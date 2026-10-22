El parque de Pozokoetxe en Basauri acogerá La Ruta del Arte BBK del 26 de octubre al 1 de noviembre

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque de Pozokoetxe en Basauri (Bizkaia) acogerá, del 26 de octubre al 1 de noviembre, La Ruta del Arte BBK, que, bajo el título 'Animalario', reúne reproducciones de 38 obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao en las que los animales son protagonistas.

La muestra incluye piezas de distintos artistas, épocas y técnicas, desde la pintura, el grabado y el cartel hasta las artes aplicadas, según ha informado el Ayuntamiento de Basauri.

Esta iniciativa se materializa en un dispositivo móvil compuesto por una serie de paneles que reproducen obras de la colección con gran fidelidad. Junto a las imágenes se incluyen comentarios sobre cada obra en euskera y castellano -también en inglés- que se pueden descargar gratuitamente a través de un código QR.

A través de esta cuidada selección de obras se invita a observar cómo las y los artistas han representado a los animales no solo como elementos decorativos, sino como símbolos, compañeros de vida, protagonistas mitológicos o reflejo de valores culturales y sociales.

Los animales aparecen en múltiples formas y significados: desde escenas rurales que muestran la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza, hasta composiciones alegóricas donde cada especie encierra un mensaje.

Esta muestra itinerante es una iniciativa conjunta de Fundación Bancaria BBK y Museo de Bellas Artes de Bilbao que acerca el arte a 30 localidades vizcaínas.