Otegi no contempla "una vuelta hoy de formas de violencia armada" y dice que no son "nostálgicos" del pasado

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, preside la Ejecutiva de Hegoalde de EH Bildu, a 5 de octubre de 2026, en Donostia/San Sebastián - Unanue - Europa Press

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que no contempla "una vuelta hoy de formas de violencia armada", después de que dos personas fueran detenidas el pasado sábado en Irún por un presunto delito de terrorismo, y ha afirmado que no sabe si hay "nostálgicos" del pasado, pero ellos no son "de esos".

Otegi, en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha respondido, de esta forma, a las preguntas sobre el arresto de estas dos personas, un hombre y una mujer, acusadas de un supuesto delito de terrorismo después de que el pasado mes de septiembre les intervinieran información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos.

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, el líder de EH Bildu ha considerado que "falta mucha información", y se asiste a "una especulación por parte de algunos medios de comunicación, pero también de la propia Policía".

En este sentido, ha destacado que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, todavía "no haya salido a decir qué es lo que hay realmente". "Desde nuestro punto de vista, la vuelta hoy de formas de violencia armada en el país es una hipótesis que nosotros no contemplamos ni en el 0,1% de posibilidades", ha asegurado.

En todo caso, el líder de EH Bildu ha querido "ser prudente" porque no conoce bien los datos y hasta que no se conozcan, no va a haber una evaluación política por su parte.

AIETE Y ETA

Al margen de esto, Arnaldo Otegi, ha subrayado que, "frente a esta noticia hay otra, que es 15 años de Aiete, 15 años en los que no ha habido ningún tipo de acción armada por parte de ETA".

"ETA cumplió su palabra en Aiete, hemos llegado hasta aquí, y esto lo que ha contribuido es hacer un país mejor, del que todos nos alegramos. No sé si hay nostálgicos que piensan que el país era mejor antes, nosotros no somos de esos. Sí creo que hay nostálgicos que piensan que con Franco se vivía mejor, esos me preocupan bastante más", ha concluido.