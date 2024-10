Otxandiano pide a PNV y PSE que "se abran a la negociación" de la fiscalidad y no presenten "un producto acabado"

Dice que hay que elegir "si se quiere una fiscalidad europea, con EH Bildu", o "la fiscalidad de Madrid, con el PP"

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha instado a PNV y PSE a que "se abran a la negociación" de la reforma fiscal porque, según ha advertido, "lo que no vale es que se nos presente en un momento dado un producto acabado y se nos diga que ahora lo que nos toca es aceptar algo que lo han negociado entre ellos".

"Hay que hacer natural las cosas que son naturales. Si vamos a tener que aprobar tres normas forales en tres Juntas Generales, si se quiere hacer con EH Bildu, lo que hay que hacer es abrirse a un diálogo y a una negociación desde ya. Es de sentido común", ha subrayado.

En rueda de prensa en San Sebastián, para presentar la propuesta de EH Bildu para un acuerdo global de cara a los presupuestos del 2025, ha remarcado que "nadie ha convocado" a la formación soberanista para hablar sobre la nueva fiscalidad "en términos formales".

"Lo que hay es un acuerdo sobre principios en Juntas Generales de Gipuzkoa y el compromiso de la diputada general de Gipuzkoa de remitir a Juntas Generales una norma foral coherente con ese acuerdo de principios. Y eso se está retrasando", ha apuntado.

A su juicio, en Gipuzkoa "se está esperando a algunas decisiones que se están tomando o no se están tomando fuera de Gipuzkoa". "Todos sabemos que las competencias fiscales están en las diputaciones, pero la fiscalidad hay que armonizarla en buena medida. Y eso exige una negociación entre los partidos políticos que pueden articular mayorías suficientes en los tres territorios para que, en su caso, se aprueben tres normas fiscales coherentes y armonizadas entre ellas", ha señalado.

Otxandiano ha considerado que es "evidente" que el PNV y el PSE "han intentado negociar, y esto ya son especulaciones, pero creo que, a la luz de los acontecimientos, nosotros por lo menos esta es la conclusión a la que estamos llegando, no hay acuerdo entre ellos, o no se ponen de acuerdo, o por algún otro motivo han decidido que no es el momento".

De este modo, ha afirmado que "si realmente se quiere aprobar la fiscalidad con EH Bildu, -- y no tienen mayoría absoluta ni en Gipuzkoa ni en Álava--, pues que se tiene que abrir a una negociación a tres". "Por eso mismo incorporamos la fiscalidad a la propuesta de los presupuestos, porque los ingresos están directamente relacionados con el gasto. No tiene sentido hablar de los presupuestos sin abordar el debate fiscal que llevamos pendiente durante ya muchos años", ha insistido.

DECISIÓN

El dirigente de EH Bildu ha incidido en que "hay que tomar una decisión muy importante" porque "estamos hablando de una reforma fiscal para los siguientes 10-15 años, en un momento muy especial, donde estamos ante grandes cambios sociodemográficos que nos sitúan en unas condiciones desconocidas a la hora de sostener los servicios públicos y este es un diagnóstico que todos compartimos".

"En la retórica parece que empezamos a converger. Ahora es momento de trasladar esa retórica a las políticas públicas. Y aquí hay que tomar una decisión, porque hay gente y agentes muy influyentes en este país que públicamente están diciendo que la fiscalía vasca tiene que tomar por referencia la fiscalidad madrileña, de Díaz Ayuso", ha destacado.

Por su parte, la formación soberanista defiende que la fiscalidad vasca "tiene que seguir la senda de la fiscalidad europea". De este modo, Otxandiano ha recalcado que "si se quiere una fiscalidad europea, eso se hace con EH Bildu, y si se quiere la fiscalidad de Madrid, eso se hace con el Partido Popular".

Para EH Bildu, retrasar esta decisión supone "generar un perjuicio a las políticas públicas en estos tres territorios". Por ello, ha vuelto a emplazar a socialistas y jeltzales a que "se abran a la negociación" y a que se pase "de la retórica a la práctica, a las políticas públicas". "Y eso hay que hacerlo con vocación de país, de tal forma que todos los territorios sumen en una misma dirección", ha concluido.