El Parlamento Vasco inicia este lunes su proceso de constitución

Culminará a mediados de junio con la designación del nuevo lehendakari tras el paréntesis de la campaña a las europeas



BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso de constitución del Parlamento vasco arrancará este lunes con la entrega de credenciales de los 27 parlamentarios del PNV, con su candidato a lehendakari, Imanol Pradales, a la cabeza, transcurridos 15 días desde la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 21 de abril.

Aunque el pasado viernes ya se acreditaron el único representante de Sumar, Jon Hernández, y la de Vox, Amaia Martínez, solo cuando se completa un tercio de la Cámara (25 de 75) comienza su andadura hacia el pleno de constitución.

El martes se acreditarán los 12 parlamentarios del PSE-EE, el miércoles los siete del PP y el día 13 los 27 de EH Bildu, formación que tendrá en esta XIII legislatura los mismos escaños que los jeltzales, aunque el PNV sigue siendo la primera fuerza política en votos.

En esta ocasión, la izquierda soberanista tendrá el grupo más fuerte de toda su historia en la Cámara vasca, y repetirá como portavoz parlamentaria Nerea Kortajarena, que sustituyó a Maddalen Iriarte cuando se presentó a las pasadas elecciones forales como candidata a diputada general de Gipuzkoa.

De esta forma, no será el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, el que ejerza este cargo en la actividad diaria del Parlamento, aunque sí se prevé que participe en los grandes debates de la Cámara.

Todavía EH Bildu no ha dado a conocer si Otxandiano se postulará a la Lehendakaritza en el pleno de investidura que probablemente se celebrará a mediados del mes de junio tras los comicios europeos, para confrontar programa e ideas con Imanol Pradales, que seguramente se hará con la makila.

Jeltzales y socialistas ya comenzaron el pasado 29 de abril sus negociaciones para reeditar su coalición de Gobierno. Desde entonces, no ha habido contactos conocidos, aunque es de prever que los reanuden la próxima semana para hablar de la conformación de la Mesa del Parlamento.

MESA DEL PARLAMENTO

Todavía es una incógnita quiénes ocuparán los cinco puestos del órgano rector de la Cámara, salvo la presidencia, que se da por hecho que ostentará otra vez Bakartxo Tejeria (PNV). Con su actual representación, 27 escaños, EH Bildu considera que debería tener dos representantes en la Mesa, algo que ya defendió hace cuatro años cuando obtuvo 21 asientos en los comicios autonómicos.

No obstante, el coordinador general de esta formación, Arnaldo Otegi, se ha mostrado convencido de que tampoco en esta ocasión se les concederán dos puestos, que en todo caso depende de las negociaciones de los grupos. "Es legítimo pero no es muy democrático. Me imagino que se lo repartirán entre el PNV y el PSE-EE", ha apuntado Otegi.

Se prevé que para mediados de este mes --en concreto se baraja el 14 de mayo-- se celebre el pleno de constitución del Parlamento, en el que tomarán posesión de sus escaños, con el llamamiento uno a uno, los 75 parlamentarios vascos elegidos en los pasados comicios: 27 del PNV, los mismos de EH Bildu, 12 del PSE-EE, 7 de PP, uno de Sumar y una de Vox.

Posteriormente, se conformará la Mesa de Edad --integrada por los representantes de la Cámara más mayores y los más jóvenes, y presidida por el de más edad-- que dirigirá el resto de la sesión.

Tras la presentación de las candidaturas para la Mesa del Parlamento, se procederá a las votaciones para designar a las personas que la compondrán. Se da por hecho que Tejeria saldrá elegida presidenta con los 39 votos de los parlamentarios que suman PNV y PSE-EE, que negocian la reedición del pacto de gobierno.

