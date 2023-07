Otegi dice que no hay que "edulcorar" al PP y que "quien marca la dirección en el bloque reaccionario es Vox"

Afirma que el hecho de que "Vox quiere ilegalizar a EH Bildu y no al PNV" demuestra el "nivel de abertzalismo" de la coalición



SAN SEBASTIÁN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticado que ahora "se trata de edulcorar" al PP, poniéndole en un lugar "distinto sustancialmente en términos políticos que a Vox" y ha advertido de que no hay que "equivocarse en esto" porque "quien marca la dirección de Estado en el bloque reaccionario es Vox, no es el PP".

"Es Vox y la ultraderecha, como en el conjunto de Europa, la que impone todas y cada una de sus medidas, sea en materia de migración, sea en materia LGTBI, sea en materia de derechos de las mujeres. Por lo tanto, no nos equivoquemos, no hay un candidato que se presenta por el PP, hay un candidato que se llama FeiVox, que representa el programa reaccionario de las derechas y de las élites económicas y políticas en el Estado español", ha alertado.

Otegi ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en San Sebastián, en el que ha tomado la palabra junto a los cabezas de lista de EH Bildu por Gipuzkoa al Congreso y al Senado, Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, respectivamente.

En su intervención, ha destacado que mientras EH Bildu "se presenta frente a su pueblo, que es el único que le puede juzgar", los "otros" se dedican a hablar de la coalición soberanista "permanentemente". "No sabemos si es porque no tienen propuestas, porque sienten algún tipo de vergüenza por las cosas que han pasado ultimamente en la política de alianzas en el país, os simplemente porque no saben decirle a este país, mirándole a los ojos, que cosas están dispuestos a hacer", ha señalado.

ABERTZALISMO

A su juicio, es "curioso" que ahora "hay quien reparte carnets de abertzales en esta campaña electoral -en referencia al PNV-. "En unos días en los que hemos visto entrar a la cárcel al señor De Miguel y al señor Ochandiano, apenas unas semanas después de que algunos que han tenido la osadía y la irresponsabilidad de pactos que avergüenzan a las bases abertzales y a las bases republicanas de dos partidos, se dedican ahora a poner en duda nuestro abertzalismo", ha apuntado.

"Os voy a dar un ejemplo para que alguno, si os pregunta, demuestra claramente cuál es nuestro nivel de abertzalismo. Vox quiere ilegalizar a EH Bildu, no quiere ilegalizar al PNV. Dicho esto, no hay más preguntas, señoría", ha remarcado.

Otegi ha reiterado que "la gente tiene derecho a saber, cuando vota alguien, para qué le vota" y ha destacado que EH Bildu "nunca será equidistante entre las extremas derechas y las fuerzas de progreso ni en Madrid, ni en París, ni en ningún lugar del mundo" porque la coalición soberanista "es un espacio para el reencuentro de las gentes de izquierda abertzales y soberanistas del país, y entre la extrema derecha y el antifascismo, siempre estará en el antifascismo".

Por ello, ha considerado que "es conveniente que cada cual se retrate antes de ir a votar y decir qué va a hacer con sus votos" porque "escuchar decir que el PSOE debería dejar de gobernar al PP o que el PP sin Vox es menos derecha y menos extrema derecha, es hacer apuestas por el régimen del 78".

En ese sentido, ha reiterado que la izquierda soberanista vasca "tiene objetivos y tiene dos principios básicos" como son "primero la patria y luego el partido". "Este podría ser hoy la metáfora de qué nos espera en el caso de que el bloque reaccionario alcance el poder en el Gobierno en el Estado español, todos cara al sol y, si no, todos a la sombra", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que frente a los que plantean esto "izquierda soberanista, si no quieren taza, taza y media".

Otegi ha afirmado que EH Bildu este 23J volverá a "salir a ganar" pese a que son las elecciones "donde es más difícil para la izquierda independentista" y hoy "el milagro es que vamos a estas elecciones con disposición, con ánimo y, sobre todo, con grandes posibilidades de ganar".

Asimismo, ha asegurado que en estos comicios "el color del mapa va a ser sustancialmente diferente en Euskal Herria y en Cataluña", lo que volverá a poner encima de la mesa que "este es un Estado plurinacional, en el que existen naciones sin Estado, y que la voluntad popular, nacional y democrática de vascos es sustancialmente diferente de otras zonas del Estado, y eso demostrará que aquí hay una nación que sabe lo que quiere y que sabe a dónde va y, por lo tanto, que tiene una voluntad antifascista, soberanista y de izquierdas".

El líder de EH Bildu ha remarcado que votar a la coalición soberanista, en este caso en Gipuzkoa, es "dejar a las extremas derechas españolas sin representación". En ese sentido, se ha mostrado convencido de que se va a volver a demostrar que hay partidos que "son enormemente minoritarios en este país, que siguen queriendo imponer sus designios a este país".

En su opinión, "ese es el problema de la soberanía, no las banderas". "El problema de la soberanía es que hay gente a la que no le vota la ciudadanía vasca que tiene otros elementos para imponer sus políticas económicas, sociales, de falta de respeto a nuestra lengua nacional, de falta de respeto a nuestra condición nacional", ha dicho.

Por último, frente "al miedo y la resignación", ha asegurado que están "tranquilos, serenos, vamos bien, no tenemos prisa, no tenemos ansiedad, vamos a volver a dar otro paso para volver a demostrar estas cosas y para volver a insistir en que se ha iniciado un cambio de ciclo político en nuestro país que tiene que conducir a construir una sociedad diferente, a recuperar la soberanía y a recuperar y a construir la república vasca de iguales".

"CAMBIOS Y MEJORAS"

Por su parte, Mertxe Aizpurua ha defendido su labor durante toda esta legislatura y ha destacado que la Ley de Vivienda "se parecería poco a la aprobada en Madrid de no ser por el empuje de EH Bildu, nunca llegaría a esos niveles el aumento de las pensiones no contributivas y las pensiones de viudedad", entre otros ejemplos.

Así, ha insistido en que "sin el empuje de EH Bildu y de las izquierdas soberanistas en general no se habrían producido muchos avances realizados por el gobierno". Aizpurua ha remarcado que "ahora necesitamos ser más para frenar a la derecha y para que cualquier posibilidad de avance social que se pueda producir en Madrid llegue más rápido y sea mejor para el conjunto de la ciudadanía vasca".

"Necesitamos ser más para defender los derechos nacionales de Euskal Herria y de la ciudadanía vasca. ¿Quién va a defender mejor que EH Bildu los derechos nacionales y sociales que le corresponden a la ciudadanía vasca?", ha preguntado.

Finalmente, Gorka Elejabarrieta ha afirmado que "mientras otros están enzarzados en debates y disputas estériles", EH Bildu "trabaja por el bienestar de la ciudadanía vasca" y ha sostenido que "el que cada vez más gente deposite su confianza" en la coalición soberanista y su "hoja de resultados es la prueba del algodón" de ello.

"Trabajo, perseverancia, rigor, principios. Esos son los valores que nos distinguen. Y por encima de todo, el anteponer el país y sus gentes a nuestros intereses particulares. EH Bildu estará siempre en los acuerdos que supongan la defensa de los intereses de este país y sus gentes. Nosotros ni titubeamos ni miramos para otro lado, no miramos nunca las siglas, miramos el contenido y si es bueno o no para este país", ha concluido.