR ACABAR LA LEGISLATURA"

Otegi ha asegurado que Eneko Andueza pretende "imponer unos modelos lingüísticos que la gente tiene que saber que ya no existen en las aulas", que son "mentira" y que "están superados". "¿Para quién es un problema que la gente sepa euskera? ¿Cuál es tu problema?", ha preguntado.

Para el coordidanor de EH Bildu "no entender que, en cada localidad y en cada centro, lo que tienen que garantizar no es que sepan euskera, es que sepan euskera, castellano, inglés y el máximo de lenguas posible", supone "un disparate, volver cinco siglos atrás".

En opinión de Otegi, "hay una cierta prisa por acabar la legislatura". "Un Gobierno que está en funciones, con un Lendakari al que su partido ha decidido que no va a estar en las próximas elecciones, a mí la Ley educativa me parece suficientemente importante como para decir: oye, esto no lo vamos a aprobar ahora de prisa y corriendo", ha afirmado.

Además, se ha dirigido al secretario general del PSE-EE, del que ha dicho que "cree que sus tesis se han impuesto", para recordarle que "esto forma parte de la dinámica parlamentaria". "Se ha impuesto porque el PNV se ha plegado, pero las leyes se pueden cambiar, y se van a cambiar", ha señalado.

A su juicio, esto será así "no porque lo dice Euskal Herria Bildu" sino porque "la realidad social es la que es". "O hacemos frente a eso o iremos mal", ha concluido.