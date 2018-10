El País Vasco es la comunidad con mayor porcentaje de viviendas principales aseguradas, el 88,2%

Publicado 07/08/2018 13:21:30 CET

Casi el 11% de la población vasca ha reconocido que ha tenido que asumir arreglos "caros" por no disponer de un seguro del hogar

BILBAO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El País Vasco es la comunidad autonóma con el mayor porcentaje de viviendas principales aseguradas del Estado (88,2%), seguida de Navarra (87%) y La Rioja (80,5%). El número de viviendas sin asegurar en Euskadi, un 11,8%, está muy por debajo de la media estatal (25,7%), según datos elaborados por el comparador digital Rastreator, sobre el impacto del seguro de hogar y las probabilidades de sufrir un incidente.

Según el estudio, más de 142.000 vascos (el 10,9% de la población) han tenido que asumir reparaciones "caras" al no tener contratado un seguro de hogar. En ese sentido, un 7,6% de los vascos ha afirmado "haberse arrepentido de no tener seguro o no haber ampliado su cobertura".

El informe ha remarcado asimismo que los robos con violencia en domicilios vascos han aumentado un 25% en el primer trimestre de 2018. El coste medio de esos robos es de 1.494 euros y reparar una gotera, el siniestro más habitual, supone un desembolso medio de 333 euros. Un seguro de hogar básico cuesta de media 159 euros, según ha informado el comparador en un comunicado.

Para Rastreator, cada hora las aseguradoras atienden 800 percances en hogares españoles. La mayor parte de estos siniestros son daños por agua -cada 15 segundos se registra uno-, seguidos por rotura de cristales, daños eléctricos y robos, estos últimos con mayor presencia en los meses de verano. En concreto, agosto es el mes donde más partes por robos en domicilios se registran.

ARREPENTIRSE

Para la responsable de Seguros de Rastreator.com, Itzal Arbide, "a pesar de estos datos, que muestran la alta probabilidad de sufrir un siniestro en la vivienda, el 58,7% de los vascos aún desconoce los riesgos que supone no tener contratado un seguro de hogar". De hecho, un 7,6% de los vascos ha afirmado "haberse arrepentido de no tener seguro o no haber ampliado su cobertura".

Durante el primer trimestre de 2018, el País Vasco ha registrado un incremento del 25,4% en los robos en domicilio, la segunda mayor subida del país, solo por detrás de Baleares (28,6%). Asimismo, agosto es el mes donde más partes por robos se registran, coincidiendo con que muchos domicilios quedan vacíos por vacaciones.

Las comunidades autónomas con menor porcentaje de viviendas aseguradas son Canarias (54,9%), Baleares (62%) y Galicia

(64,5%) pero en cifras totales, Andalucía es la comunidad con mayor número de viviendas principales sin asegurar, más de 1 millón de hogares.