Otxandiano acusa a Imaz de rozar el negacionismo y dice que Petronor o es parte de la solución o será parte del problema

Critica que Pradales abogue por "retrasar" la transición energética y asegura que hay que acelerarla: "Vamos muy tarde"



BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha acusado al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz de "rozar discursos negacionistas" en materia de transición energética, y ha advertido de que si Petronor no forma parte de "la solución", será "parte del problema".

Además, ha criticado que el candidato a la Lehendakaritza del PNV, Imanol Pradales, "insinúe" que hay que "retrasar" la transición ecológica, al asegurar que hay que hacerlo "sin ansiedad", y ha afirmado que "esa justamente al revés", hay que acelerarlo. "Vamos muy tarde", ha alertado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Otxandiano ha negado que haya planteado una "publificación general en ningún caso, ni en el ámbito de los servicios públicos, ni en el ámbito económico".

"Nosotros abogamos en el ámbito económico por una colaboración público-privada responsable y equilibrada. Estamos planteando es que el sector público tiene que asumir su responsabilidad", ha apuntado.

A su juicio, "en el caso de la política industrial, el sector público tiene que ser capaz de direccionar la transformación económica y la innovación tecnológica". "Lo que no puede ser es que se socialice el riesgo y se privaticen las ganancias, que es una lógica neoliberal que ha imperado en las políticas económicas en los últimos años", ha criticado. Por ello, ha apostado por recuperar una política industrial pública, con el establecimiento de una colaboración con el privado, pero ha precisado que debe ser "equilibrada y responsable".

El aspirante de EH Bildu a la Lehendakaritza ha considerado que la Comunidad Autónoma Vasca tiene "un problema con la energía" porque el consumo energético es "muy alto". "Somos un país industrial, intensivo energéticamente, tenemos una dependencia enorme con los combustibles fósiles y una dependencia enorme con el exterior, una autosuficiencia energética muy débil", ha subrayado.

En su opinión, "eso es un problema" y hay que "asumir responsabilidades en el contexto histórico de la emergencia climática". "Y eso pasa por descarbonizar la economía y por una apuesta por las energías renovables. Eso hay que hacerlo de forma ordenada y planificada", ha remarcado.

ENERGÍAS RENOVABLES

Tras advertir de que hoy no hay "un plan territorial sectorial que ordene el territorio para un despliegue ordenado y equilibrado de las energías renovables y eso es un problema", ha recordado que en 2009 el Parlamento aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a redactar un plan territorial sectorial de la energía eólica, pero 15 años después, no existe.

"Hemos llegado a un momento en el que ya la transición energética es una realidad, se están tramitando un montón de proyectos y tenemos una situación de bloqueo", ha insistido.

Por ello, ha llamado a "acelerar la planificación" y entablar un diálogo con la sociedad para "hacer mucha pedagogía". "La apuesta es evidente por las energías renovables porque no hay otra alternativa y tenemos que asumir nuestra responsabilidad", ha reiterado.

Además, ha defendido que la transición energética "es un proceso clave para la industria", y ha censurado que el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, haya "insinuado" que hay que "retrasar esta transición", al asegurar que "hay que hacerlo sin ansiedad", cuando, en su opinión, "es justamente al revés".

"Si no se acomete la transición energética a tiempo, y ya vamos tarde, la industria vasca va a tener un problema a medio plazo, porque el precio de la energía va a ser un factor clave para garantizar la resiliencia de la industria y de la actividad económica. Vamos muy tarde, hay que descarbonizar, y eso exige electrificar todo lo electrificable", ha manifestado.

Pello Otxandiano ha asegurado que le consta que "hay industrias que tienen soluciones tecnológicas, que tienen posibilidad de invertir en ello y hacer apuestas en ese sentido, pero falta infraestructura y condiciones".

DISCURSOS CASI NEGACIONISTAS

"Yo escucho con bastante preocupación algunas opiniones de personas muy relevantes y muy influyentes en este país, cuestionando la apuesta a la electrificación y planteando incluso planteamientos bastante retardistas, incluso rozando discursos negacionistas, y yo creo que eso es algo que no se puede hacer", ha señalado en referencia al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

En su opinión, Imaz "representa claramente los intereses de una industria que tiene un problema, que tiene que reconvertir su modelo de negocio del petróleo a las energías renovables, y evidentemente, Petronor tiene que ser parte de la solución, porque, de lo contrario, va a ser parte del problema".

"Pero lo que no puede ser es que dicten las políticas energéticas del Gobierno, porque el Gobierno tiene que atender el interés público, y el interés público, en lo que tiene que ser la descarbonación de la industria, que es ampliamente compartido, significa que hay que electrificar todo lo electrificable, y que hay soluciones tecnológicas, como los combustibles sintéticos, que desde un punto de vista tecnológico, no son una solución viable para aplicaciones como el coche particular, por ejemplo", ha explicado.

Por ello, ha dicho que "no se pueden mezclar los intereses corporativos con los intereses públicos". Ante ello, cree que puede recurrirse a un contrato de "colaboración público-privada responsable y equilibrado".

"Esto puede significar que el sector público tiene que aceptar que Petronor sea parte de la solución para que no sea parte del problema, y que Petronor, y en concreto Josu Jon Imaz, tiene que dejar de ejercer de lobby y aceptar que quien tiene que direccionar la transición energética y la descarbonización de la industria tiene que ser el sector público, porque le corresponde hacer prevalecer el interés público sobre los intereses de las grandes corporaciones", ha resaltado.