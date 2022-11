Pablo González agradece desde prisión el Premio José María Portell a la Libertad de Expresión

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Pablo González, detenido en Polonia desde el pasado 28 de febrero, ha recibido el premio José María Portell a la Libertad de Expresión de la Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y el Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien Euskal Elkargoa, que se ha celebrado este martes su X edición en Bilbao. La pareja del periodista, Oihana Goiriena, ha recogido el premio en su nombre, y ha transmitido unas palabras del propio González, a quien informó el cónsul español en Varsovia sobre este galardón, y quiso enviar un mensaje.

"Agradezco enormemente este galardón, que de verdad me hubiera gustado no recibir, más que nada porque no creo que esté a la altura de los premiados anteriores. En este mundo nuestro y en medio de la enorme crisis que está viviendo, sigo pensando y defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Eskerrik asko danori", ha indicado.

La periodista y escritora Carmen Torres Ripa ha entregado el galardón a Goiriena, quien ha agradecido a Amaia Goikoetxea, presidenta de la Asociación Kazetariak y decana del Colegio Vasco de Periodistas, el apoyo que ha ofrecido a la familia desde la detención de González.

"Muchas gracias también a la Asociación y al Colegio de Periodistas Vascos, así como al jurado, por este significativo reconocimiento. Sabemos que no lo es tanto por su trayectoria, sino lamentablemente por su situación", ha manifestado.

Goiriena ha estado acompañada de un grupo de amigos de Pablo González, todos ellos con camisetas en las que se podía leer el mensaje #FreePabloGonzález #PavelAskatu. "Quienes conocemos a Pablo o Pavel (así le llaman de forma habitual su familia y amigos más cercanos) sabemos que él es ante todo un comunicador; de profesión y por naturaleza. Un comunicador que lleva ocho meses incomunicado, y lo han silenciado precisamente en un contexto en el que él tenía mucho conocimiento que aportar", han indicado.

Antes de entregar la estatuilla, una de las presentadoras del evento ha recordado que "lo que le ha pasado a Pablo no tiene nombre. No nos damos cuenta lo grave que es. Este caso genera en la profesión una indefensión brutal", haciendo referencia a las palabras del que fuera Premio Periodistas Vascos en 2015, Mikel Ayestarán.

Pablo González fue apresado el pasado 28 de febrero mientras cubría el éxodo de refugiados ucranianos en la frontera con Polonia, acusado de un delito de espionaje. Desde entonces, el periodista vasco se encuentra en la cárcel de Radom en régimen de incomunicación y sin que por el momento se conozcan las pruebas que tienen en su contra.

Durante estos ocho meses no se le ha permitido hablar telefónicamente con su familia y él mismo denunció su situación ante el Tribuna Europeo de Derechos Humanos: "Yo, Pablo González Yagüe, soy directa y personalmente víctima de una violación de la Convención de Derechos Humanos... Durante meses he sido sometido a un aislamiento excesivo, injustificado y prolongado, no sólo de mi familia, sino también del mundo exterior e, incluso, de otros internos".

Según las palabras de Amaia Goikoetxea, la decisión de otorgarle el premio a Pablo fue por mayoría, defendiendo así la idea de que "nosotros como periodistas, para hacer bien nuestro trabajo, necesitamos libertad para movernos y que cada uno de nuestros movimientos no sean sospechosos y eso no se está cumpliendo con Pablo". "Yo no sé si es culpable o inocente, pero lleva ocho meses preso y aún no se ha puesto sobre la mesa ninguna prueba. Eso en principio ya me parece sospechoso y una irregularidad más en territorio europeo. Como asociación pedimos que si hay cargos se demuestren y que se aclaren las cosas", ha agregado.

OCHO GALARDONADOS

Los ganadores de esta edición han sido elegidos por un jurado compuesto por responsables de todos los medios de comunicación que ejercen su labor en Euskadi, por las juntas directivas del Colegio y la Asociación vasca de periodistas, así como por las entidades patrocinadoras. En total han sido ocho las personas galardonadas.

En la categoría Periodismo Ambiental, el premio ha recaído en el veterano locutor y periodista de Radio Popular Ramón Bustamante. Berria FM Podcast Feminista ha sido el galardonado en en la categoría Periodismo Digital y nuevas narrativas.

El premio de Fotoperiodismo Juantxu Rodríguez ha sido para Maite Bartolomé y el premio al reconocimiento al trabajo con repercusión social ha recaído en EITB, que este año celebra su 40 aniversario.

El premio a la Trayectoria Profesional se lo han entregado a Florencio Torre Lledó, quien ha estado toda su vida ligado a los micrófonos de Cadena Ser y Radio Euskadi.

Por último, el Premio Periodistas Vascos ha sido concedido en esta edición al licenciado en Ciencias Empresariales Luis Rodríguez Aizpeolea, quien también tiene una amplia trayectoria en el mundo del periodismo.

Además, este año la Junta Directiva ha creado una nueva categoría que reconoce la trayectoria de un personaje históricamente significativo en la profesión dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. El premio fue otorgado a Martín Ugalde, euskaltzale, periodista, escritor, político y hombre público muy volcado en la cultura vasca y comprometido con el euskera.