Una vez constituida la Cámara, se anunciará la convocatoria del siguiente pleno en el que se designará la Comisión Provisional de Incompatibilidades que, en el plazo máximo de 20 días, deberá dictaminar y elevar el dictamen a pleno. Jeltzales y socialistas han acordado que se celebre antes del 24 de este mes, cuando comienza la campaña a las elecciones europeas.

SESIÓN DE INVESTIDURA DEL LEHENDAKARI

Tras el paréntesis que supondrá la contienda electoral a los comicios de la Eurocámara, que se celebrarán el 9 de junio, se desarrollará la sesión de investidura de nuevo lehendakari, que previsiblemente será el jeltzale Imanol Pradales.

Se baraja para este pleno la fecha del 15 de ese mes, aunque dependerá de cómo vayan las negociaciones entre el PNV y el PSE para acordar un programa de Gobierno, y el reparto de responsabilidades en el Ejecutivo, con el cronograma que diseñe Pradales.

39 MUJERES Y 36 HOMBRES

El nuevo Parlamento vasco estará formado por mayoría de mujeres, un total 39 frente a 36 hombres, lo que supone un 52%. La media de edad de los representantes de la Cámara será de 50 años, y 36 serán nuevos diputados, mientras que 39 ya habían sido miembros del legislativo durante la anterior legislatura.

El PNV conseguió el 21 de abril 11 escaños en Bizkaia, que ocuparán Imanol Pradales, Maitane Ipiñazar, Jon Aiartza, Irune Zuluaga, Jon Andoni Atutxa, Alaitz Zabala, Mikel Arruabarrena, Josune Escota, Gorka Álvarez, Lorea Bilbao y Aritz Abaroa.

Por Gipuzkoa, donde logró 9 parlamentarios, salieron elegidos Bakartxo Tejeria, Markel Olano, María Eugenia Arrizabalaga, Olatz Peón, Markal Aranburu, Xabier Barandiaran, Elena Lete, Aitor Urrutia y Garikoitz Mendizabal. Por Álava, los 7 representantes del PNV serán Joseba Díez Antxustegi, Nerea Melgosa, Ander Añibarro, Alazne Arana, Jonatan Moreno, Irina Rabalo y Naiara Bedialauneta.

En cuanto a EH Bildu, que sumó 8 escaños en Bizkaia, los representantes por este territorio serán Ima Garrastatxu, Oihana Etxebarrueta, Julen Arzuaga, Igor Zulaika, Diana Urrea, Ikoitz Arrese, Naiara Fernández y Edurne Benito.

Por Gipuzkoa los 11 elegidos son Nerea Kortajarena, Arkaitz Rodríguez, Itziar Murua, Ander Goikoetxea, Lore Martínez, Josu Aztiria, Rebeka Ubera, Ayen Oskoz, Garikoitz Mujika, Eraitz Saez de Egilaz y Xabier Luque.

Por Álava, serán ocho los representantes de EH Bildu en la Cámara vasca: Pello Otxandiano, Eba Blanco, Mikel Otero, Itxaso Etxebarria, Gorka Ortiz de Guinea, Lamia Arcas, Ibon San Saturnino y Amancay Amets Villalba.

En cuanto al PSE-EE, estarán representando a Bizkaia en la Cámara vasca Eneko Andueza, Patricia Campelo, Ekain Rico y Nelida Santos. Por Gipuzkoa los parlamentarios socialistas serán Denis Itxaso, Susana Corcuera, Miren Gallastegi y Miguel Angel Paez, mientras que por Álava han obtenido escaño Aroa Jilete, Javier Hurtado, María Jesús San José y Alberto Alonso.

El PP tendrá por Bizkaia a Esther Martínez y Alvaro Gochi; por Gipuzkoa a Muriel Larrea, mientras que por Álava estarán el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, Laura Garrido, Ainhoa Domaica y Ana Morales. Sumar ha entrado en el Parlamento vasco con un representante por Álava, Jon Hernández, y por Vox repite Amaia Martínez, que mantiene su escaño por Álava